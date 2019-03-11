20+ ситуаций, которые всегда случаются в кино и никогда в реальной жизни
Все знают, что каждый герой фильма ужасов непременно должен спуститься темной ночью в неосвещенный подвал, откуда за секунду до этого раздался душераздирающий крик. А главный герой комедии, которого в начале фильма не замечали даже собственные родители, под конец превратится как минимум в самого привлекательного мужчину в городе. Несмотря на то, что над подобными клише не посмеялся только ленивый, работники киноиндустрии продолжают использовать их в кино. И еще массу других.
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- Даже не самого сильного соперника невозможно вырубить ударом ноги с разворота. Даже если это нога Чака Норриса.
- Главный злодей промажет даже из станкового пулемета, стреляя по неподвижной цели. Главный герой попадет из однозарядного пистолета 22-го калибра прямо в сердце или глаз человека, стоящего на крыше небоскреба.
- Напитки и еда никогда не бывают горячими.
- Если преступник убегает, на пути будет тупик. Всегда. То же работает и с хорошими парнями, но к ним всегда приходит подмога. Ну или стена падает, в конце концов.
- Чтобы победить суперзлодеев и спасти людей, нужно обязательно попутно разнести половину города.
- Если помощи ждать неоткуда и все плохо, вдруг раздается телефонный звонок, который меняет все.
- Если главный герой за рулем и за ним гонятся преступники, они всегда в конце концов улетят в воду, перевернутся или врежутся в бензовоз.
- Если героя ударят в глаз, у него останется только синяк, никакой опухоли.
- Дети не похожи на родителей практически всегда. Между собой братья и сестры тоже непохожи.
- Актеры, играющие детей и родителей, могут быть почти ровесниками.
- Если вы хороший человек и до этого стреляли только из рогатки, смело берите револьвер и стреляйте в движущуюся мишень: попадете со 100%-й вероятностью.
- Сколько бы раз в вас ни выстрелили и ни пырнули ножом, у вас всегда будет в запасе пара минут, чтобы признаться в любви.
- Если в начале фильма мужчина и женщина ненавидят друг друга, то в последних сценах они обязательно станут парой и поженятся.
- Если главный герой, за которым одновременно охотятся и бандиты, и полиция, будет сидеть в баре на окраине города, по телевизору обязательно покажут его портрет. Но его никто не узнает.
- Герои никогда не успевают сказать самого главного, потому что все время у них уходит на фразы «Позволь мне все тебе объяснить», «Послушай меня, все совсем не так», «Не уходи».
- Выпрыгнуть из окна с тройным стеклопакетом, пробить его плечом и даже не порезаться? Не проблема, смотрите в любом боевике.
- Во время секса герои всегда одеты в нижнее белье. Потому что, если герой вдруг встанет с кровати, на нем будут трусы.
- Никто и никогда не использует пробел при наборе текста. Никто и никогда.
- Когда герои в конце фильма уезжают на машине, вы все еще можете слышать их разговор, даже если они едут со скоростью 180 км/ч, а автомобиль скрылся за горизонтом.
- Поссорились с девушкой, она кричит на вас и кидается всем, что попадает ей под руку? Исхитритесь подойти к ней, поцелуйте, и она тут же все простит. И обязательно поведет вас в спальню.
- Красноречие — врожденный дар любого героя фильма. Никто и никогда не запинается и не раздумывает над своими словами.
- Вы мать семейства и приготовили завтрак из 140 блюд? Расслабьтесь, никто не будет его есть, потому что муж опаздывает, сын обиделся, а дочь на диете.
- Если вы самая непопулярная девочка в школе, распустите конский хвост и снимите очки. И тут же идите на конкурс красоты: победа вам гарантирована.
- И наконец, если вы режиссер и не знаете, как закончить фильм, всегда можно снять парочку-другую разных концовок. Жаль, что именно этот прием не работает в реальной жизни.
А у вас есть любимые киноштампы?
Фото на превью Sex and the City / Warner Bros. Television