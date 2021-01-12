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20+ советских актрис, которых вы наверняка не узнали в их первых фильмах

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Практически у каждого из нас есть список любимых советских актрис. Своей талантливой игрой они покорили сердца не только зрителей, но и режиссеров. И после первого успеха создатели кино стали активно приглашать молодых артисток в свои проекты. В итоге у многих отечественных звезд такая богатая фильмография, что даже самые преданные поклонники могут не узнать их в начале карьеры.

AdMe.ru изучил творческий путь актрис, нашел их самые первые роли и сравнил кадры из их дебютных фильмов и из кинолент, которые их прославили.

Нонна Мордюкова («Молодая гвардия» — «Бриллиантовая рука»)

Лариса Гузеева («Место встречи изменить нельзя» — «Жестокий романс»)

Инна Чурикова («Тучи над Борском» — «Ширли-мырли»)

Ирина Купченко («Дворянское гнездо» — «Одинокая женщина желает познакомиться»)

Маргарита Терехова («Здравствуй, это я!» — «Собака на сене»)

Наталья Андрейченко («Степанова памятка» — «Мэри Поппинс, до свидания»)

Екатерина Васильева («На завтрашней улице» — «Чародеи»)

Елена Коренева («Вас вызывает Таймыр» — «Тот самый Мюнхгаузен»)

Елизавета Никищихина («Командировка» — «Покровские ворота»)

Клара Лучко («Три встречи» — «Бедная Маша»)

Любовь Орлова («Петербургская ночь» — «Весна»)

Инна Ульянова («Карнавальная ночь» — «Покровские ворота»)

Светлана Дружинина («За витриной универмага» — «Девчата»)

Елена Валюшкина («Не хочу быть взрослым» — «Универ. Новая общага»)

Светлана Аманова («С вечера до полудня» — «Барышня-крестьянка»)

Татьяна Кравченко («Приезжая» — «Сваты»)

Татьяна Васильева («Всмотритесь в это лицо» — «Самая обаятельная и привлекательная»)

Елена Цыплакова («Не болит голова у дятла» — «Мы из джаза»)

Татьяна Доронина («Первый эшелон» — «Три тополя на Плющихе»)

Тамара Семина («Два Федора» — «Еще люблю, еще надеюсь»)

Валентина Теличкина («Таежный десант» — «Классик»)

Нина Гребешкова («Смелые люди» — «Бриллиантовая рука»)

Как вам кажется, какая из актрис изменилась со времен своей первой роли больше всех?

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