20+ увлекательных сериалов, которые не захочется ставить на паузу

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Современные сериалы ни в чем не проигрывают фильмам: тут тоже есть захватывающие сценарии, сюжетные повороты и зарекомендовавшие себя звезды. И пускай многие киноэпопеи пока больше любимы зрителями, чем критиками, среди них немало жемчужин, достойных всех возможных наград.

Мы в AdMe.ru убеждены: если кто-то говорит, что не любит многосерийные истории, он просто пока не нашел то, что подойдет именно ему. Встречайте новую подборку достойных сериалов, которые сравнительно недавно вышли в свет.

1. Детки в порядке (2018–2019)

Жизнь ирландской многодетной семьи, насчитывающей 8 детей разных возрастов, полна курьезов. Отец Майкл, ветеран Второй мировой войны, буквально днюет и ночует на работе, а его жена Пегги пытается совместить домашние дела с воспитанием нерадивых юнцов. Все еще больше усложняется, когда к родителям неожиданно возвращается старший сын, который всегда был гордостью Майкла и Пегги, но, как оказалось, не оправдал родительских надежд. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,7

2. Кандис Ренуар (2013–2019)

Главная героиня сериала возвращается на работу в полицию после долгого декрета: женщина воспитывала 4 детей. Кандис переводят из Парижа в провинциальный город и назначают главой детективного отдела. Теперь ей предстоит найти общий язык с подчиненными, которые встретили ее неприветливо, и, возможно, для этого придется пересмотреть устаревшие методы работы. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,3

3. Черная комедия (2014–2019)

История афроамериканца Андре Джонсона, который всю жизнь борется с расистскими стереотипами, доказывая, что нельзя судить человека по цвету кожи. И довольно успешно: герой построил блестящую карьеру, создал крепкую семью и купил дом в престижном районе Лос-Анджелеса. Но есть одно но: его дети хотят всегда и во всем вести себя как белые, совсем забыв исторические корни. Когда доходит до того, что 13-летний сын Андре подумывает о смене имени, отец понимает, что ситуацию нужно срочно спасать. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 7,1

4. Дубль два (2018)

Бывшая кинозвезда по имени Сэм попадает в реабилитационную клинику. После окончания лечения героиня решает продолжить карьеру и устраивается помощницей к Эдди, частному детективу, чтобы вжиться в новую роль. Поначалу мужчина скептически относится к неопытной напарнице, но вскоре понимает, что ее умение играть незаменимо для криминальных расследований. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 7,3

5. Картер (2018)

Харли Картер когда-то блистал на телеэкранах в собственном детективном шоу, но успешная карьера рухнула в одночасье из-за публичного скандала. Вернувшись на родину, в маленький канадский городок, герой решает развлечься, представляясь профессиональным детективом. Картер объединяется с лучшим другом Дейвом и блюстительницей правопорядка Сэм и использует весь арсенал навыков, наработанных в шоу за многие годы. Рейтинг IMDb — 6,4

6. Большой куш (2017–2019)

Сюжет сериала основан на одноименном фильме Гая Ричи. В центре событий — группа молодых дельцов, одного из которых сыграл Руперт Гринт, наткнувшихся на грузовик с украденными золотыми слитками. Мир организованной преступности непрост, и героям предстоит испытать все его прелести на собственном опыте. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 6,9

7. Кевин спасет мир. Если получится (2017–2018)

В жизни главного героя по имени Кевин все идет наперекосяк. Но переезд в дом его овдовевшей сестры, которая теперь вынуждена в одиночку воспитывать дочь, сулит перемены. И в первую же ночь с молодым человеком происходит странное: к нему с небес спускается загадочное существо Иветт и рассказывает, что Кевин — избранный и от него зависит спасение мира. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 7,8

8. Двойник (2017–2019)

Жизнь бюрократа Говарда Силка, работающего в берлинском отделении ООН, скучна и однообразна. Но все меняется, когда герой сталкивается со своим двойником из параллельного мира. Он раскрывает ничего не подозревавшему Говарду неожиданную тайну организации. Оказывается, набившая оскомину контора не так проста, как может показаться. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb— 8,1

9. Доктор Хэрроу (2018–2019)

Судмедэксперт Даниэль Хэрроу не отличается мягким характером, но это компенсируется его гениальностью. Талантливому специалисту оказываются по зубам максимально сложные дела. Но у героя есть секрет, раскрытие которого может стоить мужчине не только карьеры, но и жизни. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,5

10. Для людей (2018–2019)

История молодых и амбициозных юристов, поступивших на службу в нью-йоркский федеральный суд. Герои, одержимые мечтой о блестящей карьере, будут работать над самыми громкими делами. Им придется оказываться по обе стороны баррикад — защиты и обвинения, а также испытывать на прочность не только профессиональные, но и личные качества. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7,2

11. Пожарная часть 19 (2018–2019)

Сериал посвящен тяжелым трудовым будням пожарных из Сиэтла. Одна из героинь, Энди, буквально выросла на местной пожарной станции, где работал ее отец. Девушка решает продолжить его дело, и теперь ей предстоит долгий путь к серьезной должности, на котором не обойдется без любовных переживаний. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,3

12. Сирена (2018–2019)

Морской биолог Бен живет в маленьком городке под названием Бристоль-Кейв, который, если верить легендам, с давних времен был местом обитания русалок. Герой с детства любил слушать сказки об этих таинственных обитательницах подводных глубин, но даже не подозревал, что однажды столкнется с настоящей русалкой. Правда, происходит это на суше, когда он был за рулем, а девушка по имени Рин выскочила на дорогу. С момента появления загадочной незнакомки в городе начинают происходить странные события. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 7,1

13. Плащ и кинжал (2018–2019)

Сюжет сериала основан на одноименном комиксе Marvel. Тэнди, главная героиня, мечтает сколотить состояние и вырваться из-под опеки эгоистичной матери. Однажды на вечеринке она знакомится с замкнутым жителем бедного района Тайроном. Эта случайная встреча меняет жизнь обоих: они обнаруживают у себя сверхспособности. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 6,9

14. Тайная власть (2018–2019)

Макс, бывший агент разведки и боец спецотряда, уже давно ушел в отставку и мирно живет в глубинке с женой и детьми, которые ничего не знают о его прошлом. Но однажды прежнее начальство вызывает героя на миссию, надеясь, что тот еще не потерял хватку. Мужчина противится возвращению к секретной службе, к тому же с новым заданием связан ребенок Макса от первого брака. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 7,0

15. Правосудие (2019)

Сериал основан на реальных событиях из жизни прокурора Марсии Кларк. Блестящая карьера Майи Трэвис рушится, когда она проигрывает дело против знаменитого актера, обвиняемого в убийстве. Суд признает кинозвезду невиновной, и разочарованный прокурор переезжает в сельскую глубинку. Но однажды ей выпадает шанс отыграться, когда она узнает, что актера снова подозревают. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 6,6

16. Гранд-отель (2019)

Главный герой по имени Сантьяго после смерти жены становится хозяином пятизвездочного отеля. Теперь ему предстоит найти общий язык со своей новой супругой и взрослыми детьми: у всех них свои мысли по поводу судьбы наследства. Разругавшись в пух и прах и запутавшись в паутине долгов, мужчина планирует продать «Гранд». Пока решается судьба семейного бизнеса, отель обрастает тайнами и интригами. Рейтинг IMDb — 6,6

17. Правда о деле Гарри Квеберта (2018)

Сериал является экранизацией детективного бестселлера Жоэля Диккера. Маркус Голдман — подающий надежды писатель, который в поисках вдохновения отправляется в маленький городишко к своему другу и наставнику Гарри Квеберту. Внезапно Гарри узнает шокирующую историю: его подозревают в убийстве бывшей девушки, которую признали пропавшей без вести более 30 лет назад. Маркусу предстоит погрузиться в невероятные тайны прошлого, чтобы спасти своего друга от смертной казни. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 7,4

18. Решала (2018)

Жизнь Рэя Шусмита не назовешь счастливой: от него ушла жена, забрав с собой дочку. Мужчине, не умеющему толком завязать разговор, не удается завязать новое романтическое знакомство. Вдобавок ко всему герою приходится тянуть на себе брата-инвалида и часами выслушивать жалобы лучшего друга на семейную жизнь. Зато Рэю повезло с работой: он состоит на службе у влиятельного бандита. Но Шусмит чувствует, что жить двойной жизнью становится все труднее. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 8,0

19. Переправа (2018)

Привычную жизнь тихого рыбацкого поселка всколыхнуло неожиданное событие: на побережье нашли тело маленькой девочки. Прийдя в себя, малышка рассказала спасателям удивительную историю о том, что она прибыла из будущего, где идет нескончаемая война. Узнав об этом, жители поселка помогают спастись еще десяткам человек. Теперь выжившим нужно приспособиться к новому укладу жизни, ведь они ушли вперед на 250 лет. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 7,2

20. Город и Город (2018)

Сериал основан на произведении британского романиста Чайна Мьевиля. Детектив Борл берется за расследование дела об убийстве девушки в бедном городе Бещеле. В ходе работы герой обнаруживает связь между этим событием и таинственным исчезновением своей жены. Чтобы докопаться до сути, детектив должен перейти границу между городами — мрачным Бещеле и его полнейшим антиподом, процветающим мегаполисом Уль-Комой. Ему предстоит рискованное путешествие, ведь все, кто совершал переход, пропали без вести. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

Рейтинг IMDb — 6,5

21. Стартап (2018–2019)

Главный герой в исполнении звезды сериала «Клиника» Зака Браффа переживает кризис среднего возраста. Построив блестящую карьеру радиожурналиста, он осознает, что должен посвятить жизнь чему-то другому. Мужчина увольняется, и у него появляется собственное дело, а вместе с ним — ворох проблем и куча непредвиденных расходов. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 5,7