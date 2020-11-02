20+ психологических сериалов, которые научат видеть окружающих насквозь

Современные сериалы — это не просто развлекательные шоу. Чаще всего они отвечают актуальным запросам общества и проливают свет на те или иные социальные проблемы. Увлекательный сюжет вкупе с раскрытием отдельных аспектов человеческого поведения и отношений делают просмотр телешоу не пустой тратой времени, а полезным времяпрепровождением. Некоторые сериалы сравнимы с посещением психолога, ведь количество инсайтов от их просмотра бывает не меньше, чем после консультации со специалистом.

Нам в AdMe.ru интересны загадки человеческого поведения, в том числе нашего собственного, поэтому мы выбрали сериалы, во время просмотра которых возникает соблазн заняться самоанализом.

Хильда (2018–2020)

Мультсериал рассказывает о любознательной девочке Хильде, которая вместе со своей матерью переезжает из волшебного леса в город. Девочке, привыкшей общаться с волшебными лесными жителями, предстоит научиться выстраивать отношения с людьми. Наблюдая за эмоциональным взрослением синеволосой искательницы приключений, зритель извлекает уроки и для себя. Рейтинг IMDb — 8,6

Псих, но все в порядке (2020)

Главные герои картины — сотрудник психиатрической лечебницы, который не верит в любовь, и детская писательница с антисоциальным расстройством личности. Судьба сводит их вместе, чтобы дать возможность разобраться в себе и залечить ноющие душевные раны. Сериал подчеркивает необходимость говорить о своих проблемах, а не копить обиды. «Наше тело честное. Когда вы испытываете физическую боль, вы плачете. Но сердце лжет. Оно остается тихим, даже когда ему больно». Рейтинг IMDb — 8,9

Нетипичный (2017 — настоящее время)

В центре сериала — история подростка Сэма, страдающего расстройством аутистического спектра: мальчику сложно выстраивать отношения с людьми, так как он не различает оттенки их настроений, а сказанное ими воспринимает буквально. Не обошли стороной героя и проблемы, с которыми сталкиваются его сверстники: школьная травля, первые отношения с девушками, страх перед будущим. Несмотря на все это, «Нетипичный» — жизнеутверждающая история о взрослении, семейном кризисе и выборе своего пути. Рейтинг IMDb — 8,3

Большой рот (2017 — настоящее время)

Этот мультсериал поднимает вопросы полового созревания. Герои ощущают на себе все прелести взросления: их тела претерпевают изменения, взгляды на противоположный пол кардинально меняются, а незначительные трудности кажутся вселенскими проблемами. Рейтинг IMDb — 8,0

Фрейзер (1993–2004)

Ситком для любителей прикладной психологии рассказывает о пережившем развод психиатре Фрейзере Крейне. Мужчина переезжает в Сиэтл, где устраивается на радио, чтобы «лечить души» местных слушателей. Крейн и его семейство показывают жизнь такой, какая она есть. Каждая 22-минутная серия учит нас простым истинам, которые могут значительно упростить наше существование: необходимость работать над семейными отношениями, говорить только правду, быть смелым и всегда оставаться самим собой. Рейтинг IMDb — 8,0

Доктор Шанс (2016–2017)

Нейропсихиатр Энди Шанс по долгу службы работает с тяжелыми пациентами, страдающими психическими расстройствами. После сеанса с одной из пациенток доктор лицом к лицу сталкивается с коррупцией в полиции и несправедливостью. Тем временем в его личной жизни царит неразбериха: развод, раздел имущества и дочь-подросток, которая переживает разрыв родителей. Рейтинг IMDb — 7,7

Психологини (2017–2019)

Таня, Вика и Алина — выпускницы психологического факультета. Встретившись впервые через много лет после окончания университета, девушки понимают, что им не помешало бы навести порядок в своих головах и разрулить неурядицы в собственной личной жизни. Объединив силы трех, они пытаются помочь друг другу разобраться в себе. Каждый эпизод сериала представляет собой мини-лекцию, которая на примере жизни героинь раскрывает принцип того или иного психологического понятия. Рейтинг IMDb — 7,0

Шучу (2018–2020)

Джефф — любимец маленьких телезрителей. Окруженный куклами, он улыбается детям с экранов телевизоров. Однако за пределами съемочной площадки мужчина переживает личную трагедию: потеря одного из сыновей-близнецов, страдания второго, усугубляемые его переходным возрастом, уход жены. Эта душераздирающая трагикомедия заставляет зрителя задуматься о том, что всему когда-то приходит конец и что заветы из нашего детства часто рушатся, столкнувшись с суровыми реалиями взрослой жизни. Рейтинг IMDb — 8,0

Конец ***го мира (2017−2019)

Экранизация одноименного комикса знакомит нас с двумя подростками и тяготами их взросления. Сериал показывает, как отпечатываются на психике человека определенные события из его биографии и как они мешают жить и двигаться дальше. Взросление — это не только веселье и тусовки, но и готовность принять тот факт, что жизнь не всегда благосклонна к нам, а иногда за поворотами могут поджидать неприятные сюрпризы. Рейтинг IMDb — 8,1

Живем сегодняшним днем (2017 — настоящее время)

Американский ситком рассказывает о буднях матери-одиночки, воспитывающей сына-подростка и упрямую дочь-феминистку. В этом ей помогает бабушка, которая всеми силами борется за то, чтобы внуки не забывали свои кубинские корни. Три поколения под одной крышей — это жгучая смесь! Юмор стал союзником героев и помогает им справляться с трудностями. Рейтинг IMDb — 8,2

Семейный брак (2019)

Каждый 10-минутный эпизод этого мини-сериала переносит нас за столик в лондонский паб, за которым встречаются муж и жена, чтобы скоротать время перед приемом у семейного психотерапевта. Пара переживает кризис в отношениях: Том твердо намерен разорвать семейные узы, в то время как Луиза отказывается просто так сдаваться и хочет дать браку еще один шанс. Виртуозно обмениваясь колкостями, герои поднимают серьезную проблему — необходимость слушать и слышать других людей. Рейтинг IMDb — 7,9

Цыганка (2017)

Психотерапевт Джин Холлоуэй искренне хочет помочь своим клиентам, но по мере развития ее карьеры героиня начинает раскрывать в себе стороны, препятствующие практике. Нарушая профессиональную этику и вмешиваясь в частную жизнь пациентов, Джин ведет внутреннюю борьбу с самой собой. С профессиональным выгоранием, нарушением личных границ и манипуляциями сталкиваются не только психотерапевты и их клиенты, поэтому помимо приятного времяпрепровождения сериал станет также поводом для размышлений о жизни. Рейтинг IMDb — 6,9

Охотник за разумом (2017–2019)

Два агента ФБР, задавшись целью понять образ мыслей маньяков, опрашивают многочисленных нарушителей закона. Интервью, во время которых героям приходится узнавать детали преступлений, не проходят бесследно: их характер меняется, нравственные установки искажаются, а личная жизнь страдает. Рейтинг IMDb — 8,6

Тьма (2017–2020)

Никто не рождается плохим, просто в определенный момент жизни в голове что-то переключается и нас тянет на странные поступки. В сериале «Тьма» прошлое, настоящее и будущее переплетаются, чтобы зритель мог разобраться в поведении героев. Четыре семьи жили размеренной жизнью, пока в их городке внезапно не пропали дети. Тут-то все и начинается... Рейтинг IMDb — 8,8

Видоизмененный углерод (2018–2020)

Сериал переносит нас в далекое будущее, где сознание людей не привязано к конкретному физическому телу, а может загружаться в любое. Мы привыкли, что человеческая идентичность неразрывно связана с особенностями нашей внешности. Что же происходит с человеческим разумом, тело которого может в мгновение ока менять свой облик? «Видоизмененный углерод» покажет. Рейтинг IMDb — 8,0

Карточный домик (2013–2018)

Сериал о большой политике, махинациях и искусстве манипуляций будет интересен даже далеким от закулисной борьбы зрителям. Обманутый Фрэнк Андервуд, мечты которого о высоком посте на службе государства потерпели крах, совместно с женой решают отомстить обидчику — новоиспеченному лидеру страны. Авторы картины наглядно показывают, что каждый человек способен на подлость, а путь к любой цели тернист и, к сожалению, часто пролегает по чьим-то головам. Рейтинг IMDb — 8,7

Мистер Робот (2015–2019)

Эллиот днем занимается кибербезопасностью, а ночью меняет облик и превращается в гениального хакера. Такое раздвоение его профессиональной личности является следствием психологических проблем героя. Замкнувшись в себе, Эллиот предпочитает проводить время в одиночестве и ограждает себя от общения с людьми. Его история напоминает нам о том, что нельзя переживать эмоциональные травмы и депрессию в одиночку. Всегда нужно обращаться за помощью к специалистам, а за поддержкой — к близким людям. Рейтинг IMDb — 8,6

Мост (2011–2018)

Детектив о сотрудниках полиции из Швеции и Дании, которые ведут совместную работу над расследованием жестокого преступления, гарантирует зрителям полное психологическое погружение. Главные герои — абсолютные противоположности, но тем увлекательнее наблюдать за ними, подмечая для себя нюансы их поведения, разницу эмоций и взглядов. Рейтинг IMDb — 8,6

Мотель Бейтса (2013–2017)

Потеряв мужа, Норма вместе с сыном Норманом переезжает в небольшой тихий городок, где становится владелицей мотеля, который, как позже оказалось, хранит страшные тайны. Авторы сериала в течение одной серии преподносят героев так, что они могут вызывать у зрителя весь спектр чувств: симпатию, отвращение и сочувствие. Сериал без прикрас раскрывает тему психологического здоровья, так как и Норма, и Норман страдают серьезными расстройствами. Рейтинг IMDb — 8,1

Менталист (2008–2015)

Главный герой Патрик Джейн на раз-два способен составить психологический портрет любого человека, чем он и занимается, помогая Калифорнийскому бюро расследований в поимке особо опасных преступников. Внимательно наблюдайте за Патриком, и, возможно, вы станете чуть лучше разбираться в человеческой психологии. Рейтинг IMDb — 8,1

Половое воспитание (2019 — настоящее время)

Отис — стеснительный подросток, который живет вместе с матерью — специалистом по психологии отношений. Обнаружив в себе талант к проведению консультаций, мальчик помогает сверстникам налаживать их интимную жизнь. «Половое воспитание» показывает, что открыто говорить о теле не должно быть стыдно, а психологические проблемы должны не замалчиваться, а своевременно решаться. Рейтинг IMDb — 8,3