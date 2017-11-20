20 самых надоевших штампов, которые с головой выдают голливудское кино

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Главного героя атакуют строго в порядке очереди, а лучшее решение в ужастике — разделиться. Кажется, если собрать все эти клише вместе, можно снять отличное кино с гарантированным успехом в прокате. Редакция AdMe.ru делится с вами подборкой «тех самых» моментов в фильмах, которые знакомы каждому внимательному киноману.

1. Вы не считаетесь лучшим полицейским, если вас никогда не отстраняли от дела. Ну, или ладно, так и быть, давали 48 часов на самое запутанное преступление. Но не больше

2. Все эти особые психологические тесты при устройстве в полицию нужны для того, чтобы подобрать вам максимально неподходящего напарника

3. В Голливуде спецагентами, докторами наук, экспертами-криминалистами и мастерами боевых искусств легче всего становятся роскошные сексуальные женщины от 20 до 35 лет

4. Антигерой может обмануть кого угодно, только не собак. Они всегда знают, кого облаять

5. Неуклюжесть, скромность, неловкость и социопатичность — именно то, что в первую очередь привлекает шикарных мужчин

6. Детектив — самый неподходящий жанр для похода в туалет. Любого, кто рискнет туда отправиться, через пару минут находят мертвым

7. Если ваша машина отказывается заводиться — где-то рядом ходит маньяк

8. Вещи, которыми обычно открывают замок: оружие, скрепка, шпилька, кредитная карта. Что угодно, только не ключ

9. Если специалист по компьютерам не может взломать доступ к чему угодно в течение 5 минут, не такой уж он и специалист

10. Спасение мира, разумеется, ложится на плечи американцев. Так уж исторически сложилось

11. Любые камеры наблюдения снимают в формате Super HD, позволяя приблизить изображение и разглядеть каждую деталь

12. Посадить самолет, следуя указаниям по рации, — волнительное, но посильное задание, с которым справится каждый любитель

13. Если герой отправился в продуктовый магазин и вернулся без бумажного пакета с торчащим из него багетом, непонятно, зачем он вообще туда ходил

14. Смотреть на фотографию своей возлюбленной, находясь на войне, — очень, очень плохая примета

15. Чехов считал, что если в сцене на стене висит ружье, то позже оно должно выстрелить. Голливуд считает, что если есть большое стекло, то позже оно должно разбиться

16. Любое спортивное состязание будет выиграно аутсайдером на последней секунде

17. Путешественники не знают, что такое проблемы с оформлением визы, закрытый въезд в страну или неурядицы на таможне

18. Осторожно: зеркала вредны для психики, ведь в них отражаются самые неожиданные вещи. Возможно, это такие специальные американские зеркала

© PolyGram Filmed Entertainment

19. Женщину-злодея можно определить по вызывающей сексуальности и максимальной соблазнительности

20. Если главный герой глуповат, значит, запасов его везения хватило бы на несколько поколений