Как сегодня выглядят 20 актеров, которые стали знаменитыми в совсем юном возрасте

34 4 26 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Юные актеры, которые снялись в любимых многими зрителями фильмах и сериалах, уже давно повзрослели, а некоторые даже вышли на пенсию. Детей и подростков, ставших известными благодаря яркой роли в кино или на телевидении, сегодня смогли бы узнать, наверное, только самые преданные их фанаты.

Мы в AdMe.ru разыскали сегодняшние фотографии любимых актеров, которые знакомы многим зрителям еще с детства.

1. Брук Шилдс — «Голубая лагуна»

2. Кристофер Аткинс — «Голубая лагуна»

3. Дарья Бондаренко — «Кто в доме хозяин?»

4. Ярослав Гарнаев — «Кто в доме хозяин?»

5. Анна-София Робб — «Ведьмина гора»

6. Александр Людвиг — «Ведьмина гора»

7. Алина Булынко — «Любовь-морковь — 2»

8. Денис Парамонов — «Любовь-морковь — 2»

9. Алекса Вега — «Дети шпионов»

10. Дэрил Сабара — «Дети шпионов»

11. Полина Ртищева — «Ералаш»

12. Мария Иващенко — «Ералаш»

13. Чез Старбак — «Сын русалки»

14. Джулианна Роуз Маурьелло — «Лентяево»

15. Алексей Литвинов — «Старик Хоттабыч»

16. Татьяна Градова — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

17. Андрей Стапран — «Королевство кривых зеркал»

18. Близнецы Джейкоб и Адам Уортоны — «Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров»

19. Генри Томас — «Инопланетянин»

20. Фабрис Греко — «Игрушка»