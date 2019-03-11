20+ ситуаций, которые всегда случаются в кино и никогда в реальной жизни

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Все знают, что каждый герой фильма ужасов непременно должен спуститься темной ночью в неосвещенный подвал, откуда за секунду до этого раздался душераздирающий крик. А главный герой комедии, которого в начале фильма не замечали даже собственные родители, под конец превратится как минимум в самого привлекательного мужчину в городе. Несмотря на то, что над подобными клише не посмеялся только ленивый, работники киноиндустрии продолжают использовать их в кино. И еще массу других.