20 спецэффектов, без которых фильмы просто не узнать
Редкий современный фильм может обойтись без спецэффектов, ведь с их помощью можно создать целые миры — яркие и запоминающиеся. Именно этой фишкой охотно пользуются создатели самых разных фантастических картин.
AdMe.ru предлагает вам заглянуть за сцену известных фильмов и увидеть, как совершается настоящая магия кино.
Доктор Стрэндж
Алиса в Зазеркалье
Фантастические твари и где они обитают
Изгой-один: Звездные войны. Истории
Стартрек: Бесконечность
Стражи Галактики
Отряд самоубийц
Дом странных детей Мисс Перегрин
Книга джунглей
Большой и добрый великан
Звездные войны: Пробуждение силы
Черепашки-ниндзя 2
Фото на превью Lucasfilm Ltd.