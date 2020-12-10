20 рейтинговых фильмов последних лет, которые наши дети будут называть классикой мирового кино

Уютные зимние вечера трудно представить себе без теплых разговоров, вкусного ужина и, конечно, интересного фильма. И вот вы уже собрались провести время наедине с собой или в компании близких, а дальше, как правило, возникает вопрос: «Что же посмотреть?»

AdMe.ru предлагает подборку фильмов, ставших современной классикой. Чтобы вы не тратили время на поиски, а наслаждались кинопросмотром.

Безумный Макс: Дорога ярости

Убегая от призраков прошлого, Макс присоединяется к банде бунтарей, которые сбежали из жесткой Цитадели, прихватив нечто очень ценное. Пожалуй, оригинальность «Дороги ярости» не в сюжетной линии. Девиз этого фильма: «Драйв!». Умопомрачительные машины и мотоциклы, незабываемые костюмы, спецэффекты — зрелищности хватило бы на несколько кинолент. Почему стоит смотреть: «Безумный Макс: Дорога ярости» считается одним из величайших боевиков всех времен, который при довольно простом сюжете умудряется держать зрителя в напряжении целых 2 часа экранного времени. Рейтинг IMDb — 8,1

Паразиты

Сам режиссер назвал эту картину «комедией без клоунов и трагедией без злодеев». Здесь есть место иронии и черной комедии, которые в один момент сменяются элементами психологического триллера. Семья Кимов живет в нищете, перебиваясь случайными заработками, пока однажды одному из них не предлагают работу в богатом доме. Недолго думая, парень подделывает диплом о высшем образовании и разрабатывает план по трудоустройству всей семьи. Кто здесь «паразиты»? Кто злодей, а кто жертва? Интересно, что зрительские мнения разделились, но равнодушным фильм не оставил никого: «Золотой глобус», «Пальмовая ветвь», «Оскар». Несомненно, он достоин и нашего внимания. Почему стоит смотреть: К этому фильму не смогли придраться даже злобные критики — 99 % рецензентов считают его шедевром. Рейтинг IMDb — 8,6

Ford против Ferrari

Бешеная скорость, напряжение, рев моторов — все это любители историй про гонки получат в избытке. И все же главные сражения происходят не на трассе, а внутри самих корпораций. Генри Форд мечтает утереть нос Энцо Феррари (для чего и нанимает конструктора Шелби), но не все в компании это понимают. Так что среди драйва и мотивации есть место интересной драматургии. Почему стоит смотреть: Кристиан Бейл сбросил для роли 30 кг и привел себя в отличную физическую форму, чтобы составить блистательный тандем с Мэттом Деймоном. Кинокомпания Fox включила обоих актеров в заявку на оскаровскую номинацию «Лучший актер», не разделив их на героев первого и второго плана. Рейтинг IMDb — 8,2

Омерзительная восьмерка

Имя Тарантино в мире кино стало практически нарицательным. Поклонникам этого режиссера «Восьмерка» точно придется по вкусу. Закрученный сюжет с удивительно психологичными диалогами приправлен эффектными сценами в фирменном тарантиновском стиле. Охотник за головами Джон Рут конвоирует заключенную, по пути подбирая в свою компанию других странников. Обстоятельства вынуждают их остановиться в придорожной лавке с весьма сомнительным обществом. Вестерн снят на 70-миллиметровую пленку, с использованием старой технологии, что добавляет картине эстетики. Почему стоит смотреть: Это самый длинный фильм Квентина Тарантино в сопровождении музыки легендарного Эннио Морриконе. Рейтинг IMDb — 7,8

Земля: Один потрясающий день

Солнце восходит, и на Земле просыпается жизнь: в жаркой саванне, азиатских лесах, маленьких островах в океане и на морских глубинах. Герои этого фильма не играют — они живут в мире, где каждый день может обернуться то остросюжетным триллером, то мелодрамой, то боевиком. Это не просто фильм о животных, это возможность прикоснуться к удивительному. Макросъемка, оригинальные ракурсы и красивые виды создают эффект полного присутствия. Почему стоит смотреть: Согласно отзывам критиков, этот документальный фильм держит в напряжении не хуже голливудских блокбастеров. Рейтинг IMDb — 7,8

Зверополис

Невероятный город с самыми разнообразными и яркими животными, которые так похожи на людей. Маленькая смелая крольчиха Джуди мечтает стать полицейским. Но, конечно, никто не воспринимает ее всерьез, поручая скучную работу — следить за правилами парковки. Решительная Джуди берется за настоящее детективное расследование. Говорят, что сюжет «Зверополиса» слишком прямолинеен и будет интересен только детям. Но нам кажется, что иногда и взрослым полезно посмотреть нескучную историю о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Почему стоит смотреть: Один из самых кассовых мультфильмов в истории, который умудрился собрать в прокате больше $ 1 млрд. Рейтинг IMDb — 8,0

Капернаум

Для чего появляются люди? Чтобы их любили. К сожалению, так бывает не всегда. История подростка по имени Зейн служит тому доказательством. В его мире люди умеют только выживать и никогда не бывают счастливы. Интересно, что в картине заняты непрофессиональные актеры, которых подбирали методом уличного кастинга. Да и четко прописанных диалогов в сценарии не было: режиссер просил героев воспринимать ситуацию интуитивно и отвечать так, как они бы сделали это в жизни. И пусть этот фильм не о цветущей радости, но порой важно увидеть мир через призму и такой, довольно тяжелой реальности. Почему стоит смотреть: Этот фильм определенно может разбить вам сердце, но заставит задуматься о том, в какое время мы живем и какое будущее ждет наших детей. Рейтинг IMDb — 8,4

Выживший

Фильм, основанный на реальных событиях. Кинолента отличается неспешностью, которая позволяет зрителю максимально погрузиться в атмосферу. У главного героя есть только одно орудие — сила воли. Сколько нужно пережить, чтобы противостоять суровой зиме и врагам? Об этом знает исполнитель роли Гласса — красавчик Ди Каприо. Почему стоит смотреть: Кинопрокатчики не верили в успех фильма и считали его провальным. Съемки ленты затянулись, но, несмотря на все трудности, «Выживший» собрал богатый урожай «Оскаров». Рейтинг IMDb — 8,0

Звездные войны: Пробуждение силы

Эту медиафраншизу уже давно считают классикой фантастического кино, а все потому, что нам так не хочется расставаться со звездными мирами. Создатели франшизы знали об этом и потому периодически дополняли историю новыми эпизодами. Со дня гибели Дарта Вейдера прошло 30 лет, а галактика по-прежнему в опасности. Тайный верховный лидер пытается завладеть властью. Знакомые персонажи — генерал Лея, Чубакка, Хан Соло — вместе с молодыми героями должны помешать захватчикам. Конечно, не обошлось и без армии джедаев. Взглянуть стоит и фанатам, и тем, кто услышал о «Звездных войнах» впервые. Почему стоит смотреть: Фильм сделан с такой любовью и уважением к источнику, что даже самые преданные фанаты не смогли придраться к сюжету. Рейтинг IMDb — 7,9

Интерстеллар

Недаром Кристофера Нолана ценят за его уникальный дар видеть то, что скрыто от поверхностного взгляда. В 2067 году пыльные бури угрожают выживанию человечества. Кукуруза — единственное, что еще активно растет на Земле. Команда добровольцев отправляется в космос, чтобы найти пригодные для жизни людей планеты. За фантастическими событиями скрывается вполне реальное предупреждение: если общество не будет ценить свою планету, то однажды и мы окажемся в зависимости от «кукурузных полей». Что же касается спецэффектов, то фильм заслуженно считается одним из лучших в своем жанре. Почему стоит смотреть: Многочисленные пользователи интернета считают фильм лучшим в истории кино, а критики находят его самым спорным в карьере режиссера Кристофера Нолана. «Интерстеллар» стоит посмотреть хотя бы из-за того, что это не просто история космической одиссеи, но и ода отеческой любви, которая остается крепкой, несмотря на пространство и время. Рейтинг IMDb — 8,6

Богемская рапсодия

Есть ли те, кто никогда не слышал хиты знаменитой группы Queen? «Богемская рапсодия» сделана по всем канонам биографического фильма. Поклонники Фредди Меркьюри могут проследить весь путь группы — от маленького, никому неизвестного коллектива до команды с мировым именем. А в качестве бонуса — любимые произведения в классическом исполнении. Почему стоит смотреть: К съемкам фильма приступили через 10 лет после зарождения идеи, и за это время коллектив картины проделал огромную работу по подготовке. В итоге фильм стал признанием в любви к легендарным Queen и, конечно же, к Фредди. Рейтинг IMDb — 8,0

Зеленая книга

История о судьбах двух совершенно непохожих друг на друга людей, которых жизнь свела в самый неожиданный момент. В данном случае — в одной машине. Утонченный музыкант афроамериканец Дон Ширли нанимает бывшего вышибалу Тони Болтуна водителем для своего гастрольного тура. Постепенно Тони проникается историей пианиста и даже защищает его от проявлений дискриминации. Поначалу у этих двоих нет ничего общего, но эта поездка изменит их жизнь навсегда. Это комедия, а потому серьезные вопросы о честности, достоинстве человека и мнениях общества раскрываются сквозь легкие ироничные диалоги. Почему стоит смотреть: После того как фильм получил «Оскар», в интернете развернулась настоящая война. Одни люди утверждали, что это шедевр, другие негодовали. Как бы то ни было, дуэт Вигго Мортенсена и Махершалы Али точно не ставит равнодушным. Рейтинг IMDb — 8,2

Король Лев

Кажется, все мы помним мотив веселой песенки «Акуна матата» и любимый мультфильм на старой видеокассете. Экранизация той самой истории радует яркими пейзажами, знакомыми мелодиями и прекрасной графикой. Те, кто вырос в 90-е, гарантированно вернутся на пару часов в детство. Почему стоит смотреть: Поклонники оригинального мультфильма восприняли ремейк прохладно, однако фильм дает возможность насладиться первоклассными визуальными эффектами и снова пережить волнующую историю взросления львенка Симбы. Рейтинг IMDb — 6,9

Веном

Веном — яркий и самобытный персонаж, о котором логично было снять отдельную картину (а может, и не одну). Фильм со специфическим юмором, узнаваемым еще из комиксов, а также отличным саундтреком и, разумеется, эффектными сценами. Почему стоит смотреть: Критики назвали фильм настолько плохим, что можно смело причислить его к шедеврам треш-фильмов. Да, он не отличается особой глубокомысленностью, в нем нет неожиданных режиссерских находок, зато смотреть его весело. И именно это делает данную киноленту легендой. Рейтинг IMDb — 6,7

Джентльмены

В этой картине Гай Ричи вернулся к любимому стилю. Элитные напитки, дорогие дома и остроумные шутки главных героев — без этой атмосферы невозможно представить рассказ о зарубежных бандитах. Вдумчивого зрителя порадуют остросоциальные диалоги в исполнении талантливых актеров. И, конечно же, запутанный сюжет, который, скорее всего, заставит пересмотреть фильм не один раз. Почему стоит смотреть: Это классический гангстерский боевик, в котором снялись самые крутые актеры современности. А Хью Грант и вовсе сменил амплуа и сыграл блистательного мерзавца, а не сладкого красавчика. Рейтинг IMDb — 7,8

Чудо

Фильм снят по одноименному роману Р. Дж. Паласио. Маленький Август родился с редкой генетической патологией и перенес множество операций на лице. Грустная история. Казалось бы, как рассказать об этом иначе? Стивен Чбоски нашел решение, и его кино получилось удивительно добрым. Ведь внешность совсем не важна, главное — то, что внутри. Почему стоит смотреть: Среди массы зубодробительных блокбастеров картина выделяется тем, что учит верить в людей. Рейтинг IMDb — 8,0

Приключения Паддингтона — 2

Сказка о маленьком медвежонке из далекого Перу полюбилась зрителям еще с первого фильма. Во второй части обаятельный Паддингтон обнаруживает в любимом антикварном магазине старинную книгу, которая внезапно исчезает. Отважный медвежонок бросается на поиски и снова попадает в запутанную историю. И даже там остается трогательным, добрым, улыбчивым малышом, верящим в то, что мармелад если и не исправит ситуацию, то уж настроение поднимет точно! А потому у сказки, как это и должно быть, счастливый финал. Почему стоит смотреть: У данного фильма отсутствуют отрицательные отзывы критиков. Секрет в том, что его создатели бережно обошлись с оригинальной историей про медвежонка. Рейтинг IMDb — 7,8

Микеланджело. Бесконечность

Каждый кадр этого фильма напоминает творение гениального мастера. И в каждом эпизоде, как в работах Микеланджело, множество символов. Это фильм-биография и вместе с тем всего лишь догадки о том, какой мог видеть жизнь великий скульптор. Здесь нет голливудского экшена и фейерверка спецэффектов. Есть кое-что другое: загадочность творения и неподражаемый талант мастера. Почему стоит смотреть: Фильм создан при участии музеев Ватикана и не грешит против исторической правды. Эта лента — эстетическое удовольствие для тех, кто всей душой любит искусство. Рейтинг IMDb — 7,2

Оно

Если бы Стивен Кинг пугал нас только жутковатыми клоунами, то он, скорее всего, был бы автором комиксов. Но его романы наполнены психологическими наблюдениями, потому и эта лента призвана не просто «качественно напугать злым персонажем». В ней неожиданно отражаются настолько реальные социальные проблемы, что становится жутко. Почему стоит смотреть: Режиссер фильма долго готовился к съемкам, чтобы передать атмосферу первоисточника. На роль Пеннивайза хотели пригласить даже Тильду Суинтон, однако та была занята. Рейтинг IMDb — 7,3

Идеальные незнакомцы