20 снимков, которые остались за кадром культовых фильмов
Закулисье совершенно любого дела известно лишь профессионалам.
AdMe.ru решил представить себя по ту сторону объектива известных фильмов и посмотреть на кино глазами съемочной команды, а не зрителя.
Гэндальф проверяет почту между дублями
Нападение дикой собаки в фильме «Я — легенда»
А вот так летали учебники в «Гарри Поттере»
«Убить Билла»: Ума Турман и ее дублер
Обезьяна времен зарождения человечества за кадром «2001: Космическая одиссея»
На съемках «Малхолланд Драйв»
Улыбающийся «Черный Лебедь»
Пугающие близняшки из «Сияния»
Репетиция танца из «Ла-Ла Ленд»
«Оно» замерзло и решило покурить
Шелли Дюваль тоже: отдыхает от Кубрика на съемках «Сияния»
Хоббиты сидят с Питером Джексоном перед Советом в Ривенделле
Съемки кульминационной сцены третьей части «Назад в будущее»
Снова «Ла-Ла Ленд»: до и после цветокоррекции
Гарри оплакивает Добби на пустынном пляже
Кастинг «Люди Икс: Дни минувшего будущего»
Крупный план в «Реквиеме по мечте»
Гэндальф уснул во время дубля. Команда решила его снимать, но не будить.
«Отель „Гранд Будапешт“»
Иньярриту с героями своего «Бердмана»
Знаменитая сцена из «Матрицы» глазами съемочной группы
Роберт Родригес показывает Роуз Макгоуэн, как надо танцевать в «Планете страха»
А Тарантино сам танцует вместе с героями «Криминального чтива»!
Фото на превью cinema.magic