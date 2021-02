20 примеров того, как произвольный перевод названия фильма может изменить смысл всей картины

Перевод — это настоящее искусство. Мастера своего дела знают, как трудно бывает адаптировать иностранное название к иной культуре, а потому нередко сильно отходят от оригинала. Подчас настолько сильно, что это вызывает у зрителя лишь недоумение, а фильму добавляет такой смысл, о котором его производители и не подозревали.

AdMe.ru отыскал несколько примеров того, насколько сильно переводное название может отличаться от оригинального.

20. «Не угаснет надежда» — «Все потеряно» (англ. All is Lost)

19. «Безумный спецназ» — «Мужчины, которые пялятся на коз» (англ. The Men Who Stare at Goats)

18. «Подальше от тебя» — «На ее месте» (англ. In Her Shoes)

17. «Поймай толстуху, если сможешь» — «Кража личности» (англ. Identity Thief)

16. «Форсаж» — «Быстрые и яростные» (англ. The Fast and the Furious)

15. «Экстрасенс» — «Пробуждение» (англ. The Awakening)

14. «Дитя тьмы» — «Сиротка» (англ. Orphan)

13. «Бойфренд из будущего» — «Давно пора» (англ. About Time)

12. «Иллюзия обмана» — «Теперь ты меня видишь» (англ. Now You See Me)

11. «Конченая» — «Конечная» (англ. Terminal)

10. «Во все тяжкое» — «Профессор» (англ. The Professor)

9. «Красота по-американски» — «Американская красавица» (англ. American Beauty)

В этом случае при переводе потерялся смысловой оттенок названия. За рубежом есть очень популярный сорт роз, который называется как раз «американская красавица», а эти цветы в картине появляются неоднократно.

8. «Цыпочки» — «Лукаво сердце человеческое более всего» (англ. The Heart Is Deceitful Above All Things)

Название этой картины — цитата из Библии. Адаптация названия уничтожила всю поэзию оригинала, из-за чего картина на первый взгляд стала похожа на очередное низкопробное кино.

7. «Как выйти замуж за 3 дня» — «Високосный год» (англ. Leap Year)

6. «Готова на все» — «Преступное намерение» (англ. Malice)

5. «Укради мою жену» — «Преступная жизнь» (англ. Life of Crime)

4. «Любовь по-взрослому» — «Это 40» (англ. This Is 40)

3. «Шпион, выйди вон!» — «Лудильщик, портной, солдат, шпион» (англ. Tinker Tailor Soldier Spy)

Такое странное название — это цитата из детской считалки, которая очень популярна в Великобритании.

2. «Последняя любовь на Земле» — «Совершенное чувство» (англ. Perfect Sense)

1. «Во всем виноват енот» — «Уэйкфилд» (англ. Wakefield)