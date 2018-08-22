20+ примеров того, как выглядят фильмы до и после компьютерной обработки

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Кинематограф развивается очень быстро, и те спецэффекты,о которых в ХХ веке и мечтать не могли, в ХХI используются с легкостью. Мы же предлагаем вам сравнить самые зрелищные и яркие фильмы до и после компьютерной обработки. Как вы думаете, хорошо или плохо, когда благодаря ей киношная реальность меняется до неузнаваемости?