20+ закадровых фото, которые расскажут о кино все, что было скрыто

Производство крупнобюджетного фильма занимает в среднем 871 день. Причем наибольшую часть этого времени — почти целый год — съедает постобработка. А сами съемки обычно длятся около 100 дней. За это время актеры и съемочная группа успевают не только отснять все необходимые сцены, но и развлечься, кто как может.

Мы в AdMe.ru решили вновь заглянуть за кулисы любимых фильмов и сериалов и разведать, какие секреты скрывают от нас создатели кино и чем они занимаются, когда зритель не видит.

Вот так создавался знаменитый костюм Марго Робби для «Хищных птиц»

Изначально костюмеры хотели использовать серпантин. Но потом поняли, что для кино нужно что-нибудь не так сильно шуршащее. А вот от настоящей сигнальной ленты отказаться не смогли.

Главные герои за кулисами «Игры престолов»

Вот как художники «выращивали» дракончиков Дейенерис

За воплощение героев в фильме «Планета обезьян: Революция» создатели получили заслуженный «Оскар»

Джаред Лето впервые примеряет макияж для роли Джокера в «Отряде самоубийц»

Киану Ривз во время изготовления слепков рук для фильма «Билл и Тед снова в деле»

А вот он же на примерке костюма

Оказывается, ведущие «Утреннего шоу» записывали свои выходы вовсе не на натуре, а на зеленом фоне

Вот так актриса Лю Ифэй исполняла сложный трюк в фильме «Мулан»

Закулисная работа над «Ходом королевы»

В перерывах между съемками фильма «Маленькие женщины» актеры перекусывают фастфудом

Вот так актер Бен Шварц воплощал в жизнь синего ежика Соника

Шарлиз Терон примеряет силиконовый живот для ленты «Жена астронавта»

Роль пса Бака в «Зове предков» играл человек — актер Терри Нотари

Режиссер Клеа Дюваль и актрисы Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис на съемочной площадке фильма «Самый счастливый сезон»

Джонни Деппу наносят старящий грим для фильма Blow

На съемках 5-й части «Пиратов Карибского моря» актерам пришлось повисеть на огромной якорной цепи

Во время работы над «Малефисентой»

Аквафина с дублершей на съемках кинокартины «Джуманджи: Новый уровень»

Маленькая Линдси Лохан на съемках «Ловушки для родителей»

Марго Робби и съемочная команда за кулисами ленты «Тоня против всех»

Чудо-женщина Галь Гадот побеждает всех буквально одним пальцем