20+ секретов популярных телешоу, которые предпочитают оставлять за кадром

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Реалити-шоу привлекают яркой картинкой, необычными сюжетными линиями и эмоциональными героями. Мы откладываем все свои дела, чтобы с голубых экранов услышать правильный ответ на интеллектуальный вопрос или узнать, кому же достанется та самая заветная роза. Но иногда во время просмотра очередного выпуска телешоу в голове возникает главный вопрос: «Неужели все это по-настоящему?»