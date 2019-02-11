20+ восковых фигур звезд, увидев которые хочется воскликнуть: «Что это?!»

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Музей мадам Тюссо известен всему миру восковыми копиями знаменитостей. Некоторые из них настолько реалистичны, что сразу и не отличишь от настоящего человека. Но не все музеи восковых фигур тщательно подходят к работе над экспонатами. Бывают странные и даже пугающие скульптуры, такие, что их лучше вовсе не показывать.

Мы в AdMe.ru в шоке от некоторых горе-мастеров восковых музеев. Посмотрите и вы на эти творения и представьте, что бы вы чувствовали на месте звезд.

На самом деле Арни не железный. И он бы наверняка расплакался, увидев это

Конечно, Майкл Джексон не раз делал пластику, но что это за «ботоксное» лицо?

Дженнифер Лоуренс здесь просто сама не своя

От настоящей Анджелины тут мало что осталось

Оказывается, даже Фредди Крюгера можно испортить

Это что, Джастин Тимберлейк?

И за что его так не любят?

Восковой Барак Обама с таким лицом потерял всю свою харизму

Для чего так «накачали» лицо Мерил Стрип? Она в своем возрасте и так прекрасна

Мы отказываемся верить, что это тоже Мерил

Это Тоби, которому хорошо

А это Лео, которому нехорошо

Интересно, авторам самим нравится то, что у них получилось?

Что тут сказать? Джоковичу даже ресницы как следует приклеить не смогли

Говорят, что это Шон Коннери, но мы опять же отказываемся в это верить

Дэвид и Виктория здесь как будто вышли из «Матрицы»

Эх, Чарльз...

Что с лицом у Кэти Перри?

Есть звезды, которым часто не везет с восковыми копиями. И Джулия Робертс — в их числе

Элвис, который не ограничивает себя в еде

Такого Брэда Питта точно не назовешь красавчиком