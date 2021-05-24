20 сравнений крупным планом, которые покажут, как со временем поменялись культовые звезды
Со страниц светской хроники на нас смотрят уже ставшие родными лица знаменитостей. Подчас мы и не замечаем, что годы идут, наше отражение в зеркале меняется. Одновременно с нами и звезды становятся взрослее. А кто-то будто выпил волшебную пилюлю и выглядит таким же юным.
Мы в AdMe.ru разыскали фотографии культовых звезд, сделанные несколько лет назад, и современные фотографии, чтобы проследить, как герои красных дорожек изменились за эти годы.
Шэрон Стоун (38 лет и 61 год)
Бен Аффлек (36 и 47 лет)
Наоми Кэмпбелл (31 год и 50 лет)
Хью Грант (34 года и 56 лет)
Аманда Сейфрид (22 года и 35 лет)
Жан Рено (57 и 69 лет)
Гленн Клоуз (58 лет и 74 года)
Брэд Питт (41 год и 55 лет)
Ширли Маклейн (31 год и 78 лет)
Мария Шарапова (17 лет и 31 год)
Жюльет Бинош (38 и 56 лет)
Дэвид Бекхэм (28 лет и 44 года)
Мерил Стрип (49 и 69 лет)
Аль Пачино (59 и 79 лет)
Джейн Фонда (30 и 77 лет)
Джордж Клуни (37 и 57 лет)
Кира Найтли (26 лет и 34 года)
Кайл Маклахлен (46 и 59 лет)
Хэлли Берри (40 лет и 54 года)
Вивьен Ли (27 лет и 52 года)
Как вы думаете, кого годы только украсили?
Фото на превью East News, AFP/ East News
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