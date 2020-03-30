20 пушистиков, хозяева которых оказались помешаны на любви к кино и мультфильмам

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Наши четвероногие друзья любят нас так сильно, что готовы терпеть даже самые сумасшедшие фантазии своих владельцев. А когда хозяева животных оказываются еще и ярыми фанатами фильмов и сериалов, они так и ждут возможности воспользоваться случаем, чтобы нарядить своего питомца словно звезду Голливуда.

Мы в AdMe.ru гордимся креативом людей, которые смогли создать оригинальный образ для своего питомца просто из того, что обычно пылится на антресолях. И кажется, у них получилось нас рассмешить.

1. Лорд Нибблер (Зубастик), «Футурама»

2. Кристиан Грей, «Пятьдесят оттенков серого»

«50 оттенков серого».

3. Принцесса Лея Органа-Соло, «Звездные войны»

4. Добби и Гарри, «Гарри Поттер и Тайная комната»

5. Корабль «Энтерпрайз», «Звездный путь: Энтерпрайз»

«Корабль Соединенных Штатов „Энтерпрайз“»

6. Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов»

7. Звезда Смерти, «Звездные войны»

8. Лилу, «Пятый элемент»

9. Гермиона Грейнджер, «Гарри Поттер и философский камень»

10. Джорджи Денбро, «Оно»

11. Гэри Уилсон — младший, «Губка Боб Квадратные Штаны»

12. Чубакка, «Звездные войны»

13. Арнольд Шортмэн и Хельга Патаки, «Эй, Арнольд!»

14. Донателло, «Черепашки-ниндзя»

15. Могучий Тор, «Тор»

16. Дарт Вейдер и Йода, «Звездные войны»

17. Марти Макфлай, «Назад в будущее»

18. Белый медведь, «Золотой компас»

19. Тот самый стаканчик кофе, «Игра престолов»

20. Чарльз Ли Рэй (Чаки), «Проклятие Чаки»