20+ закадровых фото, которые расскажут о кино все, что было скрыто
Производство крупнобюджетного фильма занимает в среднем 871 день. Причем наибольшую часть этого времени — почти целый год — съедает постобработка. А сами съемки обычно длятся около 100 дней. За это время актеры и съемочная группа успевают не только отснять все необходимые сцены, но и развлечься, кто как может.
Мы в AdMe.ru решили вновь заглянуть за кулисы любимых фильмов и сериалов и разведать, какие секреты скрывают от нас создатели кино и чем они занимаются, когда зритель не видит.
Вот так создавался знаменитый костюм Марго Робби для «Хищных птиц»
Изначально костюмеры хотели использовать серпантин. Но потом поняли, что для кино нужно что-нибудь не так сильно шуршащее. А вот от настоящей сигнальной ленты отказаться не смогли.
Главные герои за кулисами «Игры престолов»
Вот как художники «выращивали» дракончиков Дейенерис
За воплощение героев в фильме «Планета обезьян: Революция» создатели получили заслуженный «Оскар»
Джаред Лето впервые примеряет макияж для роли Джокера в «Отряде самоубийц»
Киану Ривз во время изготовления слепков рук для фильма «Билл и Тед снова в деле»
А вот он же на примерке костюма
Оказывается, ведущие «Утреннего шоу» записывали свои выходы вовсе не на натуре, а на зеленом фоне
Вот так актриса Лю Ифэй исполняла сложный трюк в фильме «Мулан»
Закулисная работа над «Ходом королевы»
В перерывах между съемками фильма «Маленькие женщины» актеры перекусывают фастфудом
Вот так актер Бен Шварц воплощал в жизнь синего ежика Соника
Шарлиз Терон примеряет силиконовый живот для ленты «Жена астронавта»
Роль пса Бака в «Зове предков» играл человек — актер Терри Нотари
Режиссер Клеа Дюваль и актрисы Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис на съемочной площадке фильма «Самый счастливый сезон»
Джонни Деппу наносят старящий грим для фильма Blow
На съемках 5-й части «Пиратов Карибского моря» актерам пришлось повисеть на огромной якорной цепи
Во время работы над «Малефисентой»
Аквафина с дублершей на съемках кинокартины «Джуманджи: Новый уровень»
Маленькая Линдси Лохан на съемках «Ловушки для родителей»
Марго Робби и съемочная команда за кулисами ленты «Тоня против всех»
Чудо-женщина Галь Гадот побеждает всех буквально одним пальцем
А чем вы занимались бы на съемочной площадке в перерывах между работой над сценами?