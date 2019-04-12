20 откровенных цитат Мэрилин Монро об отношениях с мужчинами

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Многие знают эту женщину как Мэрилин Монро, а на самом деле ее звали Норма Джин Бейкер (при рождении Мортенсон). Эталон красоты 1950-х, который вызывает восхищение и сегодня, она была всегда окружена поклонниками. Кто-то из них так и остался в рядах мучеников неразделенной любви, а некоторым повезло получить руку и сердце жгучей красотки, но ненадолго. Блондинка не боялась разводиться и вновь вступать в отношения.

Монро была самой востребованной и низкооплачиваемой актрисой Голливуда одновременно. Причиной этому послужило гендерное неравенство того времени. Звезду любили миллионы мужчин, а женщины восхищались ею и мечтали стать похожими на нее. Многие считали американку глупой блондинкой, но она всего лишь скрывалась под этой маской — ей так было проще.

Мэрилин была трижды замужем, но, к сожалению, у нее так и не появились дети (которых она очень хотела): все ее беременности заканчивались неудачно. По признанию самой Монро, некоторые мужчины относились к ней как к вещи, которую можно купить, и за это актриса ненавидела тот образ, который ей навязали продюсеры и режиссеры.

Долгое время Монро сотрудничала со студией 20th Century Fox и снялась в более чем 20 кинокартинах, самыми успешными из которых стали «В джазе только девушки» и «Ниагара», а также получила награду «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.