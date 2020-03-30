20 пушистиков, хозяева которых оказались помешаны на любви к кино и мультфильмам
Наши четвероногие друзья любят нас так сильно, что готовы терпеть даже самые сумасшедшие фантазии своих владельцев. А когда хозяева животных оказываются еще и ярыми фанатами фильмов и сериалов, они так и ждут возможности воспользоваться случаем, чтобы нарядить своего питомца словно звезду Голливуда.
Мы в AdMe.ru гордимся креативом людей, которые смогли создать оригинальный образ для своего питомца просто из того, что обычно пылится на антресолях. И кажется, у них получилось нас рассмешить.
1. Лорд Нибблер (Зубастик), «Футурама»
2. Кристиан Грей, «Пятьдесят оттенков серого»
«50 оттенков серого».
3. Принцесса Лея Органа-Соло, «Звездные войны»
4. Добби и Гарри, «Гарри Поттер и Тайная комната»
5. Корабль «Энтерпрайз», «Звездный путь: Энтерпрайз»
«Корабль Соединенных Штатов „Энтерпрайз“»
6. Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов»
7. Звезда Смерти, «Звездные войны»
8. Лилу, «Пятый элемент»
9. Гермиона Грейнджер, «Гарри Поттер и философский камень»
10. Джорджи Денбро, «Оно»
11. Гэри Уилсон — младший, «Губка Боб Квадратные Штаны»
12. Чубакка, «Звездные войны»
13. Арнольд Шортмэн и Хельга Патаки, «Эй, Арнольд!»
14. Донателло, «Черепашки-ниндзя»
15. Могучий Тор, «Тор»
16. Дарт Вейдер и Йода, «Звездные войны»
17. Марти Макфлай, «Назад в будущее»
18. Белый медведь, «Золотой компас»
19. Тот самый стаканчик кофе, «Игра престолов»
20. Чарльз Ли Рэй (Чаки), «Проклятие Чаки»
А вы когда-нибудь делали для своего питомца смешной костюм? Или, может, ваш четвероногий друг очень похож на какого-нибудь героя кино или сериала? Поделитесь с нами фотографиями своих очаровательных домашних животных.