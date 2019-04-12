20 откровенных цитат Мэрилин Монро об отношениях с мужчинами
Многие знают эту женщину как Мэрилин Монро, а на самом деле ее звали Норма Джин Бейкер (при рождении Мортенсон). Эталон красоты 1950-х, который вызывает восхищение и сегодня, она была всегда окружена поклонниками. Кто-то из них так и остался в рядах мучеников неразделенной любви, а некоторым повезло получить руку и сердце жгучей красотки, но ненадолго. Блондинка не боялась разводиться и вновь вступать в отношения.
Мы в AdMe.ru восхищены стойкостью и силой характера Мэрилин. Несмотря на сложное детство и юношество, эта неординарная женщина смогла добиться успеха.
Монро была самой востребованной и низкооплачиваемой актрисой Голливуда одновременно. Причиной этому послужило гендерное неравенство того времени. Звезду любили миллионы мужчин, а женщины восхищались ею и мечтали стать похожими на нее. Многие считали американку глупой блондинкой, но она всего лишь скрывалась под этой маской — ей так было проще.
Мэрилин была трижды замужем, но, к сожалению, у нее так и не появились дети (которых она очень хотела): все ее беременности заканчивались неудачно. По признанию самой Монро, некоторые мужчины относились к ней как к вещи, которую можно купить, и за это актриса ненавидела тот образ, который ей навязали продюсеры и режиссеры.
Долгое время Монро сотрудничала со студией 20th Century Fox и снялась в более чем 20 кинокартинах, самыми успешными из которых стали «В джазе только девушки» и «Ниагара», а также получила награду «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
В последние годы жизни Мэрилин возобновила отношения со своим вторым мужем Джо Ди Маджио (на фото ниже), с которым они планировали снова пожениться. Но, увы, актриса умерла. Официальной причиной смерти Монро было названо самоубийство на почве излишнего внимания к ее публичности и преследования со стороны прессы.
Секс-символу 1950-х по-прежнему подражают, а цитаты Мэрилин до сих пор пользуются популярностью. Большинство ее изречений было посвящено любви и мужчинам. Пожалуй, в этом она разбиралась достаточно хорошо.
- Муж — это тот человек, который всегда забывает твой день рождения и никогда не упустит случая назвать твой возраст.
- Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной.
- Мужчины испытывают искреннее уважение ко всему, что наводит скуку.
- Сильный мужчина не нуждается в том, чтобы самоутверждаться за счет женщины, имевшей слабость его полюбить. Ему и без того есть где проявить свою силу.
- Карьера — чудесная вещь, но она никого не сможет согреть в холодную ночь.
- Мужчины на меня не смотрят. Они бросают на меня взгляд, но это не то.
- Нельзя спать с мужчиной и брать у него деньги, не пытаясь хоть чуть-чуть поверить в то, что любишь его.
- Я часто думала, что быть любимой — значит быть желанной. Теперь я думаю, что быть любимой — значит повергнуть другого в прах, иметь над ним полную власть.
- У женщин есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы. Но мы не можем их использовать одновременно.
- Опоздать — значит убедиться, что тебя ждут. Именно тебя и никого другого. Знать, что ты незаменима.
- Женские чары нельзя производить промышленным способом, как бы кому этого ни хотелось. Истинную красоту порождает женственность. Женская привлекательность только тогда и сильна, когда она естественна и стихийна.
- Мечта миллионов не может принадлежать одному.
- Мудрая девушка знает свои рамки. Умная девушка знает, что их у нее нет.
- Гораздо лучше быть счастливым в одиночестве, чем несчастным с кем-то сейчас.
- Женщина из меня не получилась. Мужчины из-за моего образа секс-символа, созданного ими и мной самой, слишком многого от меня ожидают: они ожидают, что зазвонят колокольчики и засвистят свистки. Но моя анатомия ничем не отличается от анатомии любой другой женщины. Я не оправдываю ожиданий.
- Мужья в основном хороши как любовники, когда они предают своих жен.
- Тело предназначено для того, чтобы его видели, а не для того, чтобы его скрывали.
- Если вы можете заставить девушку смеяться, то вы сможете заставить ее сделать что угодно.
- Мужчины, которые думают, что прошлые любовные увлечения женщины уменьшают ее любовь к ним, обычно глупые и слабые.
- Настоящий любовник — это тот мужчина, который способен взволновать женщину, просто прикоснувшись к ее голове или улыбнувшись, глядя ей в глаза. Или просто уставившись в пустоту.
А у вас есть любимые цитаты Мэрилин Монро?
Фото на превью Everett Collection / East News