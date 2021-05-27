20+ импровизаций актеров, без которых наши любимые фильмы лишились бы особого очарования
Пересматривая свои любимые отечественные фильмы, мы даже не подозреваем, как много в них импровизаций. Некоторые режиссеры не любили, когда артисты вносили что-то свое. А другие, например Леонид Гайдай, приветствовали экспромты актеров на съемочной площадке. В результате рождались сцены, которые впоследствии стали культовыми.
Мы в AdMe.ru в очередной раз пересмотрели популярные советские кинокартины и узнали, в какие сцены артисты внесли свою лепту.
Любовь и голуби
- Больше всего актерских экспромтов на съемочной площадке комедии «Любовь и голуби» было на счету Сергея Юрского и Натальи Теняковой, однако отличилась и Людмила Гурченко. Например, в одной из сцен она произнесла: «Хрясь! И все, что болело, — в мусорное ведро».
- Гурченко стала инициатором идеи взять в кадр ее собаку. А также именно она придумала, что Раиса Захаровна разводит кактусы, о которые Василий постоянно кололся.
Большая перемена
- Многие помнят, как Евгений Леонов забирается в школу через окно. Так вот он сам придумал эту сцену.
- В одном эпизоде Люська (Ирина Азер) идет по улице в расстроенных чувствах. Вдруг у ее туфли отламывается каблук, что не было предусмотрено сценарием. Актриса рассказывала: «Хорошо, не растерялась. Сняла вторую туфлю, выбросила ее и пошла босиком в гордом одиночестве. Не знаю, почему каблук отвалился. Туфли были новые».
- Все актеры-мужчины ходили по заводу в робах, лишь Александр Збруев (Ганжа) наотрез отказался облачаться в рабочую одежду. Режиссер говорил: «Человек не может работать на заводе в замшевой куртке!» Однако позже пошел на уступки и согласился с тем, что замшевая куртка придала этому хулигану особый шик.
- Во 2-й серии Нина Маслова спрашивает Савелия Крамарова: «Ты мне глазки строишь?» А он ей отвечает: «А что, я тебе кооператив, что ли, строить должен?» Именно актриса придумала эту реплику героя.
Служебный роман
- Режиссер картины Эльдар Рязанов говорил, что сцена романтического ужина в квартире Калугиной — чистая импровизация двух актеров. Вообще в фильме было столько экспромтов, что можно было создать 3-ю серию «Служебного романа».
- Детали эпизода в гостях у Самохвалова частично были придуманы Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым. Например, в диалоге Новосельцева и Людмилы Прокофьевны, когда он спрашивал у нее, интересуется ли она стихами, вопреки сценарию появилась реплика «В виде поэзии». Однако впоследствии эта фраза стала широко известной.
Золушка
- Автор сценария Евгений Шварц не переносил, если хотя бы немного отклонялись от написанного им текста. Однако ради Фаины Раневской он сделал исключение. Об этом она рассказывала в одном из интервью: «Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья — это я сама придумала. Но для действия мне не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал руку... В результате появился великолепный эпизод, в котором Мачеха, всхлипывая, садится к зеркалу, а Золушка подает ей диковинные перья: „Я работаю как лошадь. Бегаю (перо), хлопочу (перо), требую (перо), добываю и добиваюсь (перо), очаровываю (тощее павлинье перо)“».
Белые росы
- Многие помнят сцену, в которой герой Николая Караченцова стоит под окном у своего киношного брата Андрея и задает ему вопрос: «Кобра твоя еще на курорте греется?» Прозвище Кобра, которое дал Караченцов жене Андрея, настолько точно описало героиню, что его включили и в другие эпизоды и диалоги.
Новогодние приключения Маши и Вити
- Кощея в «Новогодних приключениях Маши и Вити» сыграл Николай Боярский, дядя Михаила Боярского. Михаил Сергеевич появился в мюзикле в образе кота Матвея. И в эпизоде, когда Леший называет Кощея батей, а Баба-яга говорит «батюшка наш», кот Матвей обращается к нему «дядя Кощей». Актер просто обмолвился. Но режиссер посчитал эту оговорку довольно милой и решил не переснимать сцену.
Соломенная шляпка
- Довольно запоминающимся стал момент поединка на шпагах между виконтом (Михаил Козаков), Фадинаром (Андрей Миронов) и Нинарди (Михаил Боярский). Во время схватки с виконта слетел парик. Тогда Козаков произнес придуманную им на ходу фразу: «Не вижу ничего смешного, парик — это очень современно». А Алиса Фрейндлих тем временем накрыла его голову веером, что тоже было импровизацией.
Девчата
- Вся одежда Тоси Кислицыной, которую играла Надежда Румянцева, — находка актрисы. Однажды к ней домой пришла одна из зрительниц — воспитанница детского дома. Она была в «кургузеньком пальтишке», школьных ботиночках и в «смешной рваной ушанке». И актриса поняла: «Да, Тоська должна быть именно в узеньком теплом пальтишке (она ведь приехала с юга, откуда у нее теплая зимняя шуба?), в ботиночках, и только в ботиночках — маленьких и холодных. Конечно, на ней должна быть эта большая старая заячья шапка с торчащими в разные стороны ушами».
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
- Импровизацией была и знаменитая фраза «Шляпу сними», которую произнес в одном из эпизодов Владимир Этуш. Было видно, что Фрунзик Мкртчян в кадре немного растерялся и искренне спросил: «Что?» Сцена была сыграна так гармонично, что режиссер Леонид Гайдай решил ее не переснимать.
10. Бриллиантовая рука
- В песню «Остров невезения», которую Андрей Миронов исполнил на корабле, актер внес свои коррективы. Именно он придумал знаменитое «Ба-ба-ба-ба!», а также сымпровизировал, спев «узасные» с соответствующей гримасой.
- Во время съемок в Баку в кадр постоянно попадал ишак, появление которого не было прописано в сценарии. Поначалу от него пытались отделаться, но позднее Леонид Гайдай решил, что он придает особый колорит, и решил оставить животное в кадре.
11. Невероятные приключения итальянцев в России
- Перед началом работы над этой комедией Евгений Евстигнеев реально сломал ногу, играя в бадминтон с супругой. Съемку решили не переносить, а просто посадили актера в инвалидную коляску. Так что можно сказать, что Евгений Евстигнеев случайно дополнил образ своего героя запоминающимся аксессуаром.
12. Тот самый Мюнхгаузен
- В финальной сцене Олег Янковский произносит фразу «Умное лицо еще не признак ума». Однако в сценарии она звучала так: «Серьезное лицо еще не признак ума». Актер просто-напросто оговорился, а режиссер Марк Захаров нашел эту ошибку удачной и решил оставить ее в конечном варианте картины, несмотря на протесты автора сценария Григория Горина.
13. По семейным обстоятельствам
- Многие помнят эпизод, в котором логопед (Ролан Быков) с серьезным лицом ставит диагноз дочери героев: «У вашей фефочки проблемы с фикцией», — и приглашает их приехать к нему на «улицу Койкого». Сцену снимали очень долго, так как вся съемочная группа не могла работать от хохота. Тяжело пришлось Евгению Евстигнееву, который так и не смог сделать над собой усилие и не смеяться. Поэтому решили оставить кадры с заливающимся смехом актером.
14. Не может быть!
- В одной из смешных сцен в картине Вячеслав Невинный прицепляет к пиджаку Михаила Светина прищепки, чтобы показать ему, что его пиджак не так уж и широк. Так вот придумал эту деталь Светин.
15. Семнадцать мгновений весны
- Сентиментальные кадры, где Штирлиц разговаривает с собакой, также не были запланированы. Герой Вячеслава Тихонова, согласно сценарию, неспешно выходил из машины, а дальше произошла неожиданность — к нему подбежал пес. Актер не растерялся, присел на корточки и спросил у него: «Чей же ты, дурашка?» Пес ткнулся в руки Тихонова и начал ласкаться. Режиссер Татьяна Лиознова посчитала эту сцену трогательной и оставила ее в конечном варианте фильма.
Какой из этих фильмов вы готовы пересматривать вновь и вновь?
Фото на превью Любовь и голуби / Мосфильм
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