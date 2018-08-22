20+ примеров того, как выглядят фильмы до и после компьютерной обработки

Кинематограф развивается очень быстро, и те спецэффекты,о которых в ХХ веке и мечтать не могли, в ХХI используются с легкостью. Мы же предлагаем вам сравнить самые зрелищные и яркие фильмы до и после компьютерной обработки. Как вы думаете, хорошо или плохо, когда благодаря ей киношная реальность меняется до неузнаваемости?

AdMe.ru предлагает заглянуть «за кулисы» киноиндустрии вместе.

Мстители: Война бесконечности

Дэдпул-2

Книга джунглей

Первый мститель: Противостояние

Люди Икс: Апокалипсис

Доктор Стрэндж

Оно

Пэн: Путешествие в Нетландию

Исход: Цари и боги

Из машины

Тарзан. Легенда

Дом странных детей Мисс Перегрин

Фото на превью Ex Machina / Film4

4 На склад!
3 Комментарии
  • 22 августа 2018
  • 3
  • 5518

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!