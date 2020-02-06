20+ секретов советского боевика «Белое солнце пустыни», узнав которые, захочется снова его посмотреть
Еще до того, как кинолента стала эталоном «истерна» и классикой жанра, народ растащил ее на цитаты: «За державу обидно», «Таможня дает добро», «Восток — дело тонкое», «Вопросы есть? Вопросов нет!». Все эти крылатые фразы не были прописаны в сценарии, а были придуманы прямо в процессе съемок.
AdMe.ru обратился к истории создания горячо любимого и узнаваемого с первого кадра фильма.
- Сценаристы долго не могли придумать сюжет, пока один из ветеранов Гражданской войны не вспомнил реальную историю о том, как басмачу пришлось бросить посреди пустыни свой гарем, чтобы уйти от погони Красной армии. Изначально сценарий писался для режиссера Андрея Кончаловского, но тот от него отказался, также поступили и многие другие режиссеры «Мосфильма», включая Андрея Тарковского.
- Прочитав сценарий, Владимир Мотыль также не захотел с ним работать, объяснив это тем, что в фильме не хватает доброты и любви, а главный герой — академический красноармеец, а не живой человек. Вскоре режиссер увидел сон: по траве среди березок идет кустодиевская красавица с коромыслом. Так режиссер «увидел» и поверил в героя, а Сухов перестал быть черствым солдатом и обрел свою любовь. В сценарий внесли правки, и началась работа.
- Товарища Сухова заменили прямо перед началом съемок, потому что Георгий Юматов, который должен был его играть, подрался, а грим не мог скрыть синяки. Роль отдали Анатолию Кузнецову, которого незадолго до этого «зарубил» худсовет. На роль молодого красноармейца Петрухи пробовались многие актеры, в том числе Савелий Крамаров и Юрий Чернов, но утвердили Николая Годовикова, который не был профессиональным актером, а работал слесарем на заводе.
- Фактурных стариков, которые заявляют «Давно здесь сидим», искали по всей стране: одного изобразил Яков Ленц, помимо прочего, продавший сигареты «Друг» Юрию Деточкину, другого режиссер знал еще по «Детям Памира», третьего нашел ассистент в соседней закавказской республике, а четвертого, что спал на ящике с динамитом, звали Май-Маевский, в 20-х годах он был курьером у Ленина.
- На роль Катерины Матвеевны просмотрели десятки профессиональных актрис, но не могли найти фактуру. Зазноба Сухова попалась режиссеру в коридорах «Ленфильма»: Галина Лучай работала редактором программы «Кинопанорама», и перспектива стать кинозвездой ее не манила.
- Ноги Катерины Матвеевны в кадре «играла» другая женщина, потому что у Галины Лучай они были слишком худые. Режиссер отправил своего ассистента Николая Конюшева в подвал на многолюдном Кировском проспекте наблюдать за дамскими ногами. Завидев подходящие — достаточно пухлые, тот кинулся к их обладательнице и попросил разрешения снять ее ноги в кино.
- Из 9 «жен Абдуллы» только 3 были актрисами, остальных сыграли филолог, баскетболистка, продавец, искусствовед, инженер. Когда было особенно жарко, девушек со съемочной площадки отпускали и в эпизодах их дублировали солдаты из местной воинской части.
- Младшую жену в гареме играли 2 актрисы. В начальных сценах роль Гюльчатай исполнила Татьяна Денисова, у которой даже завязался роман с «Петрухой», но во время пересъемок картины уже играла студентка Татьяна Федотова. Несмотря на успех фильма, эта роль оказалась для актрисы единственной. А озвучивала младшую из жен Абдуллы Надежда Румянцева, та самая Тося из «Девчат».
- Режиссер сохранил классическую компоновку вестерна: немногословный шериф — товарищ Сухов. Индеец — антагонист главного героя — Абдулла. Благородный индеец, помощник главного героя — Саид. Коварные бандиты — басмачи и белогвардейцы.
- Перед съемкой пришлось заниматься прополкой пустыни. В Каракумах часто шли дожди, и песок скрыла трава. Режиссер договорился с армией, и солдаты за несколько недель пропололи десятки квадратных километров пустыни возле Байрам-Али.
- «Белому солнцу» не досталось съемочного крана — его пришлось мастерить прямо на площадке из подручных средств. Выглядело это так: бетонный мешок для противовеса, деревянный ствол дерева, на котором, как на качелях, сидит оператор с оборудованием.
- Сцены, связанные с баркасом, снимали в открытом море с лодки, которая находилась рядом. Помещались в ней только 2 человека — оператор и его ассистент, поэтому режиссеру приходилось плавать рядом, держась за борт шлюпки.
- Актер Кахи Кавсадзе, игравший «всадника пустыни» Абдуллу, до съемок не умел ездить верхом, да и за время фильма толком не научился. На всех кадрах он сидит неподвижно, а лошадь крепко держат под уздцы.
- Изначально роль Верещагина была эпизодической, а сам герой — гулякой-забиякой, который ищет приключений от скуки. Его гибель происходила задолго до финала: ему в спину кидал нож бандит. Сценарий изменили по требованию режиссера, который видел Пашку былинным богатырем с непростой судьбой. Даже имя персонажу сменили: из Александра он превратился в Павла.
- Павел Луспекаев, сыгравший роль Верещагина, перенес тяжелую операцию — ампутацию пальцев ног, и опирался он только пятки. Режиссер предложил ему сниматься на костылях, но актер показал, как ловко умеет передвигаться на одних пятках, заявив: «Давай сперва я сыграю то, что написано в сценарии. Я придумал сапоги с металлическими упорами внутри».
- Для съемок закупили много икры, но ее не хватило, чтобы заполнить корыто. Реквизиторы изготовили посуду с двойным дном, настоящая емкость которой была меньше, чем казалось. Во время съемок эпизода, в котором Верещагин ложкой ест из корытца черную икру, отвращение актера было натуральным: еще бы, сделали 4 дубля. Услышав «Стоп» на последнем дубле, он даже выплюнул деликатес.
Раскадровка сцен. Выставка к 45-летию фильма «Белое солнце пустыни».
- Песня «Ваше благородие», которая вмиг стала народной, стоило ей прозвучать с экранов, была написана специально для фильма, а исполнил ее сам актер Павел Луспекаев. Автор текста — знаменитый бард Булат Окуджава. Музыка принадлежит композитору Исааку Шварцу. Композиция стилизована под песни начала XX века, о чем свидетельствуют в том числе обращения «ваше благородие» и «госпожа», которые вышли из употребления в Советском Союзе.
- Эпизод, где у будущего символа российской таможни во время схватки на баркасе кровоточит лицо, — это не постановка. Накануне актер поехал в ресторан, где вспыхнула драка. Он встал со своего места, чтобы утихомирить гостей, и тут некий джигит достал из кармана нож и полоснул им по лицу артиста. Луспекаев успел среагировать, и лезвие лишь рассекло ему бровь. Но рана все равно была глубокой и довольно заметной.
- В эпизоде, когда Абдулла находит Сухова и своих жен скрывающимися в огромной нефтяной цистерне и стреляет из маузера, он должен был сидеть верхом на коне. Но конь боялся выстрелов и портил кадр за кадром. Проблему решили, заменив коня человеком. Ассистент режиссера посадил себе на плечи 106-килограммового актера и принялся изображать из себя лошадь.
- В 1977 году имена жен Абдуллы получили кратеры на Венере: Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия и Гюльчатай. Особняком стоит кратер Катя, названный в честь любимой женщины товарища Сухова.
- Большую часть съемок Спартак Мишулин, игравший Саида, провел закопанным по горло в раскаленный песок. В 5 утра площадку поливали водой, рыли яму, вставляли в нее фанерный ящик с прорезью для шеи, ставили внутрь таз с холодной водой для ног, табуретку, на нее усаживали актера и закапывали. Во время перерывов Мишулина не откапывали, только ставили над ним зонтик.
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Но это были еще не все испытания: актер едва не погиб, сброшенный на скаку испуганной лошадью. Снимали эпизод, в котором Саид расправляется с двумя басмачами, стреляя в них из-под брюха лошади. Во время одного из дублей животное рвануло с места и на полном скаку сбросило с себя актера. Падая, тот еще умудрился запутаться в стременах.
- Марк Захаров написал замечательные письма Сухова к Катерине Матвеевне, хотя ему не заплатили за это ни копейки. Кстати, текст писем используется для изучения иностранцами русского языка.
- Согласно легенде, часы Сухову достались вместе с именным наганом, это был подарок от его командира. Реквизит был представлен в единственном экземпляре. На съемках в пустыне украли часы Сухова. Съемки остановили. Мотыль позвал к себе на разговор местного главаря «банды» и предложил обмен: кто принесет часы, тот получит съемки в эпизоде. На следующий день местный авторитет по имени Али отдал часы и получил роль бандита в красной рубашке из банды Абдуллы. Именно его герой произносит знаменитую фразу: «Таможня дает добро».
- Изначально фильм назывался «Басмачи», затем — «Пустыня», после — «Спасите гарем», но в Госкино это название раскритиковали. Режиссер бросил клич съемочной группе окрестить фильм по-новому. Название «Белое солнце пустыни» родилось в ходе коллективного обсуждения.
- Чтобы фильм увидел свет, Мотыль внес более 30 правок в сюжет, переснял несколько ключевых сцен, полностью изменил концовку. Так, например, в первоначальном варианте финальная схватка Абдуллы и Сухова выглядела совсем иначе. Также вырезали сцену, где Сухов выбрасывает гаремных девушек за борт. Сильно сократили роль жены Верещагина: в первоначальном варианте она сходила с ума.
- Больше всего худсовет возмутила сцена, где жены Абдуллы выбираются из нефтяного танка. Где на их лицах радость спасения? Так стараниями худсовета девушки из гарема не стали по-восточному оплакивать смерть Абдуллы и в отчаянии рвать на себе волосы, а радостно выпорхнули на волю.
Постеры к фильму.
- После всех исправлений режиссеру велели внести еще 27 правок. На этот раз он категорически отказался. Фильм лег на полку. Но тут помогла госпожа Удача. Брежнев любил на даче посмотреть вестерны и, решив взглянуть на советский эквивалент, пришел в восторг. «Очень, очень хороший фильм. Солнце белое где-то там в пустыне, басмачи и бабы в платках», — прокомментировал генсек. Разрешительное удостоверение на прокат многострадальной картины было получено.
- После проката в родной стране картину повезли за рубеж, и везде ее приняли на ура, кроме Марокко: там «Белое солнце» вообще запретили к показу. У местного короля было 2 жены, в у героя Абдуллы целых 9. Этот факт так возмутил Хасана II, что марокканцы киноленту не увидели.
- Перед стартом «на удачу» космонавты обязательно смотрят «Белое солнце пустыни». Также фильм используется в качестве пособия для обучения экипажа киносъемкам: как строить план, выставлять сцены. Фильм настолько полюбился, что по нему стали устраивать заключительный экзамен экипажа. Вопросами «На что выменял Верещагин павлинов? Откуда родом Петруха?» проверялось внутреннее состояние космонавта, его внимательность, память, способность сосредоточиться и чувство юмора.
Засим разрешите откланяться и узнать ваше мнение об этой киноленте.
Фото на превью Белое солнце пустыни / Киностудия «Мосфильм»