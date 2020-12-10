20 хитроумных трюков, которые совершали экранные дивы прошлого века ради красоты

Одна из участниц конкурса красоты рассказала, что для того, чтобы приучить себя улыбаться на сцене, мазала зубы вазелином. Из-за этого закрывать рот было не очень приятно, и улыбка не сходила с ее лица. Иконы стиля XX века проявляли не меньше изобретательности, стараясь сохранить и приумножить свою красоту. Но некоторые их хитрости слегка шокируют.

AdMe.ru настоятельно советует не использовать бездумно бьюти-лайфхаки звезд прошлого. Хотя кое-что стоит взять себе на заметку.

Твигги использовала 3 комплекта накладных ресниц

В детстве у Твигги была кукла с огромными верхними и нижними ресницами. И свой культовый образ она придумала, просто скопировав ее необычный взгляд. Перед каждой процедурой нанесения макияжа она ставила будильник на 1,5 часа: именно столько времени занимал этот процесс. Она приклеивала 3 слоя накладных ресниц на верхнее и нижнее веки и еще прорисовывала на коже дополнительные реснички. А в самом конце придавала пухлость губам.

Джоан Кроуфорд пачками жевала жвачку

Популярная актриса 30-х годов возвела в настоящий культ сохранение своей красоты. Сразу после утреннего умывания она 25 раз обливала лицо ледяной водой для придания ему свежести и подтянутости, а потом наносила увлажняющий крем.

Чтобы кожа на локтях оставалась нежной и молодой, она смазывала ее соком лимона.

Чтобы белки глаз были белоснежными, она накладывала на веки тампоны, смоченные борной кислотой.

А для сохранения красивой линии подбородка и подтянутой кожи жевала жевательную резинку в огромном количестве.

Брижит Бардо смачивала пряди слюной

Локоны Брижит Бардо были так же прекрасны, как ее пухлые губы и потрясающая фигура. Как выяснилось, чтобы пряди красиво обрамляли лицо, она прибегала к остроумному, хотя и несколько отталкивающему трюку: при завивке использовала слюну. Наиболее длинные локоны она смачивала слюной, туго закручивала и прятала за ухом. А когда они высыхали, получались великолепные кудри.

Жаклин Кеннеди спала на шелковых наволочках

Чтобы сохранить волосы блестящими и красивыми, Жаклин Кеннеди использовала сразу несколько хитростей. Она спала на шелковых наволочках вместо хлопковых, чтобы сохранить гладкость своих локонов и упростить укладку.

На улице часто накрывала волосы шелковым шарфом, чтобы прическа не растрепалась или просто чтобы волосы отдохнули от косметических средств.

И смазывала кончики волос маслом, чаще всего лавандовым, чтобы защитить их от пересыхания. У Жаклин был еще один секрет, который мы можем взять себе на заметку: она не делала броский макияж, но при этом подбирала оттенок помады, идеально подходящий к ее платью.

Люсиль Болл сбрила брови

В 1920–1930-х годах были популярны тонкие как иглы брови. Многие женщины выщипывали их или вовсе сбривали. А голливудские актрисы 1930-х годов рисовали карандашом неестественно приподнятую дугу, чтобы добавить образу на экране больше драматизма. Киноартистке Люсиль Болл для того, чтобы получить небольшую роль в фильме «Скандал в Риме» (1933), пришлось полностью сбрить брови, и они больше не выросли.

Рита Морено боролась с высыпаниями с помощью жесткой щетки

В дни молодости Риты Морено для борьбы с акне использовались 2 средства: большое количество ультрафиолетовых лучей и смесь спирта с ацетоном. Актриса часами сидела на солнце, но результат не появлялся. Тогда она сама придумала, как избавиться от жирности кожи и высыпаний. Ежедневно грубой щеткой она отшелушивала верхний слой кожи и в результате справилась со своей проблемой. А чтобы тональный крем ложился тонким слоем и был незаметен, смешивала его с водой.

Мэй Уэст использовала детское масло

Вместо увлажняющего крема скандальная актриса и драматург Мэй Уэст применяла кокосовое масло, а также любила наносить на кожу обычное детское масло. Секрет в том, утверждала она, что оно должно быть подогретым, и делать это обязательно должен мужчина.

Марлен Дитрих прибегала к «подтяжкам» лица

В 40-е годы, когда пластическая хирургия только зарождалась, Марлен Дитрих умудрилась изобрести своеобразную и совершенно безопасную ей замену. Чтобы скрыть морщины на лбу, она оттягивала кожу и закрепляла ее пластырем, спрятав его под париком или под своими волосами. А став еще старше, она нашла способ убрать обвисшую кожу подбородка. Помогала ей в этом тонкая золотая цепочка, натянутая под ним и закреплявшаяся за ушами. Великолепного блеска волос Марлен добивалась благодаря парику, посыпанному настоящей золотой пылью.

Мэрилин Монро не очень любила мыть голову

У признанной кинодивы было немало секретов для приумножения своей красоты. Чтобы как можно дольше сохранять свой шикарный блонд и в то же время не выжигать волосы перекисью, Мэрилин Монро старалась мыть голову как можно реже. А чтобы волосы выглядели чистыми, использовала детскую присыпку.

Эффекта пышных, но в то же время естественных ресниц ее визажист Аллан Снайдер добивался следующим образом: он разрезал накладные ресницы пополам и приклеивал их только на кончики натуральных ресниц.

В арсенале красавицы также был ранний прототип бюстгальтера пуш-ап характерной для того времени конусовидной формы. Он имел 2 дополнительные бретельки для лучшей поддержки груди и 4 чашечки вместо двух. Две из них, как обычно, держали бюст, а 2 другие создавали дополнительные 2,5 см объема.

А чтобы грудь эффектно смотрелась и в платьях с открытыми плечами, Монро ежедневно делала упражнения. Встав с постели утром, она брала две 2-килограммовые гири, разводила руки в стороны и поднимала их 15 раз над головой. А потом совершала второй подход: опускала из положения «руки над головой» до 45 ° к телу, пока не уставала.

Кстати, вопреки общеизвестному утверждению актрисы о том, что на ночь следует одеваться только в несколько капель Chanel № 5, сама Монро, отправляясь ко сну, надевала бюстгальтер, ошибочно полагая, что это предотвратит провисание груди. Хотя было бы полезнее спать без него.