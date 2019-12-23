20+ секретов популярных телешоу, которые предпочитают оставлять за кадром
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Реалити-шоу привлекают яркой картинкой, необычными сюжетными линиями и эмоциональными героями. Мы откладываем все свои дела, чтобы с голубых экранов услышать правильный ответ на интеллектуальный вопрос или узнать, кому же достанется та самая заветная роза. Но иногда во время просмотра очередного выпуска телешоу в голове возникает главный вопрос: «Неужели все это по-настоящему?»
AdMe.ru решил прояснить, что на самом деле происходит на съемках популярных телешоу, когда камеры выключены.
1. «Дом-2»
- Здесь нет сценаристов, которые прописывают реплики героям, но есть редакторы — они могут задавать ситуации и диктовать персонажам необходимые эмоции на камеру.
- Участники «Дома-2» ежемесячно получают зарплату. Средняя сумма — около 150 тыс. руб. Но деньги выдают не сразу. Согласно контракту, 101 день на проекте молодые люди находятся бесплатно. Те, кто выдержал, получают компенсацию — 90 тыс. руб. Дальше сумма увеличивается в зависимости от времени пребывания.
- Но этих денег легко лишиться, так как на проекте действует большая система штрафов за нарушения. Например, нельзя произносить вслух названия компаний, обсуждать алкоголь или политику.
- Редакторы шоу не выгоняют из проекта участника с высоким рейтингом, даже если против него проголосуют все «домочадцы». Если такое случится, ведущие оставят героя под каким-либо предлогом.
- Создатели «Дома-2» имеют доступ к соцсетям своих героев и могут публиковать там любые рекламные посты. Участники получают 50 % от всей суммы за публикацию.
2. «Выжить любой ценой»
- Один выпуск снимают около 6 дней.
- Гриллс не всегда все делает сам. Иногда вместо него работает каскадер. К примеру, в одном из выпусков плот, который якобы ведущий смастерил за несколько часов, строил специалист по выживанию в диких условиях.
- Гриллс не ночует в палатках из веток или пещерах. Вся съемочная команда живет в гостиницах.
- Участникам съемочной группы физически приходится гораздо тяжелее, чем ведущему, так как они таскают на себе тяжелую аппаратуру. А иногда именно оператор становится первопроходцем в экстремальных условиях, ведь ему необходимо снять кадр, где Беар, например, спускается со скалы.
- Беар правда ест личинки и растения, иногда даже съемочной группе приходится употреблять подобную экзотику. Но за кадром всю команду ждет полноценная горячая еда.
3. «Давай поженимся»
- Герои заранее высылают редакторам свою историю, а на шоу повторяют ее утрированную версию. Во время съемок ведущие уже ознакомлены с элементами биографии невесты или жениха и произносят заготовленные шутки.
- В комнате невесты у каждой участницы есть свой редактор, который рассказывает ей, как правильно вести себя на камеру, и задает темы для обсуждений, чтобы в эфире не было пауз.
- Обычных людей на съемки не пригласят. Для шоу нужны участники, которые смогут рассказать какую-то драматическую или шокирующую историю из своей жизни.
- После съемок участники уезжают и больше не видятся друг с другом.
4. «Подиум»
- У участников нет доступа к интернету и мобильному телефону. Так, например, когда мир всколыхнула новость о смерти Майкла Джексона, то было принято решение не говорить об этом дизайнерам, чтобы они не расстроились.
- Церемония выгона и общение членов жюри с участниками занимает около 6-8 часов.
- Герои работают в бешеном ритме и часто спят по 3-4 часа. Победитель 10-го сезона американской версии проекта «Подиум» Дмитрий Шолохов за период съемок даже похудел на 8 кг.
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Магазин тканей, где участники делают закупки, закрыт для посторонних людей.
5. «Пацанки»
- Редакторы шоу сами предлагают девушкам алкоголь во время записи профайлов.
- У участниц забирали паспорта на время съемок. А у одной из девушек, которая отказалась его отдавать, тайком вытащили паспорт из сумки.
- «Пацанок» специально провоцировали на драки и экспрессивные поступки, аргументируя тем, что иначе их выгонят из проекта.
6. «Кто хочет стать миллионером?»
- Участники шоу «Кто хочет стать миллионером?» на съемки программы должны принести 3–5 образов одежды, а уже на месте им советуют, какой вариант будет лучше смотреться в кадре.
- Запрещено надевать вещи исключительно черного, белого или красного цвета, а также одежду с логотипами или надписями.
- Беременных женщин в студию не пускают из-за психологического напряжения.
- Если ведущий задает вопрос, на который участник может сразу же дать ответ, то все равно нужно выдержать хотя бы 20-секундную паузу. Это делается для того, чтобы зрители тоже могли подумать и выбрать свой вариант.
- Подсказка «Помощь зала» ненастоящая. На самом деле, когда участник ее выбирает, зрители в зале делают вид, что нажимают на пульт. Процентное соотношение по вариантам ответов заготовлено заранее.
- Во время съемок программы нет драматической музыки и постоянных интригующих вопросов типа «а вы уверены?», которые мы видим в передаче. Их добавляют уже при монтаже.
7. «Адская кухня»
- После того как участника выгоняют из «Адской кухни», он обязательно должен пройти проверку на психическое здоровье. Это делают, чтобы удостовериться, что человек сможет нормально жить дальше.
- На период съемок у всех участников забирают телефоны, а самим героям запрещено покидать территорию съемочного павильона. Жить в таком напряжении очень сложно, поэтому на площадке всегда присутствует психолог.
- Во время съемок поварам даже запрещают выйти в туалет, приходится терпеть.
- Посетители ресторана «Адская кухня» — обычная массовка.
8. «Рассмеши комика»
- В момент вручения выигрыша ведущие выдают герою бутафорские деньги.
- От суммы выигрыша еще отнимают около 30 % налога.
- Все участники кастингов подписывают контракт, согласно которому создатели проекта могут использовать юмористический материал в своих целях.
9. «Холостяк»
- Во время кастингов создатели шоу стараются найти девушек с трогательными жизненными историями, чтобы потом сделать на этом акцент.
- Часть участниц приглашают специально ради высоких рейтингов. Обычно это известные блогерши или девушки, которые стали популярными благодаря участию в других телепроектах.
- При первом выгоне холостяк должен оставлять разных по типажу девушек, даже если они ему не нравятся (например мать-одиночку, безработную и карьеристку). Это делается для того, чтобы расширить аудиторию телезрительниц.
- Четкого сценария в телешоу нет, но редакторы могут подсказывать девушкам, как лучше себя вести или действовать. А вот идеальные романтические свидания — дело рук сценаристов, а не самого холостяка.
В каком из телешоу вы хотели бы принять участие и почему?
Фото на превью Кто хочет стать миллионером? / Первый канал