20+ секретов советского боевика «Белое солнце пустыни», узнав которые, захочется снова его посмотреть

Но это были еще не все испытания: актер едва не погиб, сброшенный на скаку испуганной лошадью. Снимали эпизод, в котором Саид расправляется с двумя басмачами, стреляя в них из-под брюха лошади. Во время одного из дублей животное рвануло с места и на полном скаку сбросило с себя актера. Падая, тот еще умудрился запутаться в стременах.