20+ советских актрис, которых вы наверняка не узнали в их первых фильмах
Практически у каждого из нас есть список любимых советских актрис. Своей талантливой игрой они покорили сердца не только зрителей, но и режиссеров. И после первого успеха создатели кино стали активно приглашать молодых артисток в свои проекты. В итоге у многих отечественных звезд такая богатая фильмография, что даже самые преданные поклонники могут не узнать их в начале карьеры.
AdMe.ru изучил творческий путь актрис, нашел их самые первые роли и сравнил кадры из их дебютных фильмов и из кинолент, которые их прославили.
Нонна Мордюкова («Молодая гвардия» — «Бриллиантовая рука»)
Лариса Гузеева («Место встречи изменить нельзя» — «Жестокий романс»)
Инна Чурикова («Тучи над Борском» — «Ширли-мырли»)
Ирина Купченко («Дворянское гнездо» — «Одинокая женщина желает познакомиться»)
Маргарита Терехова («Здравствуй, это я!» — «Собака на сене»)
Наталья Андрейченко («Степанова памятка» — «Мэри Поппинс, до свидания»)
Екатерина Васильева («На завтрашней улице» — «Чародеи»)
Елена Коренева («Вас вызывает Таймыр» — «Тот самый Мюнхгаузен»)
Елизавета Никищихина («Командировка» — «Покровские ворота»)
Клара Лучко («Три встречи» — «Бедная Маша»)
Любовь Орлова («Петербургская ночь» — «Весна»)
Инна Ульянова («Карнавальная ночь» — «Покровские ворота»)
Светлана Дружинина («За витриной универмага» — «Девчата»)
Елена Валюшкина («Не хочу быть взрослым» — «Универ. Новая общага»)
Светлана Аманова («С вечера до полудня» — «Барышня-крестьянка»)
Татьяна Кравченко («Приезжая» — «Сваты»)
Татьяна Васильева («Всмотритесь в это лицо» — «Самая обаятельная и привлекательная»)
Елена Цыплакова («Не болит голова у дятла» — «Мы из джаза»)
Татьяна Доронина («Первый эшелон» — «Три тополя на Плющихе»)
Тамара Семина («Два Федора» — «Еще люблю, еще надеюсь»)
Валентина Теличкина («Таежный десант» — «Классик»)
Нина Гребешкова («Смелые люди» — «Бриллиантовая рука»)
Как вам кажется, какая из актрис изменилась со времен своей первой роли больше всех?