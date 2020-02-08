20+ секретов мультсериалов Nickelodeon, над которыми в детстве мы ломали голову
Кто же не удивлялся мультсериалам с чудаковатыми персонажами в виде желтой губки в квадратных штанах, репоголового мальчика Арнольда, гибрида кота с собакой и многих других. Подобная психоделия, наряду со странной рисовкой, скрывает внутри увлекательную суть и множество секретов.
Мы в AdMe.ru и раньше находили ряд отсылок к литературе и кино в мультсериалах Nickelodeon, а сейчас решили углубиться и узнать больше тайн. Например, секретный ингредиент «Красти Бургера», полное имя Арнольда и устройство пищеварения у Котопса. Итак, вы готовы, дети?
Эй, Арнольд!
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Большинство фанатов не знает, что фамилия Арнольда звучит почти в каждом эпизоде. Его полное имя — Арнольд Шортмен (в переводе Коротышка). А ведь когда дедушка Фил называет мальчика коротышкой, можно подумать, что это обидное прозвище.
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Реалистичность мультсериала объясняется тем, что прототипами некоторых основных героев являются существующие люди. А женские персонажи, в особенности Хельга, — это собирательный образ всех девушек, которые в детстве нравились создателю мультфильма Крэйгу Бартлетту.
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Также со слов Бартлетта мы узнали, что мистер Симмонс — персонаж нетрадиционной ориентации, хотя в сериале нет четких деталей, указывающих на это. Что еще более удивительно, Юджин тоже. Но он еще ребенок, поэтому осознает свою особенность только в будущем.
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Дедушка Арнольда в некоторых сериях в молодости изображен по-разному. Все потому, что состав художников менялся, как и стиль рисовки.
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На самом деле Арнольд не носит юбку. Это рубашка выглядит так из-за того, что мальчик слишком мелкий: она ему велика и практически достает до колен.
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Один из героев мультсериала, безработный Оскар Кокошка, носит имя крупнейшего австрийского художника-экспрессиониста и также имеет чешские корни.
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Вымышленный город Хиллвуд — комбинация Нью-Йорка, Сиэтла и Портленда. Эмпайр-стейт-билдинг, Бруклинский мост, Центральный парк, Всемирный торговый центр — все это то и дело мелькает на заднем плане.
Губка Боб Квадратные Штаны
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Домашний питомец Губки Боба, улитка Гэри, — это кузен одного из лучших друзей главного героя, Патрика.
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Появление французского рассказчика, который периодически выступает в роли наблюдателя подводного мира, — это дань уважения Жаку-Иву Кусто.
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Губку Боба зовут так, а не просто Бобом, потому что иначе зрители могли бы спутать его с куском сыра.
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Ресторан «Красти Краб» выглядит как ловушка для лобстеров. Теперь нетрудно догадаться, что же является секретным ингредиентом вкуснейших бургеров.
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Всякий раз, когда начинается хаос, рыба Фред кричит: «Моя нога!» Также этот персонаж — первый из появившихся на втором плане.
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Вечные соперники Планктон и мистер Крабс были лучшими друзьями в детстве.
Котопес
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Тайна происхождения Котопса так и осталась нераскрытой. В финальном эпизоде, когда главные герои ищут свою семью, они находят лишь приемных родителей: отца-лягушку и мать — мохнатую йети.
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Зато сразу становится понятно, кому они обязаны характерами. Кот такой же желчный, как и отец, а пес вышел добродушным в мать.
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Процесс пищеварения Котопса показывается в мультсериале. Все несъедобное мгновенно выходит изо рта второй половины. Нормальная же пища и вода усваиваются, а остатки выходят через поры.
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В эпизоде «Алмазная лихорадка» пес назвал найденные камни в честь музыкантов группы Ramones: Джоуи, Джонни и Ди Ди. И кажется, он недолюбливал 4-го участника коллектива — Томми.
Ох уж эти детки!
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В мультсериале множество отсылок к произведениям литературы и кино: к «Вождю краснокожих» О. Генри, фильмам «Кинг-Конг против Годзиллы», «Терминатор». И даже к «Цельнометаллической оболочке» Стэнли Кубрика.
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События происходят в Калифорнии, а дом семьи Пиклз расположен по тому же адресу, что и офис создателей шоу.
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Томми — самый решительный, нетерпеливый и смелый; он даже родился преждевременно.
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Не обошлось и без отсылки к другому сериалу канала. В конце эпизода «Страшная история» мы видим героев из мультика «Ааа!!! Настоящие монстры».
Крутые бобры
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Норберт и Деггет пьют тот же напиток Yahoo, что и герои сериала «Эй, Арнольд!».
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Всякий раз, когда появляется медведь Барри, фоном идет песня «Can’t Get Enough Of Your Love, Babe». Это отсылка к блюзовому исполнителю Барри Уайту. К тому же медведь часто ко всем обращается «малыш», как и Уайт в своей песне.
Как говорит Джинджер
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За все 60 эпизодов Джинджер сменила более 50 нарядов и около 10 причесок. Согласитесь, постоянные переодевания, да еще и столь частые, — редкость для мультфильмов.
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Здесь есть отсылка к культовому телесериалу «Твин Пикс»: в эпизоде «Летите бабочки» герои попадают в ту самую загадочную Красную комнату.
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В финальном эпизоде семейство переезжает в дом у кладбища, а в одном из кадров можно увидеть аббревиатуру названия сериала (ATBG — «As Told by Ginger») и надпись RIP (rest in peace — «покойся с миром»). Довольно грустная концовка для подросткового шоу.
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В той же серии на экране телевизора, который смотрят дети, появляются другие ленты Nickelodeon: «Ох уж эти детки!» и «Дикая семейка Торнберри».
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Также в конце нам показали будущее героев: Джинджер и Дэррен снова вместе, и у них родилась дочь. К тому же появились новые пары: Мэйси и Худси, Доди и Чет Зиппер.
А что вам нравилось в сериалах Nickelodeon?
Фото на превью Hey Arnold! / Nickelodeon