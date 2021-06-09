20+ редких архивных фото звезд, глядя на которые захочется воскликнуть: «Время, помедленнее, пожалуйста»

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В современном мире время бежит так быстро, что порой мы не можем вспомнить события, которые были даже месяц назад, а не то что несколько лет. Как хорошо, что у нас есть фотографии, которые могут нам напомнить, какой была жизнь раньше. Особенно приятно, если на этих снимках запечатлены известные люди в какие-то важные для них моменты или просто в непривычном образе.

Мы в AdMe.ru с интересом пересмотрели архивные фото звезд кино, музыки и шоу-бизнеса, и многие кадры позволили нам увидеть наших кумиров в новом свете.

Пабло Пикассо изучает пропорции головы Брижит Бардо. 1950-е годы

Софи Лорен в Венеции. 1955 год

Мишель Пфайффер позирует для постера фильма «Лицо со шрамом». 1984 год

Мадонна приветствует своих поклонников со сцены на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 1987 год

Оперная певица Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. 1987 год

Кевин Костнер и Сьюзан Сарандон. 1988 год

Энтони Хопкинс и его жена на похоронах актера Лоуренса Оливье. 1989 год

Мелани Гриффит, Харрисон Форд и Сигурни Уивер на съемках фильма «Деловая женщина». 1988 год

Джоди Фостер и Дастин Хоффман позируют со своими статуэтками за кулисами церемонии вручения премии «Оскар». 1989 год

Том Хэнкс на съемках фильма «Тёрнер и Хуч». 1989 год

Джулия Робертс на кинофестивале во Франции. 1990 год

Принцесса Диана встречает Тома Круза и Николь Кидман на благотворительной премьере фильма «Далеко-далеко» в Лондоне. 1992 год

Аль Пачино на пресс-конференции. 1993 год

Ума Турман и Квентин Тарантино. 1994 год

Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон и Мэттью Перри из сериала «Друзья» позируют во время пресс-тура. 1995 год

Лив Тайлер. 1995 год

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт на вечеринке в ночном клубе. 1995 год

Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста, Карл Лагерфельд и Синди Кроуфорд на модном показе. 1995 год

Брюс Уиллис и Деми Мур на премьере фильма «Если бы эти стены могли говорить». 1996 год

Мэри-Кейт и Эшли Олсен на фестивале семейных фильмов. 1997 год

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет прибывают на 55-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». 1998 год

Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Синтия Никсон, Кристин Дэвис. 1998 год

Моника Белуччи и Венсан Кассель. 2002 год

Анджелине Джоли делают татуировку на древнем кхмерском языке в Таиланде. Тату должно предотвращать неудачи и несчастные случаи. 2003 год