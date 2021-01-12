20+ советских актрис, которых вы наверняка не узнали в их первых фильмах

Практически у каждого из нас есть список любимых советских актрис. Своей талантливой игрой они покорили сердца не только зрителей, но и режиссеров. И после первого успеха создатели кино стали активно приглашать молодых артисток в свои проекты. В итоге у многих отечественных звезд такая богатая фильмография, что даже самые преданные поклонники могут не узнать их в начале карьеры.