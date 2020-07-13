20+ секретных фактов о фильме «Запах женщины», который на самом деле был ремейком итальянской драмы
28 лет назад, в 1992 году, на экраны вышел фильм режиссера Мартина Бреста «Запах женщины». В нем рассказывается о приключениях юного студента Чарли Симмса, который устраивается работать помощником раздражительного полковника Фрэнка Слэйда, потерявшего зрение. Со временем эта лента стала по-настоящему культовой, а сцена, где Аль Пачино танцует танго, по праву считается одной из самых чувственных в кино.
Пересмотрев фильм еще раз, мы в AdMe.ru решили узнать все секретные подробности о его съемках.
- Эта картина — ремейк старой одноименной итальянской драмы 1974 года Profumo di Donna. Причем лента даже была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший неоригинальный сценарий». Может быть, именно поэтому «Запах женщины» 1992 года имеет явные отсылки к Италии — об этом говорит выбор Аль Пачино на главную роль, а также имя девушки, с которой он танцует танго, — Донна. На итальянском это слово означает «женщина».
- В основу сценария обеих лент лег роман журналиста Джованни Арпино «Мрак и мед», правда, оттуда был позаимствован только главный герой — вспыльчивый слепой человек, которого сопровождает юный мальчик.
- Изначально главную роль подполковника Фрэнка Слэйда должен был сыграть Джек Николсон, но он отказался от работы после прочтения сценария. Также рассматривались кандидатуры Дастина Хоффмана и Джо Пеши.
- Интересно, что Аль Пачино сначала отказался от съемок, но потом передумал под влиянием своего агента.
- С ролью Чарли тоже все было непросто. На нее прослушивались Мэтт Деймон, Брендан Фрейзер и Бен Аффлек, но в итоге победил Крис О’Доннелл. Кстати, позднее все вместе они сыграли в фильме «Школьные узы».
- Также говорят, что Чарли мог сыграть Леонардо Ди Каприо, но, возможно, продюсеры решили, что он был слишком молод. На тот момент Лео было всего 18 лет.
- Крис О’Доннелл говорил, что пробы дались ему нелегко и он очень нервничал, когда впервые увидел Аль Пачино. Правда, именно это и помогло ему справиться с задачей. Ведь по сюжету его персонаж тоже робел перед полковником.
- «Запах женщины» стал отправной точкой в карьере Филипа Сеймура Хоффмана. Причем актер приходил на прослушивания 5 раз, прежде чем его утвердили. До этой роли он перебивался небольшими заработками в кино и работал продавцом в супермаркете, а после фильма его заметили и стали приглашать в серьезные проекты.
- Аль Пачино подошел к своей роли со всей серьезностью. Чтобы убедительно сыграть слепого, он долгое время общался с людьми, которые потеряли зрение в результате травмы. Они научили его приемам, которыми пользуются сами, чтобы сесть на стул, налить жидкость и т. д.
- Пока актер работал над фильмом, он оставался «слепым» даже вне съемочной площадки: не смотрел на собеседника, ни на чем не фокусировал свой взгляд и везде ходил с тростью. В итоге он реально повредил роговицу глаза, поскольку однажды оступился и упал в кусты.
- С самого начала было предусмотрено, что Аль Пачино сделают специальные линзы, которые помогли бы ему лучше сыграть роль, но потом от этой идеи решили отказаться, испугавшись, что линзы повредят глазам.
- Лихой возглас Фрэнка Слэйда «Ха!» — реальный армейский боевой клич, которому Аль Пачино научил настоящий подполковник. Каждый раз, когда актер что-то делал правильно, военный говорил ему: «Ха!»
- Во время съемок Крис О’Доннелл учился в Бостонском колледже по специальности «маркетинг». На следующий день после премьеры фильма ему нужно было закончить курсовую работу и подготовиться к 3 экзаменам.
- Знаменитую сцену с танго актриса Габриэль Анвар репетировала 3 недели одна. Аль Пачино ни разу не пришел на площадку. Позднее она призналась, что во время танца Пачино постоянно наступал ей на ноги и чуть не переломал пальцы. Но Габриэль ничуть не обиделась на мэтра. В интервью она сказала: «Ради бога, это же Аль Пачино, я не могла жаловаться. Он был невероятно добр ко мне».
- Режиссер картины старался разлучить Аль Пачино и Криса О’Доннелла друг с другом вне съемок. Он это делал нарочно, чтобы между актерами нарастало напряжение и они убедительнее смотрелись в кадре. Однако Пачино раскусил этот замысел и решил, что он возьмет юного коллегу под свою опеку.
- Потом О’Доннелл рассказал, что многому научился у мастера, а еще навсегда запомнил его совет. Аль Пачино сказал: «Никогда не женись на актрисе. Ты всегда будешь вторым в ее жизни».
- Некоторые сцены были сняты в роскошном отеле Manhattan Plaza, который в то время принадлежал Дональду Трампу. Через несколько лет в одном из интервью Крис О’Доннелл рассказал, что изначально в сценарии была небольшая сцена с участием миллиардера и его тогдашней супруги. Но в итоге этот эпизод из фильма вырезали.
- Часть съемок проходила в школе Эммы Уиллард — первом женском высшем учебном заведении в Соединенных Штатах. Причем по сюжету это была школа-интернат для мальчиков. Позднее в этом же здании снимался фильм «Императорский клуб».
- Фильм получил высокую оценку и критиков, и зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг одобрения — 88 %, а при бюджете в $ 31 млн кассовые сборы составили $ 134 млн.
- За роль полковника Слэйда Аль Пачино наконец-то получил свой долгожданный и единственный «Оскар» за лучшую мужскую роль. До этого он номинировался 6 раз, но академики год за годом лишали актера этой престижной награды.
- Кстати, в этом же году актер был номинирован на «Оскар» и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Американцы». Он стал первым актером, который получил целых две номинации в один год и стал победителем в одной из них.
- Потом в одном из интервью Аль Пачино рассказывал, что сразу после вручения «Оскара» он испытал самое сильное чувство стыда в своей жизни. Дело в том, что актер ехал в переполненном лифте и не обратил внимания на то, что его статуэтка уперлась прямо в пятую точку одной известной актрисе, которая стояла перед ним. Когда она обернулась, Пачино понял, в чем было дело, и чуть не сгорел со стыда, сказав: «Извините, это был не я, это был мой „Оскар!“» К счастью, кто-то быстро разрядил обстановку шуткой. Имя актрисы Пачино не назвал.
- За свою работу в фильме Крис О’Доннелл был номинирован на премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана. Также в 1992 году он был включен в список 12 самых многообещающих молодых актеров по версии ежегодного рейтинга John Willis’ Screen World.
- Некоторые критики полагали, что фильм получился слишком длинным — 2 часа 37 минут. Причем режиссер, сценарист и Аль Пачино хотели, чтобы он был еще длиннее, а компания Universal настаивала на сокращении. В конечном счете компания проиграла, потому что зрители больше оценили длинную версию. Правда, потом была создана урезанная версия для телевидения и для показа в самолетах, но режиссер попросил удалить его имя из титров.
- Сценарист картины «Запах женщины» Бо Голдман как-то сказал: «Если у фильма есть мораль, то она звучит так: если мы останемся открытыми для удивительных противоречий жизни, мы найдем в себе силы идти дальше».
Лучшие цитаты
- — Хотите научиться танцевать танго?
— Прямо сейчас? Что-то страшновато.
— Чего вы боитесь?
— Боюсь ошибиться.
— В танго не бывает ошибок. Не то что в жизни. Это очень просто, поэтому танго — такой замечательный танец. Если ошибетесь, просто продолжайте танцевать.
-
— Майкл думает, что танго для истеричек.
— По-моему, Майкл сам истеричка.
- Нет ничего страшнее, чем человек без души. Ведь протезов души не бывает.
- — Мне бы хотелось с вами не согласиться, полковник.
— Ты не в том положении, чтоб не соглашаться. У меня заряженное оружие 45-го калибра, а у тебя прыщи.
- Я всегда знал, какой путь правильный. Я всегда это точно знал, но никогда по нему не шел. Знаете почему? Потому что это было слишком трудно.
- Женщины... Пока ты смотришь на них, ты живешь.
- Вы не плохой человек, полковник! Просто вам больно.
- Не пожимай плечами, я же слепой. Язык тела прибереги для девочек.
- — Ты что там, умираешь от какой-то неизлечимой болезни?
— Нет, я здесь, сэр.
— Я прекрасно знаю, где находится твое тело. Я ищу признаки присутствия мозгов в твоей голове.
- В тебе есть цельность, Чарли. Не знаю, пристрелить тебя или усыновить.
- — Что с тобой?
— Со мной?
— Да, машина как-то тяжело едет, не знаешь почему? По-моему, тебе весь мир давит на плечи.
- Жизнь — это танго, в котором главное — это движение. Если остановишься — прекратится танец, если остановишься — прекратится жизнь.
Вам нравится этот фильм? Как оцениваете игру Аль Пачино — она достойна «Оскара»?