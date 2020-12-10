20+ ярких персонажей кино, которые отодвинули сюжет на второй план

Порой актеры настолько хороши в образе, что концентрируют все внимание зрителя исключительно на себе. Их персонажи делают просто хорошее кино культовым, при этом они могут быть даже не главными героями фильма. В одном из авторитетных рейтингов лучшим женским персонажем названа Гермиона Грейнджер из франшизы «Гарри Поттер», но нам трудно согласиться с этим мнением.

Мы в AdMe.ru знаем достаточно много героев и героинь кино, чтобы составить свой рейтинг. О каждом из них можно снять отдельный фильм. А в бонусе будет одна из любопытнейших героинь современных сериалов.

Эмма Вудхаус, «Эмма»

Переосмысление литературной классики и режиссерский дебют Отем де Уайлд вышли на загляденье. Основанная на одноименном романе Джейн Остин история стала куда более современной, при этом не утратив красоту и остроумие. И Аня Тейлор-Джой своей игрой привнесла в фильм глубину и искренность. Эмма в ее исполнении неимоверно умна, обладает своеобразным характером и не знает, как правильно использовать свой интеллект. Несмотря на всю неоднозначность, героиня вызывает если не безумную любовь зрителя, то как минимум огромнейшую симпатию.

Юджин Смит, «Великий»

В 2020 году Джонни Депп исполнил роль блестящего, но неоднозначного фотографа Юджина Смита. Критики отмечают игру актера, который напоминает себя в молодости: «Убедительный проект, доказывающий, что Депп — талантливый актер с широким диапазоном». Фильм «Великий» рассказывает об известном американском журналисте, который взялся за освещение экологической катастрофы в Японии и снял величайшие кадры в истории фотографии.

Рози Бетцлер, «Кролик Джоджо»

Лента «Кролик Джоджо» наполнена яркими персонажами — чего стоит только воображаемый друг главного героя. Но все они меркнут на фоне героини Скарлетт Йоханссон. Рози Бетцлер — обаятельная женщина, которая не боится следовать своим убеждениям. Невозможно не прочувствовать всю драматичность ее ситуации, даже несмотря на умышленную нелепость фильма. И та легкость, с которой Рози переживает тяжелые времена, вдохновит каждого.

Ширли Джексон, «Ширли»

Это фильм о писательнице Ширли Джексон, которой вдохновлялся Стивен Кинг. Главная героиня находится в глубочайшем кризисе из-за отсутствия идей. И, чтобы хоть как-то разнообразить досуг супруги, ее муж приглашает в дом молодую пару. Столь сложный персонаж достался Элизабет Мосс, которая прекрасно справляется с ролями «женщин не в себе». Можно сказать, ее героиня одновременно живет и в реальном мире, и в мире своих произведений. А в жизни, равно как и в отношениях с людьми, ищет лишь вдохновение для новых произведений.

Кен Майлз, «Ford против Ferrari»

За какую бы роль ни брался Кристиан Бейл, всегда получается шедевр. И его персонаж из фильма «Ford против Ferrari» не стал исключением. Кен Майлз — своенравный и самоотверженный гонщик, в которого зритель влюбляется с первых секунд. Он прямой, честный, благородный и отдает всего себя любимому делу. А темперамент и одержимость главного героя чувствуются даже в сценах, когда он просто сидит на скамейке и пьет газировку.

Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»

Мерил Стрип держит высокую планку в каждом фильме, но в роли деспотичного главного редактора актриса просто неотразима. Передать характер Миранды Пристли было непросто: она элегантна и в то же время свирепа, с виду жесткая, но справедливая. Кажется, именно присутствие Мерил Стрип делает этот фильм культовым. Несмотря на неоднозначные поступки, героине картины хочется сопереживать, наблюдать за ее действиями снова и снова.

Мсье Густав, «Отель „Гранд Будапешт“»

Безупречный консьерж в исполнении Рэйфа Файнса запомнился не только фиолетовым фраком и накрахмаленной рубашкой. Это глубокий персонаж, который лишь играет комфортную для себя роль донжуана и лучшего советника по путешествиям. Внутри же он благороден и справедлив. А чего стоят его запоминающиеся фразы! Например: «Грубость — это всего лишь проявление страха. Люди боятся не получить желаемое. Стоит самому мерзкому человеку почувствовать, что его любят, и он раскрывается, как цветок».

Джин Сиберг, «Опасная роль Джин Сиберг»

Фильм рассказывает о жизни кинозвезды Джин Сиберг в момент, когда за ней началась пристальная слежка спецслужб. На роль иконы Голливуда пригласили Кристен Стюарт, которой после съемок присудили премию «Актриса десятилетия». Образ Джин вышел запоминающимся: она изящная дама с бойким нравом и ультракороткой стрижкой. А Кристен Стюарт точечно передала весь спектр эмоций героини: страх и паника, перемешанные с влюбленностью и сопереживанием.

Джуно Макгафф, «Джуно»

Джуно Макгафф — абсолютно уникальный персонаж. Когда еще встретишь на экране столь харизматичную, острую на язык, но при этом милую девушку. 16-летняя героиня забеременела от своего друга и приняла сложное решение — отдать ребенка на усыновление. На протяжении фильма можно наблюдать становление героини как личности. В своем тупиковом положении, которое многим и не снилось, она принимает взвешенные и верные решения. А за развитием событий, несмотря на сложность темы, неимоверно легко и приятно наблюдать.

Антон Чигур, «Старикам тут не место»

Персонаж Хавьера Бардема представляет собой зло в чистом виде. Он даже не главный герой ленты, но все внимание зрителя приковано именно к этому безжалостному киллеру. На основе исследований нескольких сотен фильмов профессиональные психиатры назвали Антона Чигура одним из наиболее реалистичных психопатов в кино. «Есть что-то ужасное в том, чтобы увидеть столь страстного актера, как Бардем, в роли холодного и бесчувственного персонажа», — отметили кинокритики из журнала Entertainment Weekly.

Джейн, «Ассистентка»

Режиссер Китти Грин при создании фильма вдохновлялась крупнейшим голливудским скандалом. При этом история фокусируется на несправедливости офисной иерархии и сложности социализации. Главную роль исполнила Джулия Гарнер. Ее персонаж — юная девушка, которая недавно устроилась ассистенткой в кинокомпанию. Она хронически недосыпает, появляется на работе задолго до рассвета, а уходит последней. Но, оказывается, успех зависит вовсе не от таланта, а скорее от расположения конкретных людей.

Арвин Рассел, «Дьявол всегда здесь»

Том Холланд сыграл совершенно нетипичную для себя роль. В нем не осталось ни следа от застенчивого школьника Питера Паркера. Режиссер Антонио Кампос восхитился молодым актером: «Он один из лучших, с кем я работал. Для его возраста сыграть столь сложного персонажа и так убедительно — это большая редкость». Трудно с этим не согласиться. Главный герой в исполнении Холланда весьма хорош. Это парень, переживающий нелегкие времена и вынужденный защищать близкую подругу Ленору от школьных агрессоров. При этом он всеми силами старается побороть накопившуюся внутри злобу, но обстоятельства всякий раз складываются не в его пользу.

Мэри Гилберт, «Исчезнувшие»

Мэри Гилберт — мать-одиночка, чья старшая дочь в одну из ночей не вернулась домой. Определенно произошло что-то плохое, но стражи порядка явно не торопятся взяться за расследование. Поэтому героиня Эми Райан решила самостоятельно докопаться до истины. Примечательно, что эта история основана на реальных событиях, а дело о пропаже молодых девушек на Лонг-Айленде так и не было раскрыто.

Чувак, «Большой Лебовски»

У Джеффа Бриджеса множество выдающихся ролей, но, глядя на актера, первым делом вспоминаешь Чувака из ленты «Большой Лебовски». Безработный мужчина средних лет, разгуливающий в халате по улицам Лос-Анджелеса в поисках нового ковра, а в перерывах между этим играющий в боулинг. Трудно встретить более отрешенного от мира человека. Тем не менее за его жизнью следить неимоверно интересно. А сам фильм можно отнести к тем немногим, что можно пересматривать бесконечно. Во многом благодаря столь уникальному персонажу.

Фантина, «Отверженные»

Драматический мюзикл покорил сердца зрителей в 2012 году. У фильма было все для успеха. Он основан на одноименном романе Виктора Гюго, а главные роли сыграли сразу несколько актеров первой величины: Хью Джекман, Рассел Кроу, Хелена Бонем Картер, Аманда Сейфрид и Эдди Редмэйн. Но настоящей звездой стала Энн Хэтэуэй, которая появилась лишь в первом акте и исполнила трагичную роль Фантины. На вручении премии «Оскар» она рассказала, что тяжело переживала после съемок: «Я чувствую себя плохо, когда стою в этом платье, которое дороже, чем многие люди смогут заработать за всю свою жизнь».

Фрэнк Валлелонга, «Зеленая книга»

Герой Вигго Мортенсена по кличке Тони Болтун далек от правил этикета, не готов держать язык за зубами и отступать от своих принципов. Его нанимает водителем утонченный и талантливый музыкант. Казалось бы, эти двое абсолютно не подходят друг другу, но противоположности притягиваются и делают друг друга лучше. Особенно интересно наблюдать за простотой и искренностью Фрэнка. Он американский итальянец со всеми вытекающими: любит вкусно поесть, живет с огромной семьей и всегда не прочь размять кулаки. С его слов, он также отличный специалист по связям с общественностью. Забавно, правда?

Николь, «Брачная история»

Пожалуй, одна из лучших ролей Скарлетт Йоханссон. В фильме Ноа Баумаха «Брачная история» она появилась в образе женщины, которая переживает трудный развод. Ее героиня все еще любит мужа, но их отношения зашли в тупик. В самом начале супруги поочередно рассказывают о самом личном — о том, что они бесконечно ценят в любимом человеке, чем восхищены и продолжают вдохновляться. В этих монологах много нежности и, кажется, таится надежда. Но процесс развода уже начался, и всю его тяжесть можно прочувствовать, наблюдая за прекрасной игрой Скарлетт Йоханссон.

Рейнольдс Вудкок, «Призрачная нить»

Фильм «Призрачная нить» — прощальный поклон Дэниела Дэй-Льюиса, после которого актер заявил об окончании карьеры. Со сложной ролью модельера-мизантропа Рейнольдса Вудкока он справился, как и ожидалось, великолепно. Дэй-Льюис в привычном стиле растворяется в своих образах без остатка, до неузнаваемости и полного преображения. Именно поэтому он и решил уйти из кино — все же последствия таких преображений даются ему слишком тяжело и влияют на личную жизнь.

Веспер Линд, «Казино „Рояль“»

Героиня Евы Грин, пожалуй, первая девушка, затмившая самого Джеймса Бонда. Ее Веспер Линд не стала привычной для шпионских фильмов дамой в бикини. Она многогранный персонаж, завораживающий не только агента 007, но и каждого из зрителей. «Долго сомневалась, когда мне предложили эту роль. Я не хотела быть типичной девушкой Бонда, — рассказывает Ева Грин. — Мне понравилось играть Веспер. Она стала единственной девушкой, которая проникла в сердце Бонда».

Эми Данн, «Исчезнувшая»

«Исчезнувшая» — атмосферный и продуманный триллер, в котором есть своя изюминка. А точнее, героиня Розамунд Пайк, которая даст фору любому киношному психопату. После увиденного в фильме трудно даже представить, на что может быть способна эта с виду идеальная девушка. Чего стоит ее мимика: только кажется, что Эми искренне улыбается, как на ее лице появляется непроницаемая маска.

Мардж Гандерсон, «Фарго»

Братья Коэны, безусловно, умеют создавать запоминающихся персонажей, и Мардж Гандерсон — одна из лучших героинь режиссерского дуэта. Фрэнсис Макдорманд удалась роль милейшей полицейской, за что актриса заслуженно получила статуэтку «Оскар». Но ее простота обманчива — она не деревенщина, а профессионал и, даже будучи беременной, может раскрыть запутанное дело. Чего только стоит ее монолог в конце фильма: «И ради чего? Ради кучки денег. В жизни есть нечто большее. Разве ты об этом не знаешь? И вот ты здесь. В такой прекрасный день. Что же... Я просто этого не понимаю».

Тоня Хардинг, «Тоня против всех»

Нужен запоминающийся образ — зовите Марго Робби. Как правило, актриса справляется с любой задачей, и роль Тони Хардинг не стала исключением. Актриса показала в неожиданном свете скандальную фигуристку. Ее Тоня — провинциальная простушка с огромным талантом, сложной жизнью и желанием быть любимой. В одном из интервью Марго Робби рассказала, почему ее заинтересовала роль: «Жизнь Тони Хардинг затрагивает множество спорных тем. И я просто не могла позволить, чтобы этот фильм сняли без меня. Тогда я думала: „Извините, но мне обязательно нужно высказать свое мнение на этот счет“».

Бонус: Бет Хармон, «Ход королевы»

Сериал «Ход королевы» с момента своего выхода уже несколько недель возглавляет рейтинги самых популярных проектов. Режиссеру удалось, казалось, невозможное: живо и увлекательно познакомить зрителей с игрой в шахматы. И большая заслуга в этом принадлежит любопытнейшей героине, сыгранной Аней Тейлор-Джой. Бет Хармон — гениальная молодая шахматистка из глубинки, которая уверенно обыгрывает местных гроссмейстеров. Но помимо самой игры происходит много всего: новые знакомства, путешествия, влюбленность. За каждым из этих аспектов неимоверно интересно наблюдать.