20+ персонажей, которых сыграли наши и зарубежные актеры. И мы не можем решить, кто же справился лучше

Мировой кинематограф насчитывает 5 экранизаций романа «Мастер и Маргарита», 3 киноверсии произведения «Дети капитана Гранта». По детективам Агаты Кристи сняты десятки фильмов. Есть в искусстве вечные сюжеты, а также персонажи, которых каждый актер и режиссер представляет по-своему.

Мы в AdMe.ru с киноманским трепетом пересмотрели ленты, героев которых в разное время исполнили отечественные и зарубежные актеры.

1. Эркюль Пуаро

Одним из самых известных экранных воплощений бельгийского сыщика стал Дэвид Суше. Он снимался в сериале «Пуаро Агаты Кристи» с 1989 по 2013 год. Но образ Пуаро примеряли и другие актеры. Так, в 1990 году в фильме «Загадка Эндхауза» его сыграл Анатолий Равикович.

2. Мисс Марпл

Истории о милой старушке-детективе также снимали не раз. Самый свежий пример — сериал «Мисс Марпл Агаты Кристи», где роль леди-детектива сперва получила Джеральдин Макьюэн, а позже — Джулия Маккензи. Не менее точно попала в образ эстонская актриса Ита Эвер в советской ленте «Тайна „Черных дроздов“» в 1983 году.

3. Григорий Распутин

Фильмов, в которых так или иначе фигурирует Григорий Распутин, очень много. Одна из сильнейших отечественных кинокартин, «Агония», была снята Элемом Климовым в 1981 году. Главная роль досталась Алексею Петренко. Но зрители любят этого героя не меньше и в исполнении Алана Рикмана в ленте «Распутин» 1996 года.

4. Маргарита

Многие помнят булгаковскую Маргариту, мастерски сыгранную Анной Ковальчук в сериале Владимира Бортко. Но не все поклонники Булгакова знают, что в 1990 году в Польше сняли свою версию романа, где Маргариту сыграла Анна Дымна.

5. Пьер Безухов

Советская экранизация романа Льва Толстого в 1969 году завоевала «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сергей Бондарчук выступил не только режиссером: он играл в картине Пьера Безухова. В английской версии 2016 года этого героя талантливо изобразил Пол Дано.

6. Андрей Болконский

Роль Андрея Болконского в 1965 году досталась Вячеславу Тихонову. В современной экранизации лучшего друга Пьера Безухова сыграл Джеймс Нортон.

7. Татьяна Ларина

Фильм-оперу «Евгений Онегин» советский зритель увидел в 1958 году. Татьяну Ларину играла Ариадна Шенгелая, а вокальные партии исполняла Галина Вишневская. Через несколько десятилетий роман экранизировали за рубежом. Главную женскую роль получила Лив Тайлер, запомнившаяся массовому зрителю образом Арвен в трилогии «Властелин колец».

8. Настасья Филипповна

Зрителям известно больше десятка экранизаций романа Федора Достоевского «Идиот». В фильме Ивана Пырьева образ Настасьи Филипповны воплотила Юлия Борисова. Несколькими годами раньше в Японии сняли свою версию известного произведения. Режиссером выступил Акира Куросава, а действие было перенесено в Японию. Настасью Филипповну в необычной картине играла Сэцуко Хара.

9. Анна Австрийская

После выхода фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» девочки представляли себя Констанцией или Миледи. Но образ королевы Анны Австрийской получился не менее ярким благодаря таланту Алисы Фрейндлих. В 2001 году вышла еще одна картина по мотивам книги — «Мушкетеры», где королеву сыграла Катрин Денев. Кстати, в этой версии Д’Артаньян не только умеет обращаться со шпагой, но и знает приемы восточных единоборств.

10. Петр I

В императора Петра Великого актеры перевоплощались неоднократно. В «Табачном капитане» 1972 года государя сыграл Владлен Давыдов. Его Петр предстал не только умудренным опытом царем, но и веселым человеком. В 1986 году свет увидел мини-сериал «Петр Великий» с Максимилианом Шеллом в главной роли.

11. Екатерина II

Не меньшее количество раз появлялась на экране и Екатерина II. Например, в двух недавних экранизациях ее роль исполнили Марина Александрова и Хелен Миррен.

12. Джульетта

В 1955 году наши бабушки и дедушки, мамы и папы увидели фильм-балет «Ромео и Джульетта». Партию главной героини исполняла знаменитая балерина Галина Уланова. Ленту включили в программу Каннского кинофестиваля, она удостоилась награды как лучший лирический фильм. Спустя почти полвека на экраны вышла мелодрама «Ромео + Джульетта», где партнершей Леонардо Ди Каприо стала Клэр Дэйнс.

13. Доктор Борменталь

Цитаты из картины Владимира Бортко «Собачье сердце» пошли в народ, но она запомнилась и блестящими актерами. Так, доктора Борменталя сыграл Борис Плотников. Но немногие знают, что 12 годами раньше по повести Михаила Булгакова был снят итало-немецкий фильм с Марио Адорфом в роли доктора. Кстати, в немецком прокате лента носила название «Почему лает господин Бобиков?».

14. Гертруда

В 2010 году режиссер Юрий Кара решил переосмыслить шекспировский сюжет и перенес героев «Гамлета» в XXI век, сделав часть из них неформалами. Роль Гертруды исполнила Евгения Крюкова. А в 1990 году вышла одна из самых масштабных экранизаций этого классического произведения, где мать принца играла Гленн Клоуз.

15. Клавдий

Антагониста Гамлета, короля Клавдия, в российской ленте играет Дмитрий Дюжев. Кстати, на эту роль режиссер мечтал пригласить Джуда Лоу. Но, опросив женщин, в кого они могли бы влюбиться так сильно, как Гертруда в Клавдия, решил задействовать Дюжева. А в фильме 1990 года в короля перевоплотился Алан Бейтс.

16. Гамлет

В качестве исполнителя главной роли Юрий Кара хотел видеть дебютанта и снял молодого актера Гелу Месхи. На 20 лет раньше принца датского изобразил Мел Гибсон.

17. Жак Паганель

О приключениях капитана Гранта снято несколько кинолент. В самой ранней увлеченного и рассеянного ученого Жака Паганеля играл Николай Черкасов. В диснеевской версии под названием «В поисках потерпевших кораблекрушение» его образ примерил Морис Шевалье.

18. Мэри Грант

Более поздняя советско-болгарская экранизация книги растянулась на несколько серий и запомнилась, помимо прочего, экспрессивным саундтреком. Роль Мэри Грант, дочери капитана, исполнила Галина Струтинская. В англоязычной версии 1962 года девушку сыграла Хейли Миллс.

19. Джон Сильвер

Наши и зарубежные режиссеры по-разному показали и роман Роберта Льюиса Стивенсона. Главного злодея, Джона Сильвера, играют Чарлтон Хестон и Олег Борисов.

20. Пеппи Длинныйчулок

О проделках выдумщицы Пеппи Длинныйчулок тоже снято множество фильмов. В советской экранизации эту роль исполняет блондинка Светлана Ступак. В зарубежной картине безбашенную девочку воплотила Тами Эрин. Кстати, это ее дебютная работа.

21. Робинзон Крузо

В 1972 году отважного Робинзона Крузо сыграл Леонид Куравлев. А в 2003-м в роли того же персонажа выступил французский актер Пьер Ришар.