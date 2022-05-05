20+ предметов реквизита, в которые создатели фильмов вложились всей душой

Костюмы и реквизит играют важную роль в производстве кино. С их помощью создается реалистичная обстановка, обживается интерьер и появляется новый мир, которым можно наслаждаться бесконечно. Некоторые детали запоминаются больше других, и в них определенно стоит разобраться. Например, почему же в несвязанных между собой фильмах постоянно мелькает одна и та же газета. Или о том, как работает плащ-невидимка из франшизы «Гарри Поттер», а устроен он довольно просто.

Мы в AdMe.ru пересмотрели немало фильмов и порой замечали такие детали, которые позволяют взглянуть на знакомое кино в новом свете.

В квартире «парня» из комедии «Главный герой» на календаре нет цифры 4. Это подчеркивает незначительность персонажа Райана Рейнольдса

Иногда в кино используют съедобную землю. Например, в сценах, когда кому-то попадает грязь в лицо. А делают ее из измельченного в блендере печенья

В кабинете психиатра Лилит Риттер из фильма «Аллея кошмаров» на стенах можно увидеть изображения, похожие на картинки из теста Роршаха

Картина, которую купили декораторы для интерьера комнаты в фильме «Стюарт Литтл», оказалась пропавшей работой художника Роберта Берени

Картина называется «Спящая женщина с черной вазой», и она считалась пропавшей с 1928 года. Но в 2009 году искусствовед Гергели Барки решил посмотреть со своей 3-летней дочерью детский фильм про мышонка. Там он и заметил знакомое произведение искусства, висевшее в доме семейства Литтл.

Вот как выглядит работа над покадровым кукольным мультфильмом «Труп невесты»

В фильме «Космическая одиссея 2001 года» есть кадр, когда ручка будто бы парит в воздухе. На деле ее просто приклеили к стеклу

Героя Уильяма Мэйси из драмы «Магнолия» в детстве ударила молния. Поэтому он и носит медный браслет, который помогает избавиться от статического заряда

Одна и та же газета используется в качестве реквизита для многих фильмов и сериалов в течение последних 40 лет

Эта газета произведена компанией The Earl Hays Press, которая специализируется на изготовлении поддельных обложек для киноиндустрии. Дело в том, что использование газет в фильмах подразумевает договор с издателем. И чтобы избавиться от необходимости проведения этой процедуры, режиссеры попросту прибегают к подобной хитрости.

У злодея Пугало из ленты «Темный рыцарь: Возрождение легенды» порвана куртка на плече. А на месте разрыва виднеются торчащие перья и сено

Во вселенной хорроров «Заклятие» можно заметить, что галстук Эда нередко сочетается с юбкой Лоррейн. Это подчеркивает их тесную связь и большую любовь

Главный герой драмы «Форрест Гамп» — единственный игрок на поле, чья форма идеально чистая. Вероятно, все оттого, что его попросту никто не может догнать

Занавески в комнате Донны из мюзикла «Мамма Mia! — 2» порезаны и частично отсутствуют. Все потому, что в прошлом она сделала из них наряды

Костюмы героев комедии «Реальные упыри» вдохновлены фильмами о вампирах. Так, прообразом Виаго стал Луи де Пон дю Лак из ленты «Интервью с вампиром»

А прототипом Владислава послужил герой Гэри Олдмена из фильма «Дракула»

Стиль, в котором носят шарфы герои франшизы «Гарри Поттер», намекает на различия в их характерах

Гермиона аккуратна и последовательна — она идеально завязывает шарф, Рон — разгильдяй, который просто кинул его себе на шею, а Гарри — нечто среднее между своими друзьями.

Молли в фильме «Образование» летом носит свитера и другую теплую одежду. Это лишь подчеркивает то, как сильно девушка не вписывается в коллектив

Вероника из триллера «Вдовы» одевается во все более темную одежду, когда начинает узнавать новые неприятные секреты о своем муже

Можно многое узнать об Эдит из фильма «Багровый пик», если всмотреться в детали ее нарядов

Она носит золото, что подчеркивает богатство. Также в костюмах регулярно проскакивает мелочь, которая намекает на ее скорбь, связанную с потерей матери. Взять ту же брошь в виде черепа на галстуке у героини.

Можно заметить, что Джо и Лори из экранизации романа «Маленькие женщины» носят одежду друг друга

Это показывает тесную связь между героями. Например, нередко можно увидеть их в одинаковых жилетах.

Или еще: Лори появляется на пляже в том же наряде, что и Джо, когда она была у моря

Плащ Гарри Поттера из одноименной серии фильмов устроен проще, чем может показаться

Он становится невидимым благодаря подкладке. Зеленая ткань на изнанке позволяет проще скрыть героя с помощью эффектов.