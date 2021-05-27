20+ импровизаций актеров, без которых наши любимые фильмы лишились бы особого очарования

Пересматривая свои любимые отечественные фильмы, мы даже не подозреваем, как много в них импровизаций. Некоторые режиссеры не любили, когда артисты вносили что-то свое. А другие, например Леонид Гайдай, приветствовали экспромты актеров на съемочной площадке. В результате рождались сцены, которые впоследствии стали культовыми.

Мы в AdMe.ru в очередной раз пересмотрели популярные советские кинокартины и узнали, в какие сцены артисты внесли свою лепту.

Любовь и голуби

Больше всего актерских экспромтов на съемочной площадке комедии «Любовь и голуби» было на счету Сергея Юрского и Натальи Теняковой, однако отличилась и Людмила Гурченко. Например, в одной из сцен она произнесла: «Хрясь! И все, что болело, — в мусорное ведро».

Гурченко стала инициатором идеи взять в кадр ее собаку. А также именно она придумала, что Раиса Захаровна разводит кактусы, о которые Василий постоянно кололся.

Большая перемена

Многие помнят, как Евгений Леонов забирается в школу через окно. Так вот он сам придумал эту сцену.

В одном эпизоде Люська (Ирина Азер) идет по улице в расстроенных чувствах. Вдруг у ее туфли отламывается каблук, что не было предусмотрено сценарием. Актриса рассказывала: «Хорошо, не растерялась. Сняла вторую туфлю, выбросила ее и пошла босиком в гордом одиночестве. Не знаю, почему каблук отвалился. Туфли были новые».

Все актеры-мужчины ходили по заводу в робах, лишь Александр Збруев (Ганжа) наотрез отказался облачаться в рабочую одежду. Режиссер говорил: «Человек не может работать на заводе в замшевой куртке!» Однако позже пошел на уступки и согласился с тем, что замшевая куртка придала этому хулигану особый шик.

Во 2-й серии Нина Маслова спрашивает Савелия Крамарова: «Ты мне глазки строишь?» А он ей отвечает: «А что, я тебе кооператив, что ли, строить должен?» Именно актриса придумала эту реплику героя.

Служебный роман

Режиссер картины Эльдар Рязанов говорил, что сцена романтического ужина в квартире Калугиной — чистая импровизация двух актеров. Вообще в фильме было столько экспромтов, что можно было создать 3-ю серию «Служебного романа».

Детали эпизода в гостях у Самохвалова частично были придуманы Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым. Например, в диалоге Новосельцева и Людмилы Прокофьевны, когда он спрашивал у нее, интересуется ли она стихами, вопреки сценарию появилась реплика «В виде поэзии». Однако впоследствии эта фраза стала широко известной.

Золушка

Автор сценария Евгений Шварц не переносил, если хотя бы немного отклонялись от написанного им текста. Однако ради Фаины Раневской он сделал исключение. Об этом она рассказывала в одном из интервью: «Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья — это я сама придумала. Но для действия мне не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал руку... В результате появился великолепный эпизод, в котором Мачеха, всхлипывая, садится к зеркалу, а Золушка подает ей диковинные перья: „Я работаю как лошадь. Бегаю (перо), хлопочу (перо), требую (перо), добываю и добиваюсь (перо), очаровываю (тощее павлинье перо)“».

Белые росы

Многие помнят сцену, в которой герой Николая Караченцова стоит под окном у своего киношного брата Андрея и задает ему вопрос: «Кобра твоя еще на курорте греется?» Прозвище Кобра, которое дал Караченцов жене Андрея, настолько точно описало героиню, что его включили и в другие эпизоды и диалоги.

Новогодние приключения Маши и Вити

Кощея в «Новогодних приключениях Маши и Вити» сыграл Николай Боярский, дядя Михаила Боярского. Михаил Сергеевич появился в мюзикле в образе кота Матвея. И в эпизоде, когда Леший называет Кощея батей, а Баба-яга говорит «батюшка наш», кот Матвей обращается к нему «дядя Кощей». Актер просто обмолвился. Но режиссер посчитал эту оговорку довольно милой и решил не переснимать сцену.

Соломенная шляпка

Довольно запоминающимся стал момент поединка на шпагах между виконтом (Михаил Козаков), Фадинаром (Андрей Миронов) и Нинарди (Михаил Боярский). Во время схватки с виконта слетел парик. Тогда Козаков произнес придуманную им на ходу фразу: «Не вижу ничего смешного, парик — это очень современно». А Алиса Фрейндлих тем временем накрыла его голову веером, что тоже было импровизацией.

Девчата

Вся одежда Тоси Кислицыной, которую играла Надежда Румянцева, — находка актрисы. Однажды к ней домой пришла одна из зрительниц — воспитанница детского дома. Она была в «кургузеньком пальтишке», школьных ботиночках и в «смешной рваной ушанке». И актриса поняла: «Да, Тоська должна быть именно в узеньком теплом пальтишке (она ведь приехала с юга, откуда у нее теплая зимняя шуба?), в ботиночках, и только в ботиночках — маленьких и холодных. Конечно, на ней должна быть эта большая старая заячья шапка с торчащими в разные стороны ушами».

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Импровизацией была и знаменитая фраза «Шляпу сними», которую произнес в одном из эпизодов Владимир Этуш. Было видно, что Фрунзик Мкртчян в кадре немного растерялся и искренне спросил: «Что?» Сцена была сыграна так гармонично, что режиссер Леонид Гайдай решил ее не переснимать.

10. Бриллиантовая рука

В песню «Остров невезения», которую Андрей Миронов исполнил на корабле, актер внес свои коррективы. Именно он придумал знаменитое «Ба-ба-ба-ба!», а также сымпровизировал, спев «узасные» с соответствующей гримасой.

Во время съемок в Баку в кадр постоянно попадал ишак, появление которого не было прописано в сценарии. Поначалу от него пытались отделаться, но позднее Леонид Гайдай решил, что он придает особый колорит, и решил оставить животное в кадре.

11. Невероятные приключения итальянцев в России

Перед началом работы над этой комедией Евгений Евстигнеев реально сломал ногу, играя в бадминтон с супругой. Съемку решили не переносить, а просто посадили актера в инвалидную коляску. Так что можно сказать, что Евгений Евстигнеев случайно дополнил образ своего героя запоминающимся аксессуаром.

12. Тот самый Мюнхгаузен

В финальной сцене Олег Янковский произносит фразу «Умное лицо еще не признак ума». Однако в сценарии она звучала так: «Серьезное лицо еще не признак ума». Актер просто-напросто оговорился, а режиссер Марк Захаров нашел эту ошибку удачной и решил оставить ее в конечном варианте картины, несмотря на протесты автора сценария Григория Горина.

13. По семейным обстоятельствам

Многие помнят эпизод, в котором логопед (Ролан Быков) с серьезным лицом ставит диагноз дочери героев: «У вашей фефочки проблемы с фикцией», — и приглашает их приехать к нему на «улицу Койкого». Сцену снимали очень долго, так как вся съемочная группа не могла работать от хохота. Тяжело пришлось Евгению Евстигнееву, который так и не смог сделать над собой усилие и не смеяться. Поэтому решили оставить кадры с заливающимся смехом актером.

14. Не может быть!

В одной из смешных сцен в картине Вячеслав Невинный прицепляет к пиджаку Михаила Светина прищепки, чтобы показать ему, что его пиджак не так уж и широк. Так вот придумал эту деталь Светин.

15. Семнадцать мгновений весны

Сентиментальные кадры, где Штирлиц разговаривает с собакой, также не были запланированы. Герой Вячеслава Тихонова, согласно сценарию, неспешно выходил из машины, а дальше произошла неожиданность — к нему подбежал пес. Актер не растерялся, присел на корточки и спросил у него: «Чей же ты, дурашка?» Пес ткнулся в руки Тихонова и начал ласкаться. Режиссер Татьяна Лиознова посчитала эту сцену трогательной и оставила ее в конечном варианте фильма.