20 сравнений крупным планом, которые покажут, как со временем поменялись культовые звезды

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Со страниц светской хроники на нас смотрят уже ставшие родными лица знаменитостей. Подчас мы и не замечаем, что годы идут, наше отражение в зеркале меняется. Одновременно с нами и звезды становятся взрослее. А кто-то будто выпил волшебную пилюлю и выглядит таким же юным.

Мы в AdMe.ru разыскали фотографии культовых звезд, сделанные несколько лет назад, и современные фотографии, чтобы проследить, как герои красных дорожек изменились за эти годы.

Шэрон Стоун (38 лет и 61 год)

Бен Аффлек (36 и 47 лет)

Наоми Кэмпбелл (31 год и 50 лет)

Хью Грант (34 года и 56 лет)

Аманда Сейфрид (22 года и 35 лет)

Жан Рено (57 и 69 лет)

Гленн Клоуз (58 лет и 74 года)

Брэд Питт (41 год и 55 лет)

Ширли Маклейн (31 год и 78 лет)

Мария Шарапова (17 лет и 31 год)

Жюльет Бинош (38 и 56 лет)

Дэвид Бекхэм (28 лет и 44 года)

Мерил Стрип (49 и 69 лет)

Аль Пачино (59 и 79 лет)

Джейн Фонда (30 и 77 лет)

Джордж Клуни (37 и 57 лет)

Кира Найтли (26 лет и 34 года)

Кайл Маклахлен (46 и 59 лет)

Хэлли Берри (40 лет и 54 года)

Вивьен Ли (27 лет и 52 года)