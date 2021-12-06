20 отечественных фильмов, в которых мы души не чаем, а иностранцы их поняли по-своему

Как бы мы ни захваливали зарубежные фильмы, все равно отечественное кино занимает почетное место в наших сердцах. Будь то советские душевные ленты или современные красочные картины, мы из раза в раз возвращаемся к их просмотру. И хочется, чтобы эти шедевры оценил по достоинству весь мир.