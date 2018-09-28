20 актерских замен в фильмах и сериалах, которые оказались для зрителей полной неожиданностью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Съемки фильмов, особенно сиквелов, — всегда сложная работа. Основная задача продюсеров — не только снять новый фильм, который будет не хуже предыдущего, но и сохранить при этом актерский состав, к которому привыкли зрители. Это же касается и сериалов. Однако не всегда удается привлечь к съемкам тех же актеров, что полюбились публике. И тогда приходится прибегать к заменам, скрестив пальцы в надежде, что «обновление» пройдет успешно.

AdMe.ru собрал фильмы и сериалы, в которых заменили актеров. Хорошей или нет была эта идея, решать только вам.

Эвелин О’Коннелл, «Мумия»

Первый фильм «Мумия» оказался хитом, что стало для всех большой неожиданностью. Заслугой такого успеха, кроме прочего, была актриса Рэйчел Вайс, которая играла библиотекаршу Эвелин. Эта же актриса снималась во 2-й части, где главные герои стали супружеской парой. Однако Вайс отказалась от съемок в 3-й части, назвав сценарий ужасным. Поэтому было принято решение заменить ее на другую актрису, Марию Белло. Она не понравилась ни зрителям, ни критикам: игру Белло назвали топорной, а ее саму признали лишенной шарма и женственности. Неправильный подбор актеров оказался не единственным слабым местом фильма, и он провалился в прокате, даже не окупив себя.

Реджи, «Ривердэйл»

Противника Арчи в 1-м сезоне играл Росс Батлер, но уже во 2-м сезоне его заменили из-за занятости актера. Сюжет 2-го сезона построен таким образом, чтобы персонаж Батлера появлялся как можно чаще, ведь он антагонист и создает в кадре необходимое напряжение. По словам продюсеров, они искали «актера, который будет таким же забавным и притягательным, как Росс». И нашли. Во 2-м сезоне Реджи сыграет Чарльз Мелтон.

Доктор, «Доктор Кто»

Впервые в культовом сериале роль Доктора сыграет женщина, актриса Джоди Уиттакер. Она придет на смену предыдущему Доктору, роль которого исполнил Питер Капальди. Смена пола у Доктора вызвала шквал эмоций у поклонников сериала. Сам по себе выбор нового актера не в новинку для сериала — по традиции, в каждом сезоне Доктор меняет свою внешность и характер, однако за последние 50 лет это были исключительно мужчины. То, что Доктора будет играть женщина, оказалось шокирующей новостью и не всеми было принято однозначно. Каким будет новый Доктор и оправдает ли ожидания зрителей, мы узнаем только в октябре 2018 года, когда выйдет 1-я серия 11-го сезона.

Женщина-кошка, «Бэтмен возвращается», «Женщина-кошка»

Мишель Пфайффер была и остается в наших сердцах лучшей Женщиной-кошкой из всех фильмов о Бэтмене. Изначально планировалось, что в спин-оффе тоже сыграет она, однако фильм так долго находился в производстве, что актриса отказалась в нем участвовать. В результате роль досталась Хэлли Берри, которая, несмотря на актерские таланты, не смогла сыграть так же великолепно, как ее предшественница. Фильм оказался полным провалом, его разгромили критики, а сама Хэлли Берри получила «Золотую малину» — антипремию за самую ужасную актерскую игру.

Мэйсон Верджер, сериал «Ганнибал»

Майкл Питт, который играл социопата Мэйсона Верджера в сериале «Ганнибал» во 2-м сезоне, принял решение покинуть проект. Ему на смену пришел Джо Андерсон, известный зрителям благодаря роли Алистера в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Примечательно, что зрители даже не заметили подмены: в 3-м сезоне персонаж Андерсона изуродовал себе лицо, так что актер постоянно играл в гриме, а его голос постарались максимально приблизить к голосу предшественника.

Григор «Гора» Клиган, «Игра престолов»

Роль «Горы» оказалась самой многострадальной в сериале. Во 2-м сезоне мы видели Конана Стивенса, но он требовал повышения оплаты за роль и уже в 3-м сезоне был заменен. Новым Григором Клиганом стал каскадер Йен Уайт, который в свое время сыграл роль хищника Шрама в фильме «Чужой против Хищника». Спустя время Уайт примерил на себя роли великана Донго и Вун-Вуна, а «Гору» начал играть Хафтор Бьёрнссон, известный в Исландии спортсмен.

Виктория, «Сумерки. Сага»

В 3-м фильме саги произошла замена: актрису Рашель Лефевр, которая играла злодейку Викторию в первых двух частях, заменили на Брайс Даллас Ховард. Как сообщили официальные источники, решение заменить актрису было принято в связи с занятостью Рашель в съемках независимой комедии с Дастином Хоффманом. По словам продюсеров, Брайс должна была внести что-то новое в образ Виктории, сделать его более полным. Полной неожиданностью после замены актеров стало заявление Рашель о том, что на самом деле не было и не могло быть никакого «несовпадения графиков» и что она рассчитывала на роль Виктории и в 3-й части. На самом деле ее роль в комедии занимала всего 10 дней, и актриса внимательно следила за тем, чтобы не произошло «перехлеста» в графиках съемок. По ее словам, она отказалась от участия в нескольких крупных проектах из-за роли Виктории и серьезно обижена решением студии взять на эту роль другую актрису.

Альбус Дамблдор, «Гарри Поттер»

В первых двух фильмах о Гарри Поттере роль Альбуса Дамблдора сыграл Ричард Харрис. Но, к сожалению, в 2002 году актер скончался, и его заменили на Майкла Гэмбона, который впервые появился в 3-м фильме. Поклонники раскритиковали игру Гэмбона: по их словам, его Дамблдор получился слишком жестким, совсем не похожим на доброго и улыбчивого директора, каким он был в книгах и в исполнении Харриса. Впрочем, в последующих частях актер смягчил своего персонажа, что сгладило неприятное впечатление от замены.

Фокс Малдер и Джон Доггетт, «Секретные материалы»

Мы все привыкли видеть в роли Малдера Дэвида Духовны, и замена актера точно стоила бы сериалу масштабного провала. Однако Духовны все же заменили, при этом подчеркнув, что новый персонаж ни в коем случае не замена Малдеру, а просто новый герой. Нового героя, агента ФБР Джона Доггетта, сыграл Роберт Патрик, которого мы все помним по роли «жидкого терминатора» Т-1000 из фильма «Терминатор-2».

Роксолана, «Великолепный век»

Сериал рассказывает о реально существовавшей Роксолане, наложнице султана Сулеймана Великолепного. В сериале рассказывается, как Роксолана (настоящее имя, предположительно, Александра или Анастасия) становится любимой наложницей, а затем и женой султана и борется за власть с другими наложницами. Главную роль исполняла актриса Мерьем Узерли, однако еще до завершения сериала она покинула съемочную площадку предположительно из-за нервного срыва, связанного с тяжелым разрывом с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Еще одной причиной считают финансовую сторону: актриса узнала, что исполнителю роли султана был выплачен большой гонорар за показ сериала в арабских странах. Продюсеры были вынуждены заменили актрису: новой Роксоланой стала Вахиде Гердюм, которая сыграла жену султана в уже зрелом возрасте. В целом ее игра получила не самые приятные отзывы зрителей: ее Роксолану посчитали слишком жесткой и властной.

Раст Коул, Рэймонд Велкоро, «Настоящий детектив»

1-й сезона сериала «Настоящий детектив» полюбился зрителям и критикам. В нем главную роль играл Мэттью Макконахи, однако актер по неизвестным причинам отказался сниматься в продолжении. Продюсеры были вынуждены заменить не только актера, но и его героя. 2-й сезон, в котором снялся Колин Фаррелл, рассказывает уже о совсем других людях и других расследованиях. 1-й сезон оказался очень успешным, получив 5 премий «Эмми» и множество восторженных отзывов. 2-й, увы, не смог повторить такого успеха: критики назвали его слабым по сравнению с предыдущим, да и наград сериалу не досталось.

Даарио Нахарис, «Игра престолов»

В «Игре престолов» было довольно много замен актеров, но на большинство из них зрители не обратили внимания. А вот замена персонажа Даарио Нахариса, соблазнителя Дейенерис, здорово сказалась на мнении о сериале. В 3-м сезоне его играл Эд Скрейн, известный по роли главного злодея в фильме «Дэдпул». В 4-м сезоне его сменил Майкл Хьюсман, и многие зрители возмутились по этому поводу. Однако в конце концов Хьюсман в роли Нахариса оказался не хуже предшественника, а зрители приняли нового актера.

Кларисса Старлинг, «Ганнибал»

Фильм «Молчание ягнят» по праву входит в сокровищницу кинематографа. Главную роль агента Клариссы Старлинг в фильме сыграла Джоди Фостер, однако уже в сиквеле ее заменили на Джулианну Мур. Причины так и не были названы, но считается, что актриса отказалась от съемок из-за занятости в других проектах или запросила к своему гонорару процент от проката фильма. Так или иначе, замену зрители восприняли прохладно. Хотя Джулианна Мур чудесно справилась с ролью повзрослевшей и более жесткой Клариссы, однако ей не удалось передать то странное притяжение между ее героиней и Ганнибалом Лектером, которое завораживало зрителей в 1-й части.

Руби, «Сверхъестественное»

Руби, демон в исполнении Кэти Кессиди, впервые появилась в 3-м сезоне сериала «Сверхъестественное». Однако в конце 4-м сезона ее персонаж погибает, чтобы снова появиться в 5-м сезоне, но уже в новом воплощении, которое сыграла Женевьев Кортезе. По официальной версии, Кессиди отказалась от продолжения съемок из-за занятости в других проектах, в частности в мини-сериале «Остров Харпера». Новая Руби не понравилась зрителям, несмотря на то что продюсеры делали ставку на более эффектную внешность Кортезе.

Дженнифер Паркер, «Назад в будущее»

Едва ли вы заметили эту подмену, но она была: Дженнифер Паркер в 1-й и 2-й частях фильма «Назад в будущее» сыграли две разные актрисы. В 1-й части это была Клаудия Уэллс, которая благодаря культовому фильму получила билет в Голливуд. Однако из-за болезни матери девушка отказалась сниматься в продолжении трилогии, и ее заменили на похожую внешне Элизабет Шу.

Брайан О’Коннер, «Форсаж-7»

После трагической гибели Пола Уокера перед студией Universal остро стал вопрос: как завершить «Форсаж-7» без него? В результате обратились к современным спецэффектам и братьям Пола, которые заменили его на съемочной площадке. По словам представителей студии, также в фильме использовались архивные сцены, снятые в предыдущих частях «Форсажа», которые вырезали и подгоняли под новый фильм.

Оракул, «Матрица»

В 1-м и 2-м фильмах франшизы роль Оракула исполняла Глория Фостер. Однако к моменту съемок 3-й части актрисы уже не было в живых. Новым Оракулом стала Мэри Элис, а зрители недоумевали: почему не нашли актрису, более похожую на предшественницу если не внешностью, то хотя бы манерой игры и характером персонажа?

Джеймс Роудс, «Железный человек»

В 1-й части «Железного человека» Терренс Ховард сыграл роль полковника Джеймса Роудса, друга Тони Старка. Однако уже во 2-й части его заменили на Дона Чидла. Считается, что это было связано с завышенными требованиями Ховарда: он потребовал повысить его гонорар в связи с увеличением экранного времени персонажа. По мнению фанатов серии, Дон не справился с ролью: его персонаж получился слишком мягким и глуповатым, совершенно не похожим на военного.

Рэйчел Доуз, «Бэтмен»

В фильме «Бэтмен: Начало» роль Рэйчел Доуз, возлюбленной Брюса Уэйна, играла Кэти Холмс. Однако она отказалась принимать участие в съемках 2-й части, и на ее место пришла Мэгги Джилленхол. Одной из веских причин отказа Кэти Холмс сниматься во 2-й части называют ее номинацию на «Золотую малину» за роль Рэйчел Доуз. В свою очередь, Джилленхол справилась на отлично, еще раз доказав, что ей хорошо удаются практически любые роли.

Виктор Крид, «Люди Икс»

Тайлера Мэйна сменили на Льва Шрайбера во франшизе «Людей Икс». По мнению фанатов, это было полностью оправданное решение: Шрайбер просто сжился с ролью, выглядел в ней органично и безупречно.

Бонус: позор Серсеи в «Игре престолов» взяла на себя дублерша

В 5-м сезоне «Игры престолов» есть очень яркий момент — это позорный проход обнаженной Серсеи Ланнистер через Королевскую гавань. Самые внимательные фанаты заметили, что в некоторых моментах Серсея выглядела странно и не очень естественно. Этому есть простое объяснение: вместо актрисы в этой сцене снималась дублерша, модель Ребекка Ван Клив. Сначала был снят ее проход без одежды сквозь толпу, а затем ее лицо было с помощью спецэффектов заменено на лицо Лины Хиди со всей гаммой чувств. Объяснение было простым: на момент съемки Хиди была беременна, и поэтому было принято решение использовать дублершу.

Какая замена показалась вам правильной, а какая испортила впечатление от фильма?