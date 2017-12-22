20 сцен из фильмов, которые вы не видели, потому что рано ушли из кинотеатра
Некоторые режиссеры считают, что их фильмы не должны заканчиваться банальными титрами, и вставляют сразу после них какие-то сцены. Это могут быть шутливые вставки, неудачные дубли, камео персонажа или тизер продолжения фильма. Рекордсменом по количеству послетитровых сцен можно считать компанию Marvel Studios, которая, словно клей, связала между собой в единую вселенную все свои фильмы о супергероях. Кстати, чтобы не использовать громоздкое словосочетание «сцена после титров», в США был придуман термин «стингер».
AdMe.ru пересмотрел известные фильмы до последней секунды и нашел 20 интересных стингеров, которые вы, возможно, не видели, так как слишком рано уходили из кинотеатра или выключали фильм, не дождавшись окончания титров. А в конце вас ждет бонус: кое-кто известный неожиданно выплыл на экран во время титров к мультфильму «В поисках Немо».
Холодное сердце
После заключительных титров снежный монстр Маршмеллоу (Зефирка), созданный Эльзой, возвращается в ледяной дворец, где находит брошенную корону Эльзы. Он надевает ее на голову, и тут же его когти, шипы и клыки пропадают, и он переходит на сторону добра.
Константин: Повелитель тьмы
В сцене после титров герой Киану Ривза приходит на могилу своего юного помощника по имени Чэс и произносит: «Ты молодец, малыш». После этого он кладет на надгробный камень зажигалку и медленно уходит. Но тут же слышит за спиной шелест крыльев, оборачивается и видит Чэса с крыльями ангела, который, улыбнувшись, взмывает в небо.
Мстители
После титров можно увидеть 30-секундный ролик, в котором супергерои, видимо, проголодавшись после спасения мира, сидят ночью в кафе и молча поедают шаурму.
Телохранитель киллера
На последней минуте титров есть сцена с Райаном Рейнольдсом, в которой показано, как он ждет начала съемок. Но внезапный звон колоколов церкви, находящейся неподалеку, мешает начать съемку, и актер ждет, пока станет тихо. Достаточно прождав, Рейнольдс смотрит вверх и спрашивает: «Это что, режиссерская версия?»
Шпион
На последних секундах киноленты героиня Мелиссы Маккарти просыпается после бурной ночи и обнаруживает в своей постели Рика Форда в исполнении Джейсона Стейтема. В этой сцене есть незапланированная шутка для взрослых от Маккарти, поэтому, когда в следующий раз будете смотреть этот комедийный боевик, дождитесь стингера и посмейтесь от души.
ВАЛЛ-И
После титров ВАЛЛ-И меняет логотипу студии Pixar перегоревшую лампочку накаливания на энергосберегающую, а уронив на обратном пути букву R, становится на ее место.
Секретные материалы: Хочу верить
В конце фильма Малдер и Скалли плывут по океану на лодке. Где-то вдали виднеется остров, камера отдаляется, и герои машут зрителям руками.
Космический джем
В течение последних 15 секунд киноленты мультперсонажи сражаются за право произнести фразу: «Кино закончилось», но внезапно Майкл Джордан как бы поднимает мультяшный кадр и спрашивает: «Мне можно домой?»
Моана
В сцене после титров краб Таматоа безуспешно пытается перевернуться со спины и напевает при этом песню, что, если бы его звали Себастьяном и он обладал модным ямайским акцентом, его бы все обожали.
Копы в глубоком запасе
После титров есть короткая сцена в ресторане, в которой Марк Уолберг рассказывает Уиллу Ферреллу анекдот, чтобы доказать отсутствие у последнего чувства юмора. Ему это удается, но Феррелл также начинает шутить, чем вызывает смех у съемочной группы, и режиссер говорит: «Снято!»
В поисках Немо
Сразу после финальных титров на черном экране появляется маленькая трусливая рыбка, которая плывет, явно спасаясь от кого-то. Внезапно появляется большая зубастая рыбина и грозит съесть ее. Но все происходит не так, как ожидалось.
Симпсоны в кино
В середине показа финальных титров малышка Мэгги произносит свое второе за всю жизнь слово — sequel («сиквел»). Отметим, что первым в жизни Мэгги было слово «папа» (4-й сезон, 10-я серия). Причем для его озвучки была приглашена Элизабет Тейлор.
А в самом конце, после показа титров, появляется уборщик и вопрошает: «4 года в киношколе ради этого?»
Стражи Галактики
Сразу после титров на экране появляется грустный Танелиир Тиван, который сидит на развалинах своего музея и пьет. Тут подходит собака Космо и ободряюще облизывает его лицо, а утка по имени Говард удивленно спрашивает: «Зачем ты даешь ему себя мусолить? Ужас!»
Город героев
В сцене после титров Фред разговаривает с портретом отца и, прикоснувшись к картине, случайно открывает секретную дверь. В потайном помещении Фред находит снаряжение супергероя, и в этот момент появляется его отец. Он рассказывает семейную историю и, обнимая сына, говорит, что им многое нужно сказать друг другу.
Аэроплан
После титров можно увидеть человека, который сел в такси к главному герою, но, оказывается, так никуда и не уехал, так как водитель ушел. В сцене мужчина продолжает ждать таксиста и произносит: «Дадим ему еще 20 минут, но на этом все».
Железный человек
Тони Старк по возвращении в свой дом обнаруживает директора Щ.И.Т. Ника Фьюри. Он говорит Старку, что тот не единственный супергерой на свете, и предлагает обсудить инициативу создать команду супергероев — «мстителей».
Храбрая сердцем
По сюжету мультфильма Мерида обещает ведьме купить у нее все деревянные поделки. Больше в сюжетной линии этот момент никак не упоминается, но после титров есть сцена, как к замку прилетает ворона в образе курьера и предлагает забрать заказ — те самые деревянные игрушки, которые Мерида заказала в домике ведьмы.
Выходной день Ферриса Бьюллера
В конце фильма Феррис произносит: «Жизнь проходит слишком быстро. Не упустите ее». Затем идут титры. Сразу после них появляется главный герой, который выглядывает из комнаты, удивленно смотрит в камеру и спрашивает: «Вы все еще здесь? Уже конец! Идите домой».
Дэдпул
В послетитровой сцене Дэдпул пародирует стингер фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера», только делает это в свойственной ему манере. Так, в своих шутках он упоминает Сэма Джексона в образе Ника Фьюри «в кожаном садомазо-прикиде», а также Киру Найтли и нового героя в сиквеле фильма. В общем, это лучше увидеть.
Бонус
А вы знали, что в мультфильме «В поисках Немо» можно увидеть камео Майка Вазовски из «Корпорации монстров»? Во время показа титров он неспешно проплывает мимо.
Фото на превью Marvel Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures