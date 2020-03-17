Как сегодня выглядят 20 актеров, которые стали знаменитыми в совсем юном возрасте
Юные актеры, которые снялись в любимых многими зрителями фильмах и сериалах, уже давно повзрослели, а некоторые даже вышли на пенсию. Детей и подростков, ставших известными благодаря яркой роли в кино или на телевидении, сегодня смогли бы узнать, наверное, только самые преданные их фанаты.
Мы в AdMe.ru разыскали сегодняшние фотографии любимых актеров, которые знакомы многим зрителям еще с детства.
1. Брук Шилдс — «Голубая лагуна»
2. Кристофер Аткинс — «Голубая лагуна»
3. Дарья Бондаренко — «Кто в доме хозяин?»
4. Ярослав Гарнаев — «Кто в доме хозяин?»
5. Анна-София Робб — «Ведьмина гора»
6. Александр Людвиг — «Ведьмина гора»
7. Алина Булынко — «Любовь-морковь — 2»
8. Денис Парамонов — «Любовь-морковь — 2»
9. Алекса Вега — «Дети шпионов»
10. Дэрил Сабара — «Дети шпионов»
11. Полина Ртищева — «Ералаш»
12. Мария Иващенко — «Ералаш»
13. Чез Старбак — «Сын русалки»
14. Джулианна Роуз Маурьелло — «Лентяево»
15. Алексей Литвинов — «Старик Хоттабыч»
16. Татьяна Градова — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
17. Андрей Стапран — «Королевство кривых зеркал»
18. Близнецы Джейкоб и Адам Уортоны — «Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров»
19. Генри Томас — «Инопланетянин»
20. Фабрис Греко — «Игрушка»
А каких знаменитых юных актеров прошлых лет вы еще помните? Хотели бы увидеть, как они выглядят сегодня?