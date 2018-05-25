20 скрытых деталей, которые мы раньше не замечали в любимых фильмах и сериалах

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«Пасхальное яйцо» (или просто пасхалка) — это небольшая спрятанная отсылка к известному фильму, картине или культурному явлению. Подобно тому как дети на Пасху ищут яйца, любители кинематографа и загадок занимаются поиском скрытых отсылок и посланий в фильмах и сериалах. Вот и мы решили этим заняться, поискали и нашли тайные послания режиссеров.

AdMe.ru собрал неожиданные пасхалки в фильмах и сериалах. Предупреждаем сразу: осторожно, спойлеры!

Щит Капитана Америки

Оторвите на минутку свой взгляд от плейбоя, миллионера и филантропа и внимательно присмотритесь к заднему плану. Увидели? Да-да. Это же щит Капитана Америки.

Камео в фильмах Marvel есть не только у Стэна Ли

А вы знаете, кто это? Нет, это не просто претендент на упавший молот Тора в одноименном фильме. Это Майкл Стражински — автор комиксов и сценария фильма о Торе.

Камео в «Рике и Морти»

Мультсериал «Рик и Морти» кишит всяческими отсылками к известным фильмам, картинам и культурным явлениям. Но самые преданные поклонники разглядели в одном из персонажей создателя мультфильма Джастина Ройланда. А Джастин этого и не отрицает.

И снова «Рик и Морти»

«Рик и Морти» — настолько популярный мультсериал, что и к нему стали делать отсылки. Например, в «Лиге справедливости» за спиной Барри Аллена можно увидеть кадр из 9-й серии 1-го сезона «Рика и Морти».

Специально для фанатов Кинга

Эдди Каспбрак, персонаж фильма «Оно», одет, казалось бы, в непримечательную футболку с агрессивной машиной. Но истинные фанаты Кинга, конечно же, знают, что это не просто автомобиль. Это Кристина, машина-убийца из одноименного романа Стивена Кинга.

Футболка Freese’s

И еще одна отсылка — футболка Freese’s. Freese’s — это название магазина в Боулдере, штат Колорадо. Находясь именно в этом городе, Кинг писал роман «Оно». Отличный реверанс в сторону великого и ужасного.

«Бегущий по лезвию» и Владимир Набоков

Если вы смотрели «Бегущий по лезвию 2049», то наверняка помните проверку главного героя на благонадежность: — Когда вы не исполняете обязанности, вас держат в коробке? Клетки.

— Клетки.

— Связаны?

— Связаны.

— Что вы чувствуете, держа за руку того, кого любите? Связаны.

— Связаны. Это не просто набор случайных слов. Это отсылка к роману Набокова «Бледное пламя». Фразы взяты из поэмы Джона Шейда, которая открывает роман.

Железный человек от Black Sabbath

В «Мстителях» можно заметить, как Тони Старк ходит в футболке с принтом Black Sabbath. А все дело в том, что у них есть песня «Железный человек». Символично, не так ли?

Говорящие имена в мире «Бегущего в лабиринте»

Имена героев фильма «Бегущий в лабиринте» выбраны не случайно — это отсылки к разным историческим персонам. Томас — это Томас Эдисон, Ньют — Исаак Ньютон, Алби — Альберт Эйнштейн, Уинстон — Уинстон Черчилль, Тереза — мать Тереза.

Недетские пасхалки

В фильме «Angry Birds в кино» можно заметить двух одинаковых свинок в голубых платьях. Взрослые поймут, что это отсылка к фильму Кубрика «Сияние».

«Гибли» везде

Название анимационной студии «Гибли» можно увидеть во многих мультфильмах ее производства. Например, на автобусе в «Ведьминой службе доставки» или на двигателе самолета в «Порко Россо». Хотя преданные фанаты аниме говорят, что таких отсылок гораздо больше.

Часы на вокзале

Можно заметить, что в фильме «Эра Альтрона» знаменитые часы на вокзале Нью-Йорка украшены новым монументом — «Участникам битвы за Нью-Йорк». Вот так в фильмах переписывается история.

«Во все тяжкие». Версия овечки

В вагоне-лаборатории из мультфильма «Зверополис» варили страшное зелье, превращающее мирных хищников в агрессивных животных. Желтый костюм барашка-лаборанта и пробирки с синей жидкостью явно намекают на сериал «Во все тяжкие». Да и сами создатели мультфильма это подтверждают.

Обратный отсчет

В эпизоде «Плохие новости» 6-го сезона ситкома «Как я встретил вашу маму» наблюдательные зрители обнаружили обратный отсчет: от 50 до 0. Числа появлялись на бутылке с пивом, обложках брошюр, в журналах, на календаре. Последнее число 001 изображено на такси. После этого один из героев узнает о смерти отца.

Клуб «Оби Ван»

В фильмах про Индиану Джонса то и дело встречаются отсылки к «Звездным войнам». Спилберг и Лукас давно дружат и не упускают случая упомянуть творчество друг друга в своих фильмах. Например, в картине «Индиана Джонс и Храм судьбы» можно обнаружить клуб «Оби Ван». Именно так звали мастера-джедая в легендарных «Звездных войнах».

И даже в сцене после титров

Дэдпул такой красавчик, что позволил себе пасхалку в сцене после титров. Как и герой фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера», он выходит к зрителям в полосатом халате, ломает четвертую стену и произносит фразу: «Вы все еще здесь? Все кончилось! Идите по домам, расходитесь!»

Микки-Маус и «Пираты Карибского моря»

Disney очень любит Микки-Мауса. Он мелькает практический во всех произведениях студии. Вот и «Пираты Карибского моря» не стали исключением. Веселый мышонок появился на навигационной карте Сяо Фэня.

«Путешествие на Луну»

Создатель культовых «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтт Грейнинг — магистр пасхалок и аллюзий. Вот, например, момент в «Футураме» явно намекает на известный первый научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну». Культовая сцена, так почему бы не сделать к ней отсылку?

Монстры и «Армагеддон»

Когда монстры выходят на свои рабочие места, то они идут словно в замедленной съемке. Да-да, именно так же, как астронавты шли к шаттлу в фильме «Армагеддон». Кстати, злобный ящер Рэндалл, озвученный Стивом Бушеми, находится по правую руку от главного героя, так же как и его герой Рокхаунд в фильме «Армагеддон».

Отбивные по системе Рокки

В эпизоде мультфильма «Рататуй», где крысы берут работу поваров на себя, можно заметить один интересный момент. Крыс отбивает мясо с помощью боксерских ударов — он явно тренируется по системе знаменитого Рокки Бальбоа.

Бонус: «Первому игроку приготовиться»