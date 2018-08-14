20 случаев, когда российские прокатчики перестарались с переводом названий фильмов

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Первые кинофильмы появились в 1895 году благодаря французам Луи Жану Люмьеру и Огюсту Луи Мари Николя Люмьеру. И уже тогда, в конце XIX века, при показе в нашей стране названия произведений братьев были немного изменены: «Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота» превратилось в «Прибытие почтового поезда», а «Политый поливальщик» — в «Поливку сада». Менталитет, обычаи страны и, конечно же, маркетинг оказывают влияние на всю нашу жизнь, в том числе и на особенности перевода названий иностранных фильмов.

AdMe.ru расскажет, как и почему отечественные прокатчики меняли названия зарубежных кинокартин порой просто до неузнаваемости и вопреки любой логике.

1.

Создатели нового триллера «Терминал» (англ. Terminal) без особых раздумий назвали его в честь основного места действия фильма — терминала заброшенной железнодорожной станции. Но из-за сходства названия с известной трагикомедией Стивена Спилберга наши прокатчики решили проявить смекалку и перевели его как «Конечная», что породило кучу шуток в сети. Не придумав ничего лучше, чем вооружиться пословицей «клин клином вышибают», в России выпустили в прокат фильм как «Конченая». Зато мимо такого названия точно не пройдешь.

2.

Если в фильме главные герои — молодые мужчины и звучит слово «мальчишник», то можно совершенно не заморачиваться с переводом его названия, даже если там всего одно слово. Берем комедию «Будапешт» (англ. Budapest), убираем оригинальное название, добавляем волшебное слово «мальчишник» и локацию, где происходят события фильма, получаем «Мальчишник в Европе». Уже было что-то подобное и не раз? Ну и что, зато сразу всем понятно, о чем будет кино, а может, даже подумают, что это продолжение.

3.

Ну а что же пошло не так с новым фильмом «Привидение»? Дело в том, что в самой киноленте нет ни слова о привидениях, это скорее что-то близкое к эзотерике, квантовым скачкам, когда сознание одного человека может на короткое время подселиться в чужое тело. Поэтому картина в оригинале называется «Каждый день» (англ. Every Day), что очень даже вписывается в сюжет, однако звучит не так привлекательно для зрителей.

4.

Киноленту про известного героя комиксов «Капитан Америка: Первый мститель» (англ. Captain America: The First Avenger) наши прокатчики переименовали просто в «Первого мстителя». Звучит четко, сурово, интригующе. Ну и заодно не будет вызывать лишнего негатива у людей с предвзятым отношением к США.

5.

Когда же дело дошло до кинокомикса Kick-Ass, то тут переводчикам пришлось изрядно поломать голову, ведь перевести дословно или транслитерировать кириллицей нельзя — результат будет резать слух или вызывать недоумение. Согласитесь, что «Надиратель задниц» звучит и правда чересчур смело? В итоге решили поставить в названии известное всем слово «Пипец», которое хоть как-то отражает суть фильма и не такое броское, как оригинал.

6.

Посмотрели бы вы фильм «Необыкновенная судьба Амели Пулен» (фр. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain)? Название притягательное и обещает приключения, правда? Но нашим издателям показалось иначе, и с легкой руки мы получили «Амели».

7.

Как привлечь в кинотеатр молодежь? Правильно, назвать фильм броско и круто, с намеком, что герои — студенты. Так и превратился оригинальный фильм «Такер и Дейл против зла» (англ. Tucker & Dale vs Evil) в «Убойные каникулы».

8.

А что, если вообще использовать в названии фильма популярный в интернете мем? Это же точно успех. Меняем скучное и странное «Ловля лосося в Йемене» (англ. Salmon Fishing in the Yemen) на «Рыбу моей мечты» — зрителю понравится.

9.

Зачем заморачиваться с адаптацией русскоязычного названия, если можно найти похожий фильм, уже имевший успех, и просто сделать кальку? Именно так из «Похитительницы личности» (англ. Identity Thief) сделали «Поймай толстуху, если сможешь» (по аналогии с фильмом об авантюристе «Поймай меня, если сможешь»).

10.

Идентичная ситуация произошла с фильмом «Немножко женаты». Наверное, вы подумали, что он как-то связан с другой кинокартиной — «Немножко беременна»? А вот и нет, его оригинальное название — «Пятилетняя помолвка» (англ. The Five-Year Engagement). Да, новое по смыслу подходит, но никаких отсылок в сюжете к картине «Немножко беременна» там нет, есть лишь желание прокатчиков воспользоваться успехом другой картины и привлечь зрителей знакомым словосочетанием.

11.

Нам всем известно, что менталитет и особенности жизни в разных странах отличаются, в том числе и восприятие различных возрастных порогов. Вот почему фильм «Это 40» (англ. This is 40) превратился в «Любовь по-взрослому». Российские переводчики признаются, что просто побоялись, что отечественный зритель решит, будто фильм не о людях с проблемами и заботами как у наших 30-летних, а о чем-то близком к преклонному возрасту, и им покажется это скучным и неинтересным. Кстати, этот фильм как раз и является продолжением упомянутой выше картины «Немножко беременна».

12.

Вы ведь вряд ли будете интересоваться фильмом «Макулатура» или «Бульварное чтиво»? Серо, скучно и уныло? Вот и наши прокатчики так подумали. Поэтому любимая многими черная комедия носит гордое и звучное название «Криминальное чтиво» (англ. Pulp Fiction).

13.

В точно такую же ситуацию попали и переводчики известного фантастического сериала «Страшные сказки». Даже блистательный звездный состав актеров бессилен был бы заманить зрителей на просмотр произведения с названием «Грошовые ужасы» или «Бульварные ужасы» (англ. Penny Dreadful).

14.

У каждой книги есть свои фанаты, которые с радостью отдадут деньги за просмотр экранизации любимого произведения. А что, если вы мельком услышали о новом фильме, но даже не догадываетесь, что он по той самой книге? Переводчиков этот момент не заботит, поэтому мы получили триллер «Телекинез», и поди догадайся, что это киноверсия известного романа Стивена Кинга «Кэрри» (англ. Carrie). Зато как звучит, да?

15.

Вы ведь слышали историю о том, как прочтение по радио отрывка книги Герберта Уэллса «Война миров» вызвало в свое время панику среди людей? И тут выходит на наши экраны постапокалиптический боевик «Война миров Z». Странно, подумаете вы, а при чем тут буква Z? Наверное, созвездие, откуда прилетели те самые пришельцы? А вот и нет. Данный фильм — экранизация книги Макса Брукса «Мировая война Z» (англ. World War Z), во всем остальном мире фильм именуется так же, как и книга. И ничего, что зритель в итоге перепутает два разных произведения, зато первое название давно на слуху, касса будет полна выручки.

16.

Если вы смотрели в 2012 году триллер «Синистер» (англ. Sinister) и безуспешно искали в нем персонажа с таким именем, то мы вас прекрасно понимаем. Кто же мог подумать, что наши переводчики почему-то не захотят использовать вполне звучный и подходящий прямой перевод названия как «Зловещий», а просто-напросто перепишут его русскими буквами.

17.

Похожая ситуация случилась и с эпической драмой, известной нам как «Нефть». Почему прокатчики не захотели оставлять красивое и говорящее название «И будет кровь» (англ. There Will Be Blood), непонятно. Ведь это цитата из Библии, которая мягко намекает нам на глубокий смысл фильма.

18.

Ну и вишенкой на торте является фишка наших переводчиков — поменять название фильма на полностью противоположное по смыслу. Спросите, почему? Да кто ж его знает. Так и превратился очередной шедевр Квентина Тарантино «Смертестойкий» (англ. Death Proof) в «Доказательство смерти». Вот так буквальный перевод словосочетания без учета контекста может привести к курьезному результату.

19.

А вот приключенческой драме «Не угаснет надежда» повезло еще меньше. Как можно было перевести очень простую и понятную фразу «Все потеряно» (англ. All is lost) прямо противоположной по смыслу? В итоге получился грубейший спойлер и никакой интриги.

20.

А вот фильм «Тоня против всех» можно назвать рекордсменом нашего списка по частоте смен названия. Сперва переводчики решили оставить оригинальное название «Я, Тоня» (англ. «I, Tonya»). Потом переименовали его в дерзкое «Ледяная стерва». В итоге мы получили «Тоня против всех». Что ж, в этот раз все три варианта хотя бы подходили киноленте по смыслу.

А какое адаптированное для российского зрителя название удивило вас больше всего?