20+ киноштампов, которые доводят зрителя до того, что он выключает фильм, даже не доев попкорн
В любом фильме есть клише, без них не обходятся ни шедевры маститых режиссеров, ни ужастики категории Б. Возможно, где-то есть учебник для сценаристов под названием «Топовые сюжетные ходы, которые всегда работают».
Мы в AdMe.ru знатные киноманы и не можем спокойно смотреть на штампы, которые кочуют из фильма в фильм, поэтому, каждый раз замечая их, ставим кино на паузу и кричим: «Ну вот опять!»
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Благодаря фильмам, доподлинно известно, как узнать пароль. Сначала нужно попытаться ввести имя ребенка или кличку домашнего любимца владельца компьютера. Потом — название корпорации или проекта, над которым тот работает. Наконец, услышав за спиной одобряющее «Попробуй еще раз!», посмотреть наверх, заметить книгу или диск, ввести ее/его название, и — вуаля! — доступ разрешен. А матерый взломщик способен запросто вскрыть любой электронный замок с телефона.
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Если на героя нападают в его собственном доме, можете быть уверены: все двери, которые на протяжении всего фильма были открыты, внезапно оказываются заперты.
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Если главный герой бежит от машины, он делает это непременно по прямой, ведь на крейсерской скорости гораздо проще оторваться от преследователей, оставив позади клубы пыли.
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Срочно нужно позвонить? Не получится. Разрядится телефон, проблемы у оператора связи — да что угодно, но работать он не будет.
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Персонаж долго собирается, чтобы сказать что-то очень важное, и только начинает говорить, как его перебивают, в лобовое врезается птица, падает и плачет ребенок, звонит телефон, и все — он снова в отправной точке.
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Бомбы обязательно оснащены таймером, чтобы герой точно знал, когда она взорвется. Впрочем, в запасе вагон времени! Пока бежит время, персонажи успевают переделать кучу дел, выяснить отношения, переговорить обо всем на свете. К тому же взрыва все равно не будет: бомбу обезвредит провод, который перережут за секунду до катастрофы.
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Чтобы не пострадать от взрыва, достаточно повернуться к нему спиной и гордо зашагать вдаль. Доказано всеми героями боевиков.
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Дебоширивший и развлекавшийся всю ночь герой наутро свеж и прекрасен, как майская роза. Возможно, даже пахнет от него так же (жаль, экран не передает запахи).
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Если в фильме мужчина покупает одежду для подруги, дочки, жены, а чаще — первой встречной, то неизменно с первого раза угадывает размер и идеально подходящий фасон.
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Если вокруг творится хаос, героям непременно надо поцеловаться. Их так тянет друг другу именно в этот момент, что они не могут подождать ни секунды. Некоторые идут дальше и сразу играют свадьбу.
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Если персонаж в фильме одинок, у него точно есть любимое кресло. В него он садится, каждый раз приходя домой, в нем же предается размышлениям.
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Во всех лифтах есть люк сверху, который открывается, чтобы можно было пролезть в шахту. Все вентиляционные каналы, по которым так любят убегать герои, идеально чистые.
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Знаете, сколько патронов у героя? И он не знает. Но они у него никогда не заканчиваются. Однажды сценаристам удалось нас удивить: у Леголаса в самый ответственный момент закончились стрелы.
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Если есть персонаж, который всегда был добр к герою, научил его всему, что умел, помог ему встать на ноги — с большой долей вероятности он и есть главный злодей.
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Злой дух независимо от пола и возраста разговаривает низким мужским голосом с хрипотцой. По умолчанию среднестатистическая нечистая сила обладает всеми стандартными опциями: чтение мыслей, телекинез, телепортация.
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Героиня слышит шорох и завывания, но, вместо того чтобы бежать, она хватает свечку и идет на звук, поминутно спрашивая: «Кто тут?»
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В постапокалиптических фильмах, когда, казалось бы, все продукты, припасы и ресурсы полностью исчерпаны, всегда находится банда головорезов, которая ездит по пустыне и развалинам на мотоциклах и бронированных автомобилях.
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Если героя окружат плохие парни, драка будет своеобразной, ведь они будут подходить по очереди, а не наваливаться все разом.
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Водитель авто обязательно будет со страшной силой выкручивать руль туда-сюда, чтобы машина повернула. Собственно, он будет делать то же самое даже на ровной дороге.
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Если фильм о войне, то непременно пострадает персонаж, у которого недавно родился ребенок или он буквально вчера женился. Минимальные шансы на выживание также у лучшего друга героя или парня, который делится с ним планами на будущее.
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В молодежных комедиях и мелодрамах о школьных буднях ботаники обсуждают свои проблемы непременно рядом со своим шкафчиком. Там же они отхватывают затрещины от хулиганов и встречают первую любовь.
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У среднестатистического парня будет подруга — топ-модель, которая варит борщи, разбирается в авто и хорошо целуется. А все потому, что она разглядела, какой он хороший человек.
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Любой замок с легкостью можно открыть, просунув кредитную карточку. Не поддаются этому фокусу лишь дверь в горящем здании, где злодеи удерживают любимую девушку героя. Такую дверь нужно обязательно вышибить ударом ноги, затем раскидать врагов и вынести красавицу на руках.
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Когда герой и главный злодей сходятся лицом к лицу, оказывается, что их оружие куда-то пропало. Не беда — у персонажей есть здоровенные кулаки, которыми можно тузить друг друга неограниченное количество времени.
А на какие штампы в фильмах обращаете внимание вы?