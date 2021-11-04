20+ популярных личностей, которых мало кто вспомнит молодыми

Как известно, слава и успех не всегда приходят тогда, когда нам того хочется. Некоторым успешным и влиятельным людям пришлось посвятить делу своей жизни долгие годы, чтобы наконец обрести мегапопулярность. Оттого у простых обывателей может сложиться впечатление, что эти знаменитости всегда были такими, какими мы их знаем сейчас: с морщинками вокруг глаз и проступающей сединой. Но это, конечно же, не так.