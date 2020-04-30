20+ секретов кино, о которых умалчивают режиссеры, а мы расскажем

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Знаете ли вы, что иногда фильмы про Нью-Йорк снимаются совсем не в этом городе и даже не в США? Задумывались ли вы когда-нибудь, как актерам удается заплакать в нужный момент? Киноиндустрия таит множество больших и маленьких секретов, которыми режиссеры не спешат делиться с широкой аудиторией.