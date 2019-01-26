20+ правил этикета для тех, кто хочет быть по-настоящему культурным зрителем

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Неважно, какой именно культурный досуг нам больше по душе: поход в кино, театр, на рок-концерт или концерт классической музыки. В любом общественном месте важно не только и не столько то, как мы одеты, сколько то, умеем ли мы быть интеллигентным зрителем и следовать определенным правилам этикета.

Нас в AdMe.ru, как и всех, очень раздражают люди, которые не выключают звук мобильного во время спектакля или концерта. Но есть и менее очевидные правила. Мы уже начали их заучивать. Проверьте и себя, знаете ли вы их все. А в конце статьи вас ждет полезный лайфхак.

Театры и концерты академической музыки

По поводу одежды в каждом театре действуют свои правила. Например, чтобы попасть в партер Венской оперы, необходимо соблюсти вечерний дресс-код. При этом попасть на балкон можно в любой одежде.

Неприлично вызывать артиста аплодисментами, если опоздание составляет всего 5 минут. Такое поведение демонстрирует крайнюю невоспитанность зрителя. А длительная задержка спектакля или концерта чаще всего связана с каким-то форс-мажором. Скорее всего, организаторы уже решают эту проблему.

Можно найти массу пользовательских историй о том, как, например, нежнейшая мелодия в симфонии Малера была сорвана шуршанием фантика или сопровождалась надрывным кашлем одного из зрителей. Это сводит на нет усилия целого оркестра, который старательно вел зал к этому моменту. Артисты очень ценят публику, которая не шумит.

Некоторые зрители откровенно умиляются мимике вокалистов и костюмам балетных артистов. А еще можно стать свидетелем того, как слушатели в голос смеются над сурдиной для тубы (сурдина нужна для извлечения приглушенного звука и выглядит так, словно инструмент заткнули тазиком. Согласны, выглядит забавно, если не знать всех деталей).

Если зритель не привык посещать подобные мероприятия, но хочет начать, стоит найти в своем окружении самого безнадежного сноба и позвать с собой. Он станет проводником в мир классической музыки и не позволит выглядеть нелепо.

В крупных театрах существуют свои правила вручения цветов артистам. Например, там, где есть оркестровая яма, сотрудники чаще всего собирают букеты и потом сами выносят их артистам. В таком случае лучше вложить записочку с именем того, для кого букет предназначается. Если вы идете в театр за границей, также имеет смысл поинтересоваться его правилами.

Например, в некоторых театрах принято отправлять цветы актеру за кулисы еще перед началом спектакля . Лично цветы тоже вручаются, но это считается небезопасным и менее распространено (в основном на премьерных спектаклях и спектаклях с единственной главной ролью). Например, однажды после спектакля «Человек-слон» зритель, вручавший цветы, замахнулся на Дэвида Боуи ножом.

Например, в некоторых театрах принято . Лично цветы тоже вручаются, но это считается небезопасным и менее распространено (в основном на премьерных спектаклях и спектаклях с единственной главной ролью). Например, однажды после спектакля «Человек-слон» зритель, вручавший цветы, замахнулся на Дэвида Боуи ножом. Не стоит бежать в гардероб, не дожидаясь поклона артистов (если, конечно, спектакль понравился). Вам может казаться, что никто не заметит, но со сцены артистам видны все передвижения. Это может задеть их, так как показывает неуважение к их труду.

Считается хорошим тоном прибывать в театры не позднее чем за 30–45 минут до начала, чтобы было время оставить одежду в гардеробе и привести себя в порядок.

Если вы опоздали на концерт, войти в зал можно только между номерами во время аплодисментов. А вот аплодировать между частями крупного произведения, например сонаты или симфонии, — моветон. Если вы не уверены, закончилась только часть или все произведение целиком, не начинайте хлопать первым.

Артисты будут очень признательны, если вы будете воспринимать происходящее с должным энтузиазмом. Чем больше отдача от зрителя, тем более позитивное впечатление останется у всех. Поэтому в театре не стесняйтесь проявлять эмоции: смеяться там, где смешно, и даже пустить слезу, если артистам удалось вас растрогать. Не забывайте: бонус живого спектакля в том, что зрители тоже влияют на его успех.

Кинотеатры

Зрителям не стоит делиться впечатлениями от просмотренного фильма прямо в фойе кинотеатра. Здесь стоят люди, которые только собираются пойти на сеанс, и им совсем не хочется спойлеров или мнений, которых они не спрашивали.

Если ваш рост значительно выше среднего и вы собираетесь в кино, позаботьтесь о ближнем и возьмите себе место сбоку или в задних рядах.

Отслеживайте возрастной рейтинг киносеансов. Если зритель не достиг совершеннолетия, на некоторые сеансы его могут не пустить (без сопровождения родителей). А иногда даже с сопровождением (что является незаконным, например нашумевшая история с 12-летним мальчиком в Хабаровске на «Богемской рапсодии»).

Зрители часто оставляют смартфоны на видном месте. Их световые индикаторы в полной темноте зала будут отвлекать и раздражать сидящих рядом людей. Также очень раздражает сам светящийся экран, поэтому вести активную переписку во время просмотра фильма — это дурной тон.

Восхитительны те зрители, которые не задевают спинку впереди стоящего кресла (хотя бы если там сидит человек). Особенно это касается представителей сильного пола, обладающих длинными ногами и при этом неусидчивых. Иногда они двигают ногами так, что весь ряд перед ними попадает в зону турбулентности.

Концерты современной музыки

Обнимашки спиной к животу (stand-spooning), столь любимые парочками в фан-зонах и на открытых площадках, вообще-то считаются неприемлемыми на публике. Впрочем, кого это останавливало?

В фан-зону концертов не стоит надевать украшения и одежду, которая может поранить других людей (браслеты с шипами, ремни с острыми пряжками и т. д.). Можно относиться к этому мероприятию как к групповому занятию спортом, где вы будете активно двигаться и, вероятно, задевать тех, кто находится рядом.

Не стоит вставать в первые ряды фан-зоны, если вам чересчур дискомфортны прикосновения незнакомых людей. Здесь на вас будут напирать и толкать со всех сторон. Будьте готовы к этому и потом не жалуйтесь.

На открытые концертные площадки стоит одеваться легче, чем вы бы оделись просто на улицу. Будет жарко независимо от сезона.

Поддержать крауд-серфера — обязанность вежливого зрителя (крауд-серфинг — движение одного человека над головами остальной публики, которая поддерживает его тело руками). Если краем глаза вы видите человека, которого несет по направлению к вам, будьте готовы помочь ему продвинуться дальше. Если же вы сами хотите прокатиться на руках толпы, не забудьте заранее выложить все ценные вещи из карманов.

Девушкам с длинными волосами стоит позаботиться о прическе. Во-первых, так будет свежее. А во-вторых, попадать своими локонами в глаза окружающих ни в чем не повинных людей — это варварство, согласитесь.

Сложно понять людей, которые фиксируют на камеру все 2 часа концерта. Поверьте, в большинстве случаев видео будет выложено в сеть в профессиональной съемке. Кроме того, живые впечатления бесценны.

Бонус

Заранее уточните, не взимается ли в гардеробе плата за сдачу одежды. Если вы часто посещаете концерты современной музыки, можно приобрести куртку, которая сворачивается в небольшой рулон. Это значительно сэкономит ваше время, если мероприятие проходит на крупной площадке и очереди большие. А если не очень холодно, можно просто оставить верхнюю одежду в машине.