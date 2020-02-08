20+ секретов мультсериалов Nickelodeon, над которыми в детстве мы ломали голову

Большинство фанатов не знает, что фамилия Арнольда звучит почти в каждом эпизоде. Его полное имя — Арнольд Шортмен (в переводе Коротышка). А ведь когда дедушка Фил называет мальчика коротышкой, можно подумать, что это обидное прозвище.

Реалистичность мультсериала объясняется тем, что прототипами некоторых основных героев являются существующие люди. А женские персонажи, в особенности Хельга, — это собирательный образ всех девушек, которые в детстве нравились создателю мультфильма Крэйгу Бартлетту.

Также со слов Бартлетта мы узнали, что мистер Симмонс — персонаж нетрадиционной ориентации, хотя в сериале нет четких деталей, указывающих на это. Что еще более удивительно, Юджин тоже. Но он еще ребенок, поэтому осознает свою особенность только в будущем.