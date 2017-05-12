20 спецэффектов, без которых фильмы просто не узнать

Редкий современный фильм может обойтись без спецэффектов, ведь с их помощью можно создать целые миры — яркие и запоминающиеся. Именно этой фишкой охотно пользуются создатели самых разных фантастических картин.

AdMe.ru предлагает вам заглянуть за сцену известных фильмов и увидеть, как совершается настоящая магия кино.

Доктор Стрэндж

© Marvel Studios Inc.  

© Marvel Studios Inc.  

© Marvel Studios Inc.  

Алиса в Зазеркалье

© Legend3D  

© Legend3D  

Фантастические твари и где они обитают

© Warner Bros. Pictures  

Изгой-один: Звездные войны. Истории

© Lucasfilm Ltd.  

© Lucasfilm Ltd.  

Стартрек: Бесконечность

© Paramount Pictures  

© Paramount Pictures  

Стражи Галактики

© Marvel Studios Inc.  

© Marvel Studios Inc.  

Отряд самоубийц

© DC Comics  

Дом странных детей Мисс Перегрин

© 20th Century Fox Film  

Книга джунглей

© Walt Disney Pictures  

© Walt Disney Pictures  

Большой и добрый великан

© Amblin Entertainment  

Звездные войны: Пробуждение силы

© Lucasfilm Ltd.  

Черепашки-ниндзя 2

Фото на превью Lucasfilm Ltd.

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  • 12 мая 2017
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