20+ российских короткометражек, продолжение которых мы можем посмотреть в собственном дворе

Чехов сказал: «Краткость — сестра таланта», — а меткие современные комментаторы тут же подхватили, превратив в емкое «кртксть — сстр тлнт». Этим же принципом руководствуются режиссеры короткометражек. Можно снять пустой многочасовой фильм, а можно в 20 минут уложить такую драму, что зритель еще не скоро отойдет от увиденного.

Мы в AdMe.ru и не подозревали, насколько крутыми, сильными и точными могут быть короткометражные фильмы. Пока не увидели эти картины, которые хотим посоветовать и вам. Поверьте, их просмотр не займет много времени, а вот впечатлений оставит массу.

Варя

Варя хочет стать пожарным. Но прежде ей необходимо пройти стажировку в пожарной части и доказать всем, что она не только на словах в горящую избу войдет и достойна этой работы. А начальник у Вари будет очень непростой — это ее отец, который меньше всего хочет, чтобы дочка каждый день ходила над пропастью. В главной роли блистает Варвара Шмыкова, звезда скандального сериала «Чики». Режиссер — Ника Горбушина Хронометраж — 24 минуты

Нет

В короткометраже с лаконичным названием «Нет» сыграли хорошие актеры — Ирина Старшенбаум и Александр Паль. Когда девушке делают предложение, это по умолчанию должно стать одним из самых счастливых моментов в ее жизни. И вот ресторан, мужчина делает предложение любимой, а она выпаливает «нет!». Пара вместе пытается разобраться, что же пошло не так в их отношениях и чего каждый из них хочет от жизни. Режиссер — Иван Петухов Хронометраж — 16 минут

Открой, это мама

О взаимоотношениях мамы и дочки можно говорить часами, а вот попробуйте ужать всю драму до 17 минут. В данном случае это получилось — и получилось по-настоящему здорово. В семье все сложно: дочка Танечка устала от заботы и мечтает снять квартиру и переехать. А ее мама не представляет, чем ей жить без дочки. Однажды женщина понимает, что в их гараже кто-то обитает. Оказалось, там поселилась бездомная девушка, которая отлично играет на фортепиано. Женщина жалеет ее и начинает заботиться о ней. Работа получила диплом жюри конкурса «Кинотавр». Режиссер — Нина Волова Хронометраж — 18 минут

Соня любит, Соня не любит

Маленькие актрисы в этой короткометражке не просто играют, они живут, поэтому фильм получился таким пронзительным и напоминает какой-то давно забытый день из детства. Девчонки-сестры гуляют по городу и смотрят в витрины на давно выбранный подарок. Вот она, кукла Соня. Уже скоро она будет в руках у маленькой героини. Но в детские планы грубо врывается взрослый мир — однажды вечером куклы в витрине уже нет. Что ж, пусть новая хозяйка хотя бы узнает, что Соня любит, а что не любит. Трогательная история о том, как можно отдать все ради любимой, даже если она — кукла. Режиссер — Наталья Беляева Хронометраж — 15 минут

Минуточку

Олег работает промоутером — зазывает купить китайский омолаживающий крем для рук. Он просит у людей всего минуточку, кто-то откликается, другие идут мимо. Но вот однажды он останавливает мужчину, который слушает его, а потом начинает преследовать, требуя вернуть назад потерянное время. Чем все закончится? Эх, показать бы фильм тем, кто звонит и предлагает взять кредит. Режиссер — Евгений Шевченко Хронометраж — 10 минут

Большая восьмерка

Ваня не волонтер и не зоозащитник, просто обычный парень, но когда он узнает, что совсем скоро городские власти возьмутся за очистку улиц от бездомных собак, то понимает, что не может остаться в стороне. Режиссер — Иван Соснин Хронометраж — 21 минута

Белым по черному

Трагикомедия начинается с того, что шахтер изменил жене. Но решил быть честным и как на духу рассказал ей об этом. После этого к нему перестает приставать грязь. Он работает, коллеги все в саже, а он к концу смены беленький и чистенький. Мужики начинают косо на него смотреть, начальник снимает с бригадирства. Жизнь катится под откос, и тогда мужчина понимает, что есть только один способ исправить ситуацию: пойти и снова изменить жене. Но поможет ли это? Режиссер — Антон Мамыкин Хронометраж — 15 минут

Выход

Строительная бригада работает. Горят сроки. И тут откуда ни возьмись на объекте появляется пространственная аномалия. Только ее не хватало! Или все же это шанс простым работягам разбогатеть и прославиться? Как распорядятся парни новой возможностью, что предпримут? Режиссер — Иван Басов Хронометраж — 21 минута

Суп

Много лет назад в семье произошел конфликт. С тех пор сын Толя не общался с отцом. И вот внезапно в доме отца раздается телефонный звонок — срочно надо увидеться, да, именно сегодня. Толя приезжает, и отец угощает его супом. Они едят и обсуждают его, словно боясь того, что нужно сказать. Будто заранее зная, что произойдет. Режиссер — Инга Сухорукова Хронометраж — 11 минут

Моя мама (не) самая лучшая

Женщине приснился сон, в котором ее покойная мать просит отметить Новый год в родовом доме. Причем прямо сейчас, в октябре. Она убеждает дочь поехать туда и исполнить просьбу бабушки. Семья едет, но в дороге слово за слово вылезают наружу все копившиеся противоречия, мать и дочь узнают друг о друге много нового. Что же за день их ждет впереди? Режиссер — Ирина Садчикова Хронометраж — 13 минут

Подвиг

Фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, получился на редкость жизненным. Офисный сотрудник Василий сделал то, о чем многие только мечтали: взял и высказал начальнику все, что накипело. Ну как высказал — написал ему об этом. Еще бы: канун праздника, пятница, вечер, а тот опять пристал с какой-то презентацией. В итоге подъем от душевного порыва сменяется боязнью за будущее, а тут еще и босс принялся набирать ответ... Режиссер — Иван Петухов Хронометраж — 16 минут

Тигр среди берез

Провинциальный портной живет обычной жизнью. Меньше всего он ждет перемен и уж точно не ожидал влюбиться как мальчишка, потеряв голову. Чем закончится эта влюбленность? Режиссер — Станислав Светлов Хронометраж — 30 минут

Сера

В основу сюжета лег одноименный рассказ Дмитрия Глуховского. Зритель увидит встречу и диалог двух женщин — следовательницы и подозреваемой. Вторая дала признательные показания, но это не мешает дамам поговорить об окружающей действительности. На «Кинотавре» фильм получил главный приз фестиваля для короткометражек и «Слона» от Гильдии киноведов и кинокритиков. Режиссер — Лана Влади Хронометраж — 21 минута

Праздник

В стране празднуют 9 Мая, а героиня Cаша не может найти себе места. Экспериментальный атмосферный фильм демонстрирует, каким потерянным и одиноким может быть человек в толпе. Когда вокруг кипит жизнь, гремят салюты, отовсюду слышатся радостные возгласы, все куда-то спешат, а она просто идет в поисках своего смысла, в поисках того, за что можно зацепиться, чтобы найти в себе силы жить. Режиссер — Наталия Кончаловская Хронометраж — 11 минут

Ульяна

Две талантливые девушки-гимнастки претендуют на одно место в сборной. У обеих есть секреты, да такие, что, узнай о них тренер, о планах на будущее можно будет забыть. Девчонки делятся своими тайнами друг с другом. Что из этого выйдет и кому достанется место в сборной? Режиссер — Евгений Сангаджиев Хронометраж — 17 минут

Показалось

Жители небольшого городка готовятся к участию в национальном конкурсе «Лучший малый город», и все идет как по маслу, но однажды утром посреди двора появляются гигантские человеческие ягодицы. Конкурс важнее здравого смысла, и власти города не хотят разбираться, откуда это взялось, они хотят приз, а потому попытаются представить эту «красоту» как новомодный арт-объект. Как скоро жители привыкнут к внезапно появившемуся объекту и начнут клеить на него объявления, и фотографироваться, а потом и вовсе перестанут замечать? Режиссер — Байбулат Батуллин Хронометраж — 13 минут

Роман

Егор живет двойной жизнью. У него есть жена и две дочери. А еще есть любовница Полина и ее сын Ромка, к которому мужчина привязался как к родному. Полина трагически погибает, и ее сына вот-вот отправят в детский дом. Егор вынужден решить: сохранить все в тайне и жить обычной жизнью или рассказать все семье и усыновить Ромку? Режиссер — Юрий Хмельницкий Хронометраж — 25 минут

Электрический ток

Нет ничего романтичнее физики, если не верите и хотите сами убедиться, посмотрите эту потрясающую короткометражку с Александром Палем в главной роли. Пример того, что, положив удивительно красивую живую картинку на сухой текст, можно получить настоящее искусство. Сюжет расскажет об отношениях молодой пары, которые, согласно всем земным законам, медленно, но верно угасают. Режиссер — Петр Федоров Хронометраж — 9 минут

Выходной

Сергей работает, платит ипотеку, выходные проводит перед телевизором. Однажды, выйдя из дома, он видит лежащего у гаражей мужчину. Рядом — девушка, которая умоляет им помочь. Вызвать скорую, сумку положить под голову, срочно сбегать в аптеку. «Развод чистой воды», — думает наш герой. Но продолжает сомневаться. Что, если он не поможет и мужчина умрет? Надо делать выбор. И он его делает. Только вот домой наш герой вернется совершенно другим человеком. Режиссер — Дмитрий Руженцев Хронометраж — 13 минут

Подруги

Первоклашки Наташа и Аня знакомятся с девочкой Нюрой. Девчонки дружат втроем, доверяют друг другу тайны, вместе взрослеют, влюбляются, делятся тайнами. Но однажды наступает тот день, когда Нюра вынуждена будет покинуть подруг. Только вот они не уверены, что смогут это выдержать. Режиссер — Татьяна Ивашкина Хронометраж — 14 минут

Эколав

Однажды на вечеринке Леша знакомится с Лизой, которая уверяет его, что ничего не покупает в упаковке, в пластике и, что самое неправдоподобное, не выбрасывает мусор. Леша решает, что будет следить за девушкой, пока она что-нибудь не выбросит. Но эта «игра» заходит слишком далеко. Режиссер — Дмитрий Григорьев Хронометраж — 23 минуты