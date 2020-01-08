20 фактов о фильме, после выхода которого весь мир полюбил Бриджит Джонс

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«Дневник Бриджит Джонс» — один из фильмов, которые хочется пересматривать зимними вечерами. Чего стоит только сцена романтического поцелуя под падающим снегом! Картина — своеобразная переделка знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В современных героях узнаешь классических персонажей. Фильм стал хитом сразу, как только вышел на экраны. Но немногие фанаты знают все тайны его создания.

Мы в AdMe.ru в очередной раз с удовольствием погрузились в перипетии личной жизни взбалмошной Бриджит и готовы рассказать, что шокировало съемочную группу и из-за чего актрису Рене Зеллвегер едва не сдал службе безопасности коллега Хью Грант.

Рене Зеллвегер получила роль благодаря возрасту, весу и умению варить кофе

Роман о взбалмошной англичанке к моменту съемок уже стал бестселлером. Так что на роль главной героини претендовали многие звезды кино. Продюсеры отвергли Кэтрин Зету-Джонс, Николь Кидман, Тильду Суинтон и Софи Марсо. Главной фавориткой долго считали Кейт Уинслет. Но потом решили, что она слишком молода и свежа: актрисе исполнилось 25 лет, а «книжная» Бриджит уже отметила свой 32-й день рождения.

Режиссер фильма Шэрон Магуайр считала, что обязательно узнает идеальную Бриджит. Рене Зеллвегер оказалась той самой кандидаткой. А потом Магуайр с ужасом поняла: актриса из Америки! Значит, придется столкнуться и с не свойственным англичанкам акцентом, и с предвзятостью зрителей.

В первую очередь Зеллвегер решила заняться речью. Переехала на несколько месяцев в Лондон и начала брать уроки у известного специалиста Барбары Беркли — та прежде учила произношению Гвинет Пэлтроу для съемок фильма «Влюбленный Шекспир». Чтобы не упустить нюансы разговорной речи, актриса с преподавательницей гуляли по магазинам и ресторанам, общались с продавцами и официантами.

На съемочной площадке Рене из образа не выходила, так что впервые ее настоящее произношение экранные партнеры услышали на вечеринке в честь окончания работы. Позже Хью Грант шутил, что едва не сдал Зеллвегер охране: после съемок она впервые на его памяти сказала что-то без британского акцента. Актер вспоминал об этом с ужасом: мол, кто этот грубый техасец, вселившийся в милую Рене?

Еще одной «фишкой» актрисы во время съемок стал вес: она набирала от 7 до 13 кг. Особенно приходилось налегать на выпечку. Одна из компаний — разработчиков диет даже предложила контракт: примерно $ 240 тыс. за каждый лишний килограмм, который Зеллвегер потеряет после съемок по их методике.

Говорят, при виде упитанной актрисы Хью Грант не смог удержаться от сомнительного комплимента: он назвал Рене «очень большой». Но всеобщий восторг вызвали знаменитые утягивающие трусы — вся съемочная группа пришла оценить размер.

Хотя Зеллвегер очень поправилась, в фильме все же использовали специальные накладки, чтобы добавить актрисе пышности. Рене, по воспоминаниям режиссера, свое изменившееся тело на камеру демонстрировала охотно: показывала и целлюлит, и лишние складки. Но это на съемках; в обычной жизни, как рассказывала сама Зеллвегер, она старалась лишний раз себя не рассматривать.

Еще один этап подготовки к роли Бриджит — стажировка в настоящем лондонском издательстве. Туда актриса устроилась под именем Бриджит Кавендиш. За месяц ее инкогнито не разоблачил никто. Она работала с документами, отвечала на звонки и варила всем кофе. Этот опыт потом помог ей по-настоящему вжиться в образ своей героини. Со стажировкой же Рене справилась так хорошо, что ей предложили постоянную работу. Единственной странностью перспективной сотрудницы считали фото голливудской звезды Джима Керри на столе. Никто и предположить не мог, что это настоящий бойфренд их новой коллеги.

Экранные соперники дрались за Бриджит по-настоящему. Как могли

Знаменитый зеленый свитер, из-за которого Бриджит не оценила Марка Дарси, актер выбрал сам. Ему предложили два варианта: на одном наряде был орнамент, а на другом — голова оленя. Во второй Колин Ферт просто влюбился. Говорят, даже подумывал стащить его со съемок. Позже свитер продали с аукциона за 1 900 фунтов стерлингов.

После выхода фильма фанаты книги отметили: имена Колина Ферта и Хью Гранта упоминаются на страницах романа. Согласно книге, Колин Ферт был любимым актером Бриджит Джонс и ей выпал шанс взять у него интервью.

Сцена впечатляющей драки поклонников Бриджит Джонс снималась без предварительной постановки. Она не предполагалась как схватка двух героев боевика. Персонажи — обычные лондонцы, работающие в офисах, так что на супергероев они похожи мало. Как могут — так и бьются за сердце любимой.

Говорят, Колин Ферт и Хью Грант на съемках не нашли общего языка. Зато с Рене Зеллвегер у всех были прекрасные отношения. Когда ее спросили, каково было целоваться по очереди с двумя главными британскими красавцами, она отвечала, что работа у нее нескучная.

Ради главных героев в Лондоне меняли погоду

Эффектную финальную сцену с бегущей по снегу полураздетой Бриджит Джонс снимали летом. Поэтому на улицы высыпали 12 тонн бумаги, имитирующей снег. Так что Рене Зеллвегер среди бутафорской метели чувствовала себя в неглиже комфортно. А вот Колину Ферту в сцене с поцелуем пришлось помучиться: его одежда была подобрана так, чтобы она подходила к декабрьской стуже, а не к июньской жаре.

На литературной вечеринке в ролях самих себя появились знаменитые писатели, в том числе, например, Стивен Фрай и Салман Рушди. Последний позже сокрушался: на съемках его героя приветственно расцеловал сам Хью Грант, но при монтаже сцену удалили!

Для разных стран режиссер подготовила разные версии финала. Например, в одном варианте после титров о главных героях рассказывали их родственники и друзья. В других рассказы заменили имитацией любительского видео с бегающими вокруг бассейна Бриджит и Марком в детском возрасте.

В сцене с поездкой в кабриолете шарфик никак не улетал с головы Бриджит Джонс. Поэтому решили призвать на помощь ассистента. Если внимательно пересмотреть эпизод, можно заметить, как из-за спины актрисы на долю секунды показывается чья-то рука и отбрасывает шарф в сторону.

Создатели фильма хотели, чтобы Лондон получился не слишком туристическим. Но во многих местах трудно было снимать так, чтобы в кадре не оказалась толпа иностранцев с фотоаппаратами. В результате ресторанчик, где дерутся поклонники Бриджит Джонс, на скорую руку оборудовали в пустующем здании. Получилось так хорошо, что в заведение пытались попасть на обед прохожие.

А вот то, что было реальным, — слова из дневника героини на огромных экранах в центре Лондона. Оказалось проще арендовать их, чем потом добавлять безрадостную статистику жизни Бриджит Джонс с помощью спецэффектов.

Бриджит Джонс ввела в моду естественность и убила моду на белое вино

Роль Бриджит, непосредственной и обаятельной англичанки, стала для Рене Зеллвегер настоящим прорывом. Актрису номинировали на «Оскар». А она говорила, что важнее для нее другое: ее героиня — живое напоминание о том, что быть хорошим человеком важнее, чем иметь модную сумку. И многие зрительницы перестали комплексовать из-за того, что они не соответствуют признанным стереотипам.

Правда, не каждая готова примерить на себя все привычки Бриджит. Один из специалистов по винам обвинил киногероиню в том, что она убила моду на шардоне, с бокалом которого появляется на экране. Якобы этот сорт белого вина утратил налет гламура и перестал ассоциироваться с типичной привлекательной женщиной.