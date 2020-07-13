20+ секретных фактов о фильме «Запах женщины», который на самом деле был ремейком итальянской драмы

28 лет назад, в 1992 году, на экраны вышел фильм режиссера Мартина Бреста «Запах женщины». В нем рассказывается о приключениях юного студента Чарли Симмса, который устраивается работать помощником раздражительного полковника Фрэнка Слэйда, потерявшего зрение. Со временем эта лента стала по-настоящему культовой, а сцена, где Аль Пачино танцует танго, по праву считается одной из самых чувственных в кино.