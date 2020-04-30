20+ секретов кино, о которых умалчивают режиссеры, а мы расскажем
Знаете ли вы, что иногда фильмы про Нью-Йорк снимаются совсем не в этом городе и даже не в США? Задумывались ли вы когда-нибудь, как актерам удается заплакать в нужный момент? Киноиндустрия таит множество больших и маленьких секретов, которыми режиссеры не спешат делиться с широкой аудиторией.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие ухищрения и уловки используются на съемочной площадке, чтобы зрители в итоге могли насладиться качественным продуктом.
Секреты съемочного процесса
- Симметричные кадры всегда притягивают внимание зрителя, поэтому режиссеры часто используют этот прием в своих фильмах.
- Чтобы избежать отражений в зеркалах камер или операторов, нередко режиссеры проделывают настоящие фокусы, но чаще всего операторов просто замазывают или вырезают при монтаже. Например, так было в фильме «Черный лебедь», где было отснято слишком много сцен с зеркалами.
- Чтобы держать в секрете сюжет фильма, зачастую о нем не говорят никому, включая ведущих актеров. Так, во время съемок 4-го эпизода «Звездных войн» только продюсеры знали секрет происхождения Люка Скайуокера. Чтобы сохранить это в тайне, сценаристы даже написали несколько страниц фальшивых диалогов. В итоге актер, который играл Люка, был единственным, кто узнал правду за несколько минут до съемок.
- Излюбленная страна для съемок у голливудских продюсеров — это Канада. Все дело в субсидиях, которые даются производителям кино. К тому же съемки там обходятся дешевле. Кстати, значительная часть фильмов про Нью-Йорк снимается в Торонто.
- Большая часть современного голливудского кино — это кино для подростков. Создатели лент нацелены на аудиторию в возрасте младше 25 лет.
Как снимают постельные сцены
- Перед съемками в обнаженном виде актеры сначала репетируют всю сцену в одежде. Иногда на это уходит до 2 недель. Кстати, во время съемок таких сцен импровизация не приветствуется.
- Чтобы не смущать артистов, интимные сцены стараются снимать при минимальном участии членов съемочной группы. Как правило, это режиссер, оператор, осветитель и гримеры. Правда, иногда удается обойтись гораздо меньшим числом людей. Например, когда снимали обнаженные сцены в фильме «С широко закрытыми глазами», на площадке остались только актеры Том Круз и Николь Кидман, а также режиссер Стэнли Кубрик, который сам встал за камеру.
- Обычно на съемку одной постельной сцены в кино уходит 1–2 дня, а в сериале — не больше 5 часов. Если требуется изобразить пот, то гримеры используют розовую воду или глицерин.
- Если фигуры актеров требуется приукрасить, то используется специальный реквизит. Обычно это разнообразные силиконовые накладки, имитирующие пышную грудь или ягодицы, а также маскировочное нижнее белье.
- Часто именитые актеры отказываются сниматься обнаженными. Для таких случаев существует несколько уловок. Как правило, используется грамотный монтаж: кадры с лицом актера незаметно монтируются с кадрами, где снято тело другого человека, которого называют постельный дублер. В Голливуде есть несколько специальных баз таких дублеров.
Как актеры снимаются в подводных сценах
- Современные компьютерные технологии позволяют снимать подводные сцены совсем без воды. Например, в оскароносном фильме Гильермо дель Торо «Форма воды» для съемок использовали специальные тросы, на которых висели актеры, пар и правильное освещение, а при монтаже просто добавили пузырьков и замазали веревки.
- Как правило, для съемочного процесса используют большие бассейны, в которых актеры проводят по несколько часов. Часто им даже приходится брать уроки дайвинга. Также не обходится и без каскадеров, чтобы они могли подстраховывать артистов.
- Иногда используются акваланги или просто шланги с кислородом, которые при необходимости подаются актеру, находящемуся под водой.
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А вот раньше подводные сцены снимали так: между камерой и актером просто ставился огромный аквариум с водой, рыбками и водорослями.
Какие уловки используют актеры, чтобы расплакаться в кадре
- Умение заплакать тогда, когда от тебя этого требует режиссер, — это очень полезный навык. Конечно, у киношников есть специальные вспомогательные средства: особые стики, которые вызывают слезы искусственно при помощи мельчайших частиц ментоловых кристаллов. В кадре получается очень убедительно.
- Однако в рядах профессиональных актеров этот способ считается нечестным, поэтому настоящие звезды предпочитают свои методы. Например, актриса Брайс Даллас Ховард делает так: она начинает незаметно зевать, приподнимая мягкое небо. Такие маленькие зевки способствуют появлению слез. По словам Брайс, «это чисто техническое. Это то, чему можно научиться и чему можно научить». Также она отмечает, что для того, чтобы расплакаться, важно много пить — если организм не испытывает недостатка во влаге, то проще вызвать слезы.
- А вот Дженнифер Лоуренс использует актерский талант. Чтобы заплакать на съемках «Голодных игр», она изобразила внешнее сходство с человеком, который погружен в траур: приняла соответствующую позу, опустила голову и плечи. Также актриса поделилась таким лайфхаком: «Просто долго держи свои глаза открытыми и терпи».
- Некоторые актеры отмечают, что наиболее выразительно слезы выглядят на экране, если повернуть голову на три четверти и посмотреть немного вверх.
Как гримируют актеров
- Не все готовы худеть или толстеть ради роли, поэтому часто в ход идет пластический грим, то есть наклеивание на кожу эластичных накладок из вспененного латекса или силикона. Ярким примером такого грима является костюм профессора Клампа из комедии «Чокнутый профессор». А чтобы округлости главного героя естественно колыхались при движении, в силиконовые формы была налита вода. Тогда гримеры получили «Оскар» за свою работу.
- Иногда на помощь гримерам приходят компьютерные технологии. Так, чтобы создать образ толстого Робби в фильме «Полтора шпиона», компьютерщики использовали двух человек. Тело принадлежало пухлому мастеру зажигательных танцев Сиону Келепи, а лицо — актеру Дуэйну Скале Джонсону.
- Порой гримерам приходится работать с довольно неожиданными частями тела актеров. Так, для съемки одного из эпизодов фильма «Легенды осени» гримерше Брэда Питта пришлось выравнивать тон его кожи на ягодицах, потому что у актера был неровный загар. По словам самого Питта, «когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза».
- Обычно в крупных кинопроектах работает целая армия гримеров. Есть скульпторы, есть гримеры рук и ног, стилисты причесок и даже дантисты.
Как снимают животных
- Съемки любых зверей обычно проходят в тишине, чтобы не сбивать пушистых актеров. Обычно для нужного результата снимают 20–30 дублей с большими перерывами, так как питомцам довольно тяжело работать под жарким светом прожекторов.
- У животных, как и у актеров, есть гонорар за съемки и свои дублеры. Причем дублеры нужны не только на случай усталости. Иногда питомцам не нравятся люди, которые их окружают, и звери просто не идут на контакт. Также порой хвостатым артистам приходится делать то, за что их обычно ругают: портить мебель, разбрасывать предметы. Некоторые собаки просто отказываются выполнять эти трюки.
- Для зверей съемочную площадку заранее дезинфицируют. В Голливуде за этим следит представитель Американской ассоциации по защите прав животных. Он может свернуть производство, если ему что-то не понравится. Если все в порядке, то ассоциация дает фильму знаменитый штамп «Ни одно животное при съемках не пострадало».
Особенности озвучки
- Озвучка бывает трех видов: закадровый перевод, липсинк и дубляж. Закадровый перевод — самый простой способ, это когда поверх голосов иностранных актеров мы слышим голос переводчика. При липсинке актеру нужно попасть в начало и конец реплики, а также издавать различные звуки — чихать, кашлять. Самый трудоемкий способ озвучки — дубляж. Здесь важно, чтобы совпадала не только длительность фраз, но и артикуляция актеров.
- Все шумовые эффекты записывают отдельно, на профессиональном языке эти звуки называются гур-гур.
- Звукооформители, или шумовики, используют целый набор различных устройств и методов, чтобы добиться нужного эффекта. В некоторых звуковых студиях есть даже специальный участок пола, разделенный на секторы из разного материала: брусчатка, асфальт, гравий, песок, земля. Такой пол используется для того, чтобы изобразить шаги по определенной поверхности.
- Чтобы воспроизвести топот конских копыт, используют половинки кокоса или чашки, которыми стучат по какой-нибудь мягкой поверхности.
- Столкновение автомобилей имитируется с помощью удара по металлическому ящику с инструментами.
- Если нужно озвучить драку, то обычно звукооформители бьют кулаками по арбузу и куриной тушке.
- Шаги по снегу прекрасно имитирует сжимание пакета с крахмалом.
- Треск костра поможет воспроизвести жесткая щетка для волос, а звук вонзившейся стрелы — это щелчок линейкой, прижатой к столу.
Вам интересно узнавать закулисные подробности со съемок фильмов? Или лучше, чтобы магия кино оставалась нерассекреченной?