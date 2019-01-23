20+ случаев, когда советские режиссеры кое-что спрятали в своих картинах, а мы не заметили

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А вы обращали внимание на то, что герои ленты «Иван Васильевич меняет профессию» не всегда на самом деле говорят то, что мы слышим? А что за знакомая копилка стоит на холодильнике в фильме «Любовь и голуби»? Да и голос графа Калиостро из «Формулы любви» кажется каким-то смутно знакомым, даже если вы впервые увидели этого актера на экране. Мы уже писали про «пасхалки» в советских фильмах, но ведь интересной информации про любимое кино никогда не бывает много.

Мы в AdMe.ru обнаружили несколько прекрасных поводов пересмотреть шедевры отечественного кинематографа и, возможно, обратить внимание на то, о чем раньше вы даже не догадывались.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

В интернете ходят слухи, что в сцене эпизода с распределением работ знаменитое «Огласите весь список, пожалуйста» произносит сам Гайдай. Режиссер действительно снялся в ней, но главную фразу все же отдал завсегдатаю массовок и слесарю по профессии Олегу Скворцову. А эпизод этот был взят из его биографии. В 1942 году Леонид Гайдай служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера, кто в артиллерию, Гайдай ответил: «Я!» Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, — сказал военком. — Дайте огласить весь список».

Пламенные речи прораба в «Напарнике» — это сатира на хрущевские призывы «перевоспитывать тунеядцев добрым словом, уговором, нашей правдой», а фраза Феди «Сейчас к людям надо относиться помягше, а на вопросы смотреть ширше» — точная цитата из речи Хрущева.

В одном из кадров фильма «Любовь и голуби» на холодильнике можно увидеть знакомую копилку-кошку. Именно такие продает Трус в третьей новелле «Операции „Ы“». Объяснение этой «пасхалки» банально: на «Мосфильме» нередко один и тот же реквизит использовался по нескольку раз. Изначально же эти кошки были изготовлены на заказ в мастерской специально для «Операции „Ы“». Они же появлялись в другом фильме Гайдая — «Не может быть!».

В сцене новеллы «Операция „Ы“», где Трус торгует «живопИсью», к нему подходит прицениться человек в пальто, который на обнаженную русалку отпускает возмущенный комментарий: «Срамота!» Его сыграл актер Алексей Смирнов, он же — воспитуемый тунеядец из новеллы «Напарник».

Жених с того света

Помните НИИЧАВО из книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и замечательные вывески из «Служебного романа»? Оказывается, нечто подобное можно было встретить еще у Леонида Гайдая в его фильме «Жених с того света». Как вам, например, управление КУКУ или «Райпиявка при Горпиявке»?

Кин-дза-дза!

В этом замечательном эксцентричном кино много языковых отсылок к грузинскому языку. Например, знаменитая «гравицаппа» пошла от грузинской фразы «ра вици аба?» («почем мне знать?»).

Космический корабль, пепелац, получился из слова «пепела» — «бабочка». На самом деле это был самолет Ту-104, который нашли практически на свалке, отпилили хвост, покрыли пенополиуретаном и покрасили.

Служителей порядка на планете Плюк называли эцилоппами. Изначальный вариант — йацилопп — порезала цензура, решившая, что такие явные намеки неуместны в комедии. К тому же один из исполнителей ролей эцилоппов, Валентин Букин, упоминал, что первый вариант не прошел и из-за нежелательного созвучия со словом «яйцелоп» («лопающий яйца»).

В истории известен реальный случай цветовой дифференциации штанов. После захвата Константинополя султан Мехмед II издал закон, согласно которому греки должны были носить черные штаны, армяне — фиолетовые, евреи — голубые, а туркам дозволялось надевать красные.

Бриллиантовая рука

В одном из кадров появляется знаменитая бронзовая лошадь, с которой позже «сроднится» товарищ Новосельцев из «Служебного романа». А еще ее снимали Михаил Ромм в «Секретной миссии» (1950), Эмиль Лотяну в картине «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) и уже в годы перестройки Владимир Меньшов в ленте «Ширли-мырли».

Нонна Мордюкова за время съемок успела невероятно утомить всю съемочную группу своим тяжелым характером и капризами. Сильно доставалось и режиссеру. Когда Гайдай и Никулин продумывали своего рода перевод бандитских ругательств (исходный текст: «Что ты наделал, глупый вонючка!» — «От глупой вонючки и слышу!»), Никулина озарило: вонючка — это скунс, а все вместе — «крукл скунс табл шляхт!». Режиссер предложил усилить до «крукл скунс табл шляхт мордюк!».

В сцене, когда милиция увозит алкоголика (про которого Горбунков говорит: «На его месте должен был быть я»), тот поет «Песню про медведей» из «Кавказской пленницы». Сыграл его сам Гайдай, а озвучил Георгий Вицин.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Барбара Брыльска в этом фильме говорит не своим голосом. Режиссер Эльдар Рязанов единственным ее недостатком для этой роли посчитал речь — хриплый, прокуренный голос и сильный польский акцент, недопустимый для учительницы русского языка. Поэтому озвучила ее Валентина Талызина, а песни исполнила Алла Пугачева.

Если начать смотреть «Иронию судьбы...» ровно в 22:45, то бой курантов в фильме совпадет с полуночью на ваших часах.

В сцене, когда Женя выкидывает из окна фотографию Ипполита, можно заметить, что на фото в снегу — Олег Басилашвили, а не Юрий Яковлев. Басилашвили был вынужден отказаться от роли уже на середине съемок из-за смерти отца, но сцену так и не пересняли — не успели до таяния снега. Кстати, заканчивали съемки уже к середине лета, и вместо снега в ход шло все мало-мальски подходящее, что попадалось под руку: вата, резаная бумага, пенопласт и меловая крошка.

Формула любви

Исполнителя роли Калиостро Нодара Мгалоблишвили в фильме дублирует Армен Джигарханян. Марк Захаров сразу понял, кого хочет видеть в роли графа, и лично ездил со сценарием к актеру, воспользовавшись его гастролями в Москве. Мгалоблишвили сначала от роли отказался, сославшись на плохое знание русского языка, после чего режиссер и предложил переозвучку.

Знаменитую статую Прасковьи Тулуповой, сыгравшую в фильме значительную роль, можно увидеть еще в фильме «Бег», во дворце, оставленном после отступления белых, и рядом с рабочим местом Бубликова в «Служебном романе», а также в картинах «Старый Новый год», «Вечерний лабиринт» и «Васса».

Человек с бульвара Капуцинов

Режиссер Алла Сурикова вспоминала, что Олег Табаков для роли в этом фильме несколько модифицировал свою внешность, придумав специальные трубочки, растопыривающие нос. Это сделало выражение его лица более мягким, обманчиво добродушным.

Сцена драки в салуне стала особой гордостью Аллы Суриковой и постановщика трюков Иншакова. Она не только передразнивает потасовки в западных вестернах, но и пародирует некоторые советские фильмы. Например, в картине «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» один из драчунов также взваливал женщину себе на плечо и уносил, а другой с воплем влетал прямо в стойку бара, проламывая ее своей головой.

Иван Васильевич меняет профессию

Некоторые реплики в этом фильме режиссеру пришлось переозвучить, и это заметно по губам. Например, Зина произносит, обращаясь к царю: «Мало ли что могут подумать!» — но читается: «Вас здесь могут увидеть!» В обращении к шведскому послу вместо сценарной фразы «Мир, дружба!» получилось «Гитлер капут». Во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (цензурный вариант), в оригинале: «Народ, народ, батюшка».

Знающие шведский или немецкий язык, возможно, замечали, что шведский посол говорит вовсе не на своем родном наречии. Причина — следование оригинальной пьесе Булгакова, где этот герой выражался именно на ломаном немецком.

Нина Маслова, сыгравшая царицу, одновременно снималась в «Большой перемене». Съемки двух картин даже пересеклись: А. Коренев использовал лестничную площадку в доме Шурика.

Если посмотреть на игру Нины Масловой, можно заметить, что она почти не смотрит прямо в камеру в кадре. Причина прозаична и грустна: на одну из съемок актриса пришла с синяком под глазом, полученным от ревнивого мужа. Но в конечном итоге роль от этого даже выиграла: царица выглядела кокетливой скромницей.

На фразу жены управдома «Будь я вашей женой, я бы тоже от вас ушла!» Тимофеев замечает: «Будь вы моей женой, я бы повесился». Есть версия,что это отсылка к перепалке Нэнси Астор с Уинстоном Черчиллем: «Если бы я была вашей женой, Уинстон, то подсыпала бы вам яд в кофе». — «А если бы я был вашим мужем, то выпил бы его».

Бонус № 1: Падал прошлогодний снег

Бонус № 2: Ух ты, говорящая рыба! (а вы замечали логотип Adidas у Э-эха на куртке?)