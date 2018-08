20 случаев, когда российские прокатчики перестарались с переводом названий фильмов

1.

Ну а что же пошло не так с новым фильмом «Привидение» ? Дело в том, что в самой киноленте нет ни слова о привидениях, это скорее что-то близкое к эзотерике, квантовым скачкам, когда сознание одного человека может на короткое время подселиться в чужое тело. Поэтому картина в оригинале называется «Каждый день» (англ. Every Day ), что очень даже вписывается в сюжет, однако звучит не так привлекательно для зрителей.

Киноленту про известного героя комиксов «Капитан Америка: Первый мститель» (англ. Captain America: The First Avenger ) наши прокатчики переименовали просто в «Первого мстителя» . Звучит четко, сурово, интригующе. Ну и заодно не будет вызывать лишнего негатива у людей с предвзятым отношением к США.

Как привлечь в кинотеатр молодежь? Правильно, назвать фильм броско и круто, с намеком, что герои — студенты. Так и превратился оригинальный фильм «Такер и Дейл против зла» (англ. Tucker & Dale vs Evil ) в «Убойные каникулы» .

А что, если вообще использовать в названии фильма популярный в интернете мем? Это же точно успех. Меняем скучное и странное «Ловля лосося в Йемене» (англ. Salmon Fishing in the Yemen ) на «Рыбу моей мечты» — зрителю понравится.

Идентичная ситуация произошла с фильмом «Немножко женаты» . Наверное, вы подумали, что он как-то связан с другой кинокартиной — «Немножко беременна» ? А вот и нет, его оригинальное название — «Пятилетняя помолвка» (англ. The Five-Year Engagement ). Да, новое по смыслу подходит, но никаких отсылок в сюжете к картине «Немножко беременна» там нет, есть лишь желание прокатчиков воспользоваться успехом другой картины и привлечь зрителей знакомым словосочетанием.

Нам всем известно, что менталитет и особенности жизни в разных странах отличаются, в том числе и восприятие различных возрастных порогов. Вот почему фильм «Это 40» (англ. This is 40 ) превратился в «Любовь по-взрослому» . Российские переводчики признаются, что просто побоялись, что отечественный зритель решит, будто фильм не о людях с проблемами и заботами как у наших 30-летних, а о чем-то близком к преклонному возрасту, и им покажется это скучным и неинтересным.

Похожая ситуация случилась и с эпической драмой, известной нам как «Нефть». Почему прокатчики не захотели оставлять красивое и говорящее название «И будет кровь» (англ. There Will Be Blood), непонятно. Ведь это цитата из Библии, которая мягко намекает нам на глубокий смысл фильма.