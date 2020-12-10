20 хитроумных трюков, которые совершали экранные дивы прошлого века ради красоты
Одна из участниц конкурса красоты рассказала, что для того, чтобы приучить себя улыбаться на сцене, мазала зубы вазелином. Из-за этого закрывать рот было не очень приятно, и улыбка не сходила с ее лица. Иконы стиля XX века проявляли не меньше изобретательности, стараясь сохранить и приумножить свою красоту. Но некоторые их хитрости слегка шокируют.
AdMe.ru настоятельно советует не использовать бездумно бьюти-лайфхаки звезд прошлого. Хотя кое-что стоит взять себе на заметку.
Твигги использовала 3 комплекта накладных ресниц
В детстве у Твигги была кукла с огромными верхними и нижними ресницами. И свой культовый образ она придумала, просто скопировав ее необычный взгляд. Перед каждой процедурой нанесения макияжа она ставила будильник на 1,5 часа: именно столько времени занимал этот процесс. Она приклеивала 3 слоя накладных ресниц на верхнее и нижнее веки и еще прорисовывала на коже дополнительные реснички. А в самом конце придавала пухлость губам.
Джоан Кроуфорд пачками жевала жвачку
Популярная актриса 30-х годов возвела в настоящий культ сохранение своей красоты.
- Сразу после утреннего умывания она 25 раз обливала лицо ледяной водой для придания ему свежести и подтянутости, а потом наносила увлажняющий крем.
- Чтобы кожа на локтях оставалась нежной и молодой, она смазывала ее соком лимона.
- Чтобы белки глаз были белоснежными, она накладывала на веки тампоны, смоченные борной кислотой.
- А для сохранения красивой линии подбородка и подтянутой кожи жевала жевательную резинку в огромном количестве.
Брижит Бардо смачивала пряди слюной
Локоны Брижит Бардо были так же прекрасны, как ее пухлые губы и потрясающая фигура. Как выяснилось, чтобы пряди красиво обрамляли лицо, она прибегала к остроумному, хотя и несколько отталкивающему трюку: при завивке использовала слюну. Наиболее длинные локоны она смачивала слюной, туго закручивала и прятала за ухом. А когда они высыхали, получались великолепные кудри.
Жаклин Кеннеди спала на шелковых наволочках
Чтобы сохранить волосы блестящими и красивыми, Жаклин Кеннеди использовала сразу несколько хитростей.
- Она спала на шелковых наволочках вместо хлопковых, чтобы сохранить гладкость своих локонов и упростить укладку.
- На улице часто накрывала волосы шелковым шарфом, чтобы прическа не растрепалась или просто чтобы волосы отдохнули от косметических средств.
- И смазывала кончики волос маслом, чаще всего лавандовым, чтобы защитить их от пересыхания.
У Жаклин был еще один секрет, который мы можем взять себе на заметку: она не делала броский макияж, но при этом подбирала оттенок помады, идеально подходящий к ее платью.
Люсиль Болл сбрила брови
В 1920–1930-х годах были популярны тонкие как иглы брови. Многие женщины выщипывали их или вовсе сбривали. А голливудские актрисы 1930-х годов рисовали карандашом неестественно приподнятую дугу, чтобы добавить образу на экране больше драматизма. Киноартистке Люсиль Болл для того, чтобы получить небольшую роль в фильме «Скандал в Риме» (1933), пришлось полностью сбрить брови, и они больше не выросли.
Рита Морено боролась с высыпаниями с помощью жесткой щетки
В дни молодости Риты Морено для борьбы с акне использовались 2 средства: большое количество ультрафиолетовых лучей и смесь спирта с ацетоном. Актриса часами сидела на солнце, но результат не появлялся. Тогда она сама придумала, как избавиться от жирности кожи и высыпаний. Ежедневно грубой щеткой она отшелушивала верхний слой кожи и в результате справилась со своей проблемой. А чтобы тональный крем ложился тонким слоем и был незаметен, смешивала его с водой.
Мэй Уэст использовала детское масло
Вместо увлажняющего крема скандальная актриса и драматург Мэй Уэст применяла кокосовое масло, а также любила наносить на кожу обычное детское масло. Секрет в том, утверждала она, что оно должно быть подогретым, и делать это обязательно должен мужчина.
Марлен Дитрих прибегала к «подтяжкам» лица
В 40-е годы, когда пластическая хирургия только зарождалась, Марлен Дитрих умудрилась изобрести своеобразную и совершенно безопасную ей замену. Чтобы скрыть морщины на лбу, она оттягивала кожу и закрепляла ее пластырем, спрятав его под париком или под своими волосами. А став еще старше, она нашла способ убрать обвисшую кожу подбородка. Помогала ей в этом тонкая золотая цепочка, натянутая под ним и закреплявшаяся за ушами.
Великолепного блеска волос Марлен добивалась благодаря парику, посыпанному настоящей золотой пылью.
Мэрилин Монро не очень любила мыть голову
У признанной кинодивы было немало секретов для приумножения своей красоты.
- Чтобы как можно дольше сохранять свой шикарный блонд и в то же время не выжигать волосы перекисью, Мэрилин Монро старалась мыть голову как можно реже. А чтобы волосы выглядели чистыми, использовала детскую присыпку.
- Эффекта пышных, но в то же время естественных ресниц ее визажист Аллан Снайдер добивался следующим образом: он разрезал накладные ресницы пополам и приклеивал их только на кончики натуральных ресниц.
- В арсенале красавицы также был ранний прототип бюстгальтера пуш-ап характерной для того времени конусовидной формы. Он имел 2 дополнительные бретельки для лучшей поддержки груди и 4 чашечки вместо двух. Две из них, как обычно, держали бюст, а 2 другие создавали дополнительные 2,5 см объема.
- А чтобы грудь эффектно смотрелась и в платьях с открытыми плечами, Монро ежедневно делала упражнения. Встав с постели утром, она брала две 2-килограммовые гири, разводила руки в стороны и поднимала их 15 раз над головой. А потом совершала второй подход: опускала из положения «руки над головой» до 45 ° к телу, пока не уставала.
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Кстати, вопреки общеизвестному утверждению актрисы о том, что на ночь следует одеваться только в несколько капель Chanel № 5, сама Монро, отправляясь ко сну, надевала бюстгальтер, ошибочно полагая, что это предотвратит провисание груди. Хотя было бы полезнее спать без него.
Какие из секретов этих знаменитых женщин вы испробовали бы на себе? Расскажите о средствах, которые помогают вам выглядеть красивее или моложе.