20 приемов со съемок кино, о которых не догадывается обычный зритель
Кинопроизводство — это один большой фееричный фокус.
В доказательство AdMe.ru провел расследование и узнал, какие же есть фишки в кинематографе, о которых даже не догадывается простой смертный.
- Болтающие актеры на фоне главных героев на самом деле не разговаривают, а всего лишь беззвучно шевелят губами (иногда произносят набор цифр 29, 341, 45, 119, 1311, 9, так как он очень похож на бытовую речь). Все это от того, что любой звук будет слышен в микрофоне главных героев. Поэтому сидят статисты бесшумно, и даже если нужно похлопать, они хлопают, не соединяя ладони.
- Что касается звуков, тут используют все, что попадется под руку. К примеру, ужасающий визг назгулов во «Властелине колец» — это звук трения пластиковой тарелки о стакан. А звукорежиссеры ужастиков обожают овощи (особенно арбуз с капустой), так как они прекрасно заменяют звук разламывания костей, протыкания глаз и т. д. Не верите? Взгляните сами.
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В окончательный вариант фильма попадают далеко не все отснятые по сценарию сцены. Поэтому у некоторых фильмов существует расширенная версия, к примеру «Властелина колец» с важными сценами для истинных фанатов длится почти на 3 часа дольше.
А «черновая» длительность «Титаника» составляет почти 5 часов — для театральной версии пришлось убрать массу сцен, где персонажи раскрываются гораздо глубже. К примеру, капитан Смит кричал в рупор шлюпкам вернуться к кораблю, чтобы подобрать больше людей, была сцена со спасенными на «Карпатии» и, конечно же, альтернативная концовка, которая придает фильму уже какой-то другой привкус. Ее вы можете посмотреть здесь.
- Все видели загадочный зеленый экран со съемок фильмов? Это хромакей. Сняв героя на его фоне, можно задать компьютеру команду «удалить все зеленые пиксели» и получить изображение героя отдельно. А далее располагать его на любом фоне, какой душе угодно. На съемках хромакей может быть произвольного цвета, но чаще всего используют зеленый, так как этого цвета нет в тоне человеческой кожи, отчего отделить его легче. Смотрите такой искусный процесс в «Игре престолов» в этом знаменитом видео.
- Как снимают детей в фильмах ужасов — любопытный вопрос. Им подают все в форме игры: побегать с куклой, разлить красный сок, посмотреть на дядю и подобное. А в большинстве случаев дети и не знают, что они снимаются в ужастике. На площадке среди десятков людей ничего пугающего не бывает, все самое страшное в виде спецэффектов и музыки добавляется уже на стадии постпродакшена. Возьмем Дэнни Ллойда (мальчик из «Сияния» Кубрика): он узнал, где снялся, лишь в 16 лет, посмотрев полную версию фильма.
- Грандиозные замки и города будущего — это не всегда компьютерная графика или настоящие декорации. Это большие миниатюры, или «бигиатюры», как называют их декораторы. Посмотрите всем известные картины, которые были сняты при помощи бигиатюр, в нашей недавней подборке.
- Постельные сцены психологически сложные для актеров. Для этого их переносят на конец съемок, когда актеры уже сдружились. Их много раз репетируют в одежде, минимизируют количество людей на съемочной площадке, в крайнем случае прибегают к помощи «постельных дублеров» (например, как в «Антихристе» Ларса Фон Триера).
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Снимать зеркало и избежать отражения в нем камеры тоже сложно. Но благо есть трюки. Например, снимать под углом: актер смотрит не на свое отражение, а на отражение камеры, отчего в кадре создается иллюзия, что он смотрит прямо на себя.
Интересный способ придумал Джеймс Кэмерон в своем втором «Терминаторе». Отражение играли сам Шварценеггер и близняшка Линды Хэмилтон, а персонажей по эту сторону — дублер и сама Линда Хэмилтон. Посмотрите, ну невозможно же догадаться!
- Персонажи едят, а актеры в кадре — нет. Из-за большого количество дублей актеры не могут есть при каждой попытке. Особенно если это сцена не легкого перекуса, а конкретной «жратвы». Поэтому обычно пища в кадре жуется, но не глотается, исчезая в специальных ведрах подле артиста.
- Если же нужно изобразить рвоту, то актеру фиксируют сбоку специальный мешочек с овсянкой, спагетти или пюре, на который он нажимает, активно отыгрывая «проблему с желудком».
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Костюмы могут переходить из фильма в фильм. По признанию актера Доуна Макхарга, костюм, который он носил в «Пиратах Карибского моря», появлялся потом в «Голодных играх», «Железном человеке», «Нэшвилле» и «Необходимой жестокости».
Вообще костюмеры выживают как могут. Недавно художник по костюмам «Игры престолов» рассказала, что для мантий Ночного дозора они закупили множество дешевых ковров из IKEA. В ответ магазин даже выпустил шуточную инструкцию, как превратить коврик в плащ из сериала.
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Актеры не курят настоящие сигареты, ибо с таким количеством дублей и сцен они не дожили бы до финала. В действие идут безникотиновые травяные сигареты.
Но бывают случаи, когда актеры входят в образ на 100 %. К примеру, на съемках «Зловещих мертвецов» актеры, чтобы убедительнее изобразить молодежь, накурившуюся марихуаны, накурились по-настоящему. В итоге они не смогли не то что убедительно сняться, а сняться вообще. Перестарались ребята.
- Если на экране сцена с ночной дорогой, обратите внимание, что асфальт, скорее всего, мокрый. Все потому, что такая поверхность, отражая свет, создает отличный контраст.
- Чтобы над городом сгустились зловещие тучи, используется специальная машина Сloud Tank, которая впрыскивает в резервуар с водой краску или молоко. А если меж туч нужно изобразить летающую тарелку, туда же запускают тарелку фрисби. Посмотрите фильмы, где именно так и делали, это очень завораживает.
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Эпичные водные сцены снимают в специальных бассейнах, например вот один из старых советских бассейнов — Крымский штормовой бассейн.
А как строили, а потом топили декорации «Титаника», смотрите тут.
Многие вещи на самом деле не то, чем кажутся на первый взгляд:
- Наркотики — это сухое молоко, витамины или сахарная пудра.
- Кровь — кукурузный сироп с пищевым красителем (хотя рецептов много).
- Стекло — это сахарное стекло или стекло из тонкого пластика.
- Пиво — яблочный сок.
- Крепкий алкоголь — уксус.
- Лед в стакане — желатин.
- Пот — розовая вода или глицерин.
- Снег во многих картинах тоже ненастоящий. В Голливуде его производством занимается компания Snow Business, которая делает снег из переработанной бумаги. Как его распыляют специальными машинами, можно увидеть здесь.
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И напоследок: главный секрет успеха киноэффектов — их секретность до премьеры. Поэтому на съемочную площадку запрещено проносить гаджеты и делать фотографии. Во время съемок «Дивергента» девушка, которая выложила снимок процесса в соцсети, была мало того что уволена из съемочной группы, так еще и попала в черный список кинокомпаний.
А все потому, что съемки — это очень сложный и кропотливый процесс рождения предмета искусства. И шутить с раскрытием всех карт до рождения произведения не стоит.
А вот многие стандартные киношные приемы вы сможете распознать уже при следующем просмотре любого фильма.
Фото на превью HBO