20+ киноштампов, которые доводят зрителя до того, что он выключает фильм, даже не доев попкорн

Персонаж долго собирается, чтобы сказать что-то очень важное, и только начинает говорить, как его перебивают, в лобовое врезается птица, падает и плачет ребенок, звонит телефон, и все — он снова в отправной точке.

Бомбы обязательно оснащены таймером, чтобы герой точно знал, когда она взорвется. Впрочем, в запасе вагон времени! Пока бежит время, персонажи успевают переделать кучу дел, выяснить отношения, переговорить обо всем на свете. К тому же взрыва все равно не будет: бомбу обезвредит провод, который перережут за секунду до катастрофы.