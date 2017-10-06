20 снимков, которые остались за кадром культовых фильмов

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Закулисье совершенно любого дела известно лишь профессионалам. AdMe.ru решил представить себя по ту сторону объектива известных фильмов и посмотреть на кино глазами съемочной команды, а не зрителя.

Гэндальф проверяет почту между дублями

Нападение дикой собаки в фильме «Я — легенда»

А вот так летали учебники в «Гарри Поттере»

«Убить Билла»: Ума Турман и ее дублер

Обезьяна времен зарождения человечества за кадром «2001: Космическая одиссея»

На съемках «Малхолланд Драйв»

Улыбающийся «Черный Лебедь»

Пугающие близняшки из «Сияния»

Репетиция танца из «Ла-Ла Ленд»

«Оно» замерзло и решило покурить

Шелли Дюваль тоже: отдыхает от Кубрика на съемках «Сияния»

Хоббиты сидят с Питером Джексоном перед Советом в Ривенделле

Съемки кульминационной сцены третьей части «Назад в будущее»

Снова «Ла-Ла Ленд»: до и после цветокоррекции

Гарри оплакивает Добби на пустынном пляже

Кастинг «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Крупный план в «Реквиеме по мечте»

Гэндальф уснул во время дубля. Команда решила его снимать, но не будить.

«Отель „Гранд Будапешт“»

Иньярриту с героями своего «Бердмана»

Знаменитая сцена из «Матрицы» глазами съемочной группы

Роберт Родригес показывает Роуз Макгоуэн, как надо танцевать в «Планете страха»

А Тарантино сам танцует вместе с героями «Криминального чтива»!