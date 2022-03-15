20 пар знаменитостей, которые, оказывается, родились в один год
Как правило, мы можем с одного взгляда определить примерный возраст человека. Только вот порой наши глаза обманывают нас, ведь ровесники могут выглядеть совсем по-разному.
Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть, как выглядят знаменитости-одногодки.
Александра Даддарио и Леди Гага, 1986 года рождения
Том Холланд и Джейкоб Баталон, 1996 года рождения
Натали Дормер и Кирстен Данст, 1982 года рождения
Гарри Меллинг и Тэрон Эджертон, 1989 года рождения
Фрейя Аллан и Кайя Гербер, 2001 года рождения
Иен Сомерхолдер и Гаэль Гарсиа Берналь, 1978 года рождения
Люси Лью и Патрисия Аркетт, 1968 года рождения
Чарли Шин и Мадс Миккельсен, 1965 года рождения
Шейлин Вудли и Эмма Робертс, 1991 года рождения
Кристоф Вальц и Том Хэнкс, 1956 года рождения
Аня Тейлор-Джой и Софи Тернер, 1996 года рождения
Дэвид Харбор и Брэдли Купер, 1975 года рождения
Ана де Армас и Зои Кравиц, 1988 года рождения
Алисса Милано и Лесли Манн, 1972 года рождения
Майкл Джей Фокс и Лоренс Фишберн, 1961 года рождения
Кристен Стюарт и Рита Ора, 1990 года рождения
Маколей Калкин и Чарли Ханнэм, 1980 года рождения
Мишель Пфайффер и Энди Макдауэлл, 1958 года рождения
Генри Кавилл и Эндрю Гарфилд, 1983 года рождения
Оливия Колман и Элизабет Бэнкс, 1974 года рождения
Вы сравниваете себя с ровесниками или не обращаете внимания на возраст?
Фото на превью LISA O'CONNOR / AFP / East News, Invision/Invision/East News
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