20 сериалов, основанных на реальных событиях (Самое то, чтобы расширить свой кругозор)

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Иногда так приятно отвлечься от повседневных забот, сесть у экрана телевизора и разом посмотреть несколько эпизодов увлекательного сериала. Если вместе с тем удастся немного прокачать свой кругозор, будет приятно вдвойне.

Мы в AdMe.ru любим бездельничать с пользой и не упускаем шанса узнать что-то новое, поэтому составили подборку сериалов, снятых по реальным событиям. Мы решили не ограничивать себя в темах и жанрах, поэтому тут каждому найдется фильм по душе.

Титаник, 2012

Полнометражный фильм с таким названием видели все, а мини-сериал многие пропустили. Несмотря на то что фабула сериала уже не удивит (понятное дело, корабль утонет), смотреть его интересно по другой причине. Сценаристы решили обойтись без главных героев и уделили больше внимания пассажирам в целом. Среди действующих лиц около 90 персонажей из самых разных слоев общества: от бедняков и авантюристов до миллионеров и знаменитостей, и у каждого своя история.

Мосгаз, 2012

В сериале рассказывается об одном из первых в советской истории серийных маньяков Владимире Ионесяне по прозвищу Мосгаз. В неожиданном для отечественного ТВ жанре ретродетектива зрителю рассказывается о преступнике, который проникал в квартиры, представляясь сотрудником Мосгаза. До последнего его личность не раскрывается, и мы вместе с московскими сыщиками ломаем голову над тем, кто же тот самый Мосгаз.

Поколение убийц, 2008

Спустя всего 5 лет после показанных событий в HBO сняли правдивый сериал о вторжении американской армии в Ирак. Повествование основано на книге реального журналиста Эвана Райта, который также является и одним из персонажей «Поколения убийц». Сериал показывает войну без прикрас и без романтического флера.

Сибил, 1976

Женщина, скрывающаяся под именем Сибил, была настоящей пациенткой психиатра, страдающей множественным расщеплением личности из-за жестокости, с которой столкнулась в детстве. Ее лечащий врач Корнелия Вилбур написала книгу, которая легла в основу сериала. Салли Филд, играющей главную роль, предстояло вжиться в полтора десятка персонажей, которые существовали в сознании Сибил. Впоследствии она признавалась, что это была ключевая и в то же время самая сложная роль в ее карьере.

Порох, 2017

Трехсерийный британский сериал рассказывает о знаменитом «Пороховом заговоре» — событиях 400-летней давности, которые могли повернуть историю Королевства совсем в другую сторону. Группа католиков из Центральной Англии заминировала здание палаты лордов, намереваясь подорвать короля Якова I и всю верхушку власти во время тронной речи, но заговор был раскрыт, и с тех пор 5 ноября празднуется в Великобритании как День спасения. Продюсером и исполнителем главной роли в сериале стал Кит Харингтон.

Трагедия в Уэйко, 2018

Мини-сериал рассказывает о 51-дневном противостоянии между ФБР и религиозной группировкой. Это случилось в 1993 году в Техасе. Началом конфликта послужил обыск на ранчо лидера сектантов Дэвида Кошера. Возникла перестрелка, в результате которой погибло несколько человек с обеих сторон. После этого религиозные фанатики окопались на ранчо, почти 2 месяца федералам не удавалось взять ситуацию под контроль. Возможно, сериал был бы обычной полицейской драмой, но создатели решили рассмотреть все возможные причины случившегося и дали слово обеим сторонам конфликта.

Начальница, 2017

Сериал был снят по автобиографической книге Софии Амарузо, которая основала бренд Nasty Gal, признанный самой быстрорастущей компанией в 2012 году. Интересен ее путь: от девочки с синдромом нарушения внимания и гиперактивностью, которая вела кочевой образ жизни и крала вещи из магазинов, до бизнес-леди из списков Forbes.

Дневник Анны Франк, 2009

Имя Анны Франк, еврейской девочки из Амстердама, которая вместе с семьей жила в укрытии и вела дневник, знакомо, пожалуй, всем. На протяжении 2 лет в потайной квартире за шкафом жило 8 человек, скрываясь от нацистов. Но в этой истории, помимо ужасов войны, есть место человеческим отношениям и даже первой любви.

Чернобыль, 2019

Создатели сериала с удивительным вниманием к деталям воссоздали картину страшных событий до и после аварии на Чернобыльской АЭС и попытались разобраться, можно ли было избежать катастрофы и такого количества жертв. В центре повествования — Валерий Легасов, член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии, и Борис Щербина, заместитель председателя Совета министров СССР.

Достоевский, 2010

В 1849 году Федора Михайловича Достоевского приговорили к смертной казни в связи с участием в кружке петрашевцев. С этого момента начинается действие сериала. Казнь отменили в последний момент, и писатель прожил еще 32 года, наполненных драматическими событиями, которые во многом определили его творческий путь. Одним из явных достоинств сериала является его визуальная составляющая: пейзажи, костюмы, декорации, а также безупречная игра Евгения Миронова. Конечно, история, рассказанная Владимиром Хотиненко, во многом является вольной интерпретацией биографии Достоевского, но основные события, а главное — атмосфера того времени, воссозданы вполне точно.

Волчий зал, 2015

О Тюдорах было снято немало фильмов и сериалов, но в этой истории центральный персонаж — не особа королевских кровей, а сын трактирщика Томас Кромвель, который, однако, дослужился до советника короля Генриха VIII и вошел в Тайный совет. Причина такого скорого возвышения проста: именно Кромвель встал у истоков Реформации, помог королю аннулировать брак с Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн.

Миссис Уилсон, 2018

В 1963 году со смертью мужа семейная идиллия Элисон Уилсон была разрушена. Все, что она знала о человеке, который был ее мужем в течение 22 лет, оказывается выдумкой. Элисон выясняет, что она была не единственной миссис Уилсон, а ее супруг, помимо своей писательской деятельности, оказался шпионом. Теперь ее главная задача — защитить двух своих сыновей. Самое необычное в этом сериале то, что роль Элисон Уилсон играет ее внучка Рут. Кстати, мужа Элисон, Алека Уилсона, сыграл знакомый нам по «Игре престолов» воздыхатель кхалиси Иэн Глен.

Вражда, 2017

Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис были главными кинозвездами своего времени. Симпатии друг к другу они, мягко говоря, не испытывали. Они соперничали и завидовали одна другой. Успех первой становился поводом для зависти и едких шпилек со стороны второй. Их конфликт продолжался без малого 30 лет на тот момент, когда им все же пришлось встретиться на съемочной площадке фильма «Что случилось с Бэби Джейн?», где они сыграли сестер, которые друг друга недолюбливают. О том, как развивались их отношения во время съемок, рассказывается в сериале.

Дедвуд, 2004

Этот сериал — причудливая смесь байопика с вестерном. В его основе — реальная история появления города Дедвуд в Южной Дакоте, США, во времена золотой лихорадки. Тысячи негодяев, отпетых преступников и авантюристов стекались в эту местность, желая быстро разбогатеть. Но есть среди действующих лиц и хорошие парни, например шериф Сет Буллок, который пытается на месте хаоса и беззакония создать подобие цивилизации. Сериал внезапно прервался после 3-го сезона, но 31 мая 2019 года, спустя 13 лет, на канале HBO вышел двухчасовой фильм, в котором показали, чем закончились события предыдущих сезонов.

Дарреллы, 2016

Джеральд Даррелл, известный британский писатель и натуралист, написал несколько биографических книг, по которым в 2016 году был снят сериал в жанре драмеди. Действие начинается после смерти отца Даррелла и переезда его семьи (матери, двух братьев и сестры) на греческий остров Корфу в 1935 году. На протяжении 3 сезонов мы наблюдаем за жизнью семьи — с ее радостями и печалями, шутками, ссорами и примирениями, а также знакомимся с ее окружением и вместе с юным Джеральдом изучаем богатую природу Корфу. Консультантом сериала стала вдова писателя.

Побег из тюрьмы Даннемора, 2018

Двое заключенных в 2015 году сбежали из тюрьмы Клинтон. На побег их вдохновил фильм «Побег из Шоушенка»: они так же прорыли туннель с помощью подручных средств и скрылись. Вскоре их поймали. Выяснилось, что им помогала сотрудница тюрьмы, 51-летняя Джойс Митчелл. На основе этой истории пару лет спустя Бен Стиллер снял сериал, в который добавил линию романтических отношений между замужней Джойс и обоими заключенными. Джойс Митчелл, ныне отбывающая срок за пособничество побегу, была крайне недовольна этим фактом.

Троцкий, 2017

В 1940 году к Льву Троцкому, скрывающемуся в Мехико, приезжает журналист Фрэнк Джексон, чтобы показать ему свою статью. Поначалу настроенный настороженно, Троцкий постепенно начинает общаться с гостем и доверять ему. Таким образом, повествование строится на рассказе о текущих событиях и флэшбеках, в которых Троцкий вспоминает ключевые моменты своей жизни и истории России.

Нераскрытое дело, 2018

Сериал, основанный на книге бывшего детектива департамента полиции Лос-Анджелеса Грега Кадинга, рассказывает о расследовании убийств 2 культовых рэперов, Тупака Шакура и Бигги Смолзаво, во время «войны побережий», а также об их взаимоотношениях, которые привели к трагическому финалу. Грег Кадинг и Рассел Пул ведут расследование и пытаются разобраться, как увлечение музыкой могло стать причиной фатального столкновения фанатских группировок.

Дом Саддама, 2008

Рассказ о жизни диктатора охватывает период с 1979 года, когда он де-факто стал президентом Ирака, по 2003 год. За это время Хусейн развязал войну с Ираном, организовал жестокую кампанию против иракских курдов, начал войну в Заливе. Но помимо его публичных действий в сериале рассказывается и о его отношениях с женами, братом, детьми, о которых широкой общественности мало что известно.

Под прикрытием, 2015

Чарльзу Фалько грозило 20 лет тюрьмы. Чтобы избежать срока, он соглашается стать агентом под прикрытием и на протяжении 3 лет вести двойную игру с бандой байкеров. В 2006 году полицейская операция была успешно завершена, и Чарльз Фалько смог написать об этих событиях автобиографическую книгу, по которой сняли драматический сериал.

Возможно, вы уже видели какой-нибудь сериал из этой подборки. Расскажите о своих впечатлениях. А если знаете другие многосерийные фильмы, снятые по реальным событиям, то обязательно напишите, какие именно, и мы подготовим новую подборку по вашим комментариям.