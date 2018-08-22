20+ примеров того, как выглядят фильмы до и после компьютерной обработки
Кинематограф развивается очень быстро, и те спецэффекты,о которых в ХХ веке и мечтать не могли, в ХХI используются с легкостью. Мы же предлагаем вам сравнить самые зрелищные и яркие фильмы до и после компьютерной обработки. Как вы думаете, хорошо или плохо, когда благодаря ей киношная реальность меняется до неузнаваемости?
AdMe.ru предлагает заглянуть «за кулисы» киноиндустрии вместе.
Мстители: Война бесконечности
Дэдпул-2
Книга джунглей
Первый мститель: Противостояние
Люди Икс: Апокалипсис
Доктор Стрэндж
Оно
Пэн: Путешествие в Нетландию
Исход: Цари и боги
Из машины
Тарзан. Легенда
Дом странных детей Мисс Перегрин
Фото на превью Ex Machina / Film4