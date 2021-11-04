20+ популярных личностей, которых мало кто вспомнит молодыми
Как известно, слава и успех не всегда приходят тогда, когда нам того хочется. Некоторым успешным и влиятельным людям пришлось посвятить делу своей жизни долгие годы, чтобы наконец обрести мегапопулярность. Оттого у простых обывателей может сложиться впечатление, что эти знаменитости всегда были такими, какими мы их знаем сейчас: с морщинками вокруг глаз и проступающей сединой. Но это, конечно же, не так.
AdMe.ru прошерстил интернет и нашел 20+ медийных личностей, лица которых сегодня знакомы каждому, а вот как они выглядели в молодости — загадка для многих.
Вера Вонг, 72 года
Стэн Ли (1922–2018)
Тильда Суинтон, 61 год
Опра Уинфри, 67 лет
Мартин Скорсезе, 78 лет
Тони Беннетт, 95 лет
Анджела Лэнсбери, 96 лет
Лили Томлин, 82 года
Кристофер Ллойд, 83 года
Рэйн Уилсон, 55 лет
Халк Хоган, 68 лет
Хью Лори, 62 года
Тим Бертон, 63 года
Джефф Голдблюм, 69 лет
Бетти Уайт, 99 лет
Анна Винтур, 72 года
Кристофер Ли (1922–2015)
Конни Бриттон, 54 года
Джонатан Прайс, 74 года
Ларри Кинг (1933–2021)
Вуди Аллен, 85 лет
Терри Крюс, 53 года
Карл Лагерфельд (1933–2019)
Кто из этих деятелей шоу-бизнеса, на ваш взгляд, ничуть не изменился даже многие годы спустя?
Фото на превью CAP / RFS / Capital Pictures / East News, East News
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