20 спецэффектов, без которых фильмы просто не узнать

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Редкий современный фильм может обойтись без спецэффектов, ведь с их помощью можно создать целые миры — яркие и запоминающиеся. Именно этой фишкой охотно пользуются создатели самых разных фантастических картин.

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