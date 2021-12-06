20 отечественных фильмов, в которых мы души не чаем, а иностранцы их поняли по-своему
Как бы мы ни захваливали зарубежные фильмы, все равно отечественное кино занимает почетное место в наших сердцах. Будь то советские душевные ленты или современные красочные картины, мы из раза в раз возвращаемся к их просмотру. И хочется, чтобы эти шедевры оценил по достоинству весь мир.
Мы в AdMe.ru решили выведать, что думают иностранцы о наших фильмах. Оказалось, многие из них рукоплещут стоя.
- «Морозко» (1965). Странный, но забавный фильм. Мне было интересно узнать кое-что о деревенской жизни России. До просмотра я и понятия не имела, что, готовясь к встрече с потенциальными женихами, девушки смешно красились и надевали корону а-ля Burger King. Еще мне понравились сани со свиньями в упряжке. Жаль, что в Америке таких не было. © hathead / IMDb
- «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965). Я смеялась без перерыва! Больше всего мне запомнилась первая новелла — про ботаника Шурика и крутого парня Федю, которые вместе работают на стройке. Они как Том и Джерри: маленький, да удаленький герой задает жару здоровяку. © kaleidoscope_eyess / IMDb
- «Маленькая Вера» (1988). В целом мне понравился фильм, но поведение персонажей показалось странным. Почти каждый раз, когда члены семьи собирались вместе, они либо скандалили, либо дрались, либо делали и то и другое сразу. Я прямо прочувствовал это напряжение. Единственный раз, когда персонажи не ругались, — это когда Вера впервые привела своего жениха Сергея. Но перемирие длилось недолго. © anweinandy / IMDb
- «Москва слезам не верит» (1980). Достоинство фильма — реалистичность. Есть мать-одиночка, которая по законам жанра к финалу должна обрести счастье. Зрители ждут, что она либо будет одна, либо выйдет замуж за безупречного мужчину. Но этого не происходит. Она выбирает парня, которого нельзя назвать идеальным. Он настоящий мачо и определенно будет помыкать Катериной. Может, это и есть ее счастье. Может, и нет. Вероятно, она слишком устала бороться, раз отдала свою судьбу в руки далеко не лучшего кандидата лишь на том основании, что он мужчина. © RResende / IMDb
- «Человек-амфибия» (1962). Тот факт, что кино было снято в начале 1960-х, ошарашивает. Спецэффектов мало, но, в отличие от большинства американских фильмов этой же эпохи, они вторичны по отношению к истории. Для ленты в жанре фэнтези она на редкость убедительна. Есть невероятно красивые кадры, а также присутствуют зрелищные трюки в духе Джеки Чана. © poe-48833 / IMDb
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967). Против очень красивой молодой женщины затевается заговор, и ее похищают. Творится полная чушь, но она на вес золота! Явно у фильма низкий бюджет, и, тем не менее, смешных моментов навалом. Заметно, что даже актеры весело проводили время. © Cinemafou / IMDb
- «Сибирский цирюльник» (1998). Мне не стыдно признаться в том, что я плакал. Это лучший фильм из тех, что я когда-либо видел. Он даже лучше, чем «Титаник» и прочие подобные ленты. Кино трогает душу, а потому его нельзя забыть. Очень хороший экскурс в жизнь России конца XIX века. © Sapnas / IMDb
- «Жестокий романс» (1984). Мне показалось, что одна из главных идей режиссера заключалась в том, чтобы подчеркнуть потребительское отношение общества к женщине вроде Ларисы. Особенно это было заметно в финальной сцене, когда мужские персонажи смотрят на девушку через стекло. Будто она товар на витрине магазина. Лариса видит насквозь этих потенциальных покупателей, которые уже никогда не смогут приобрести желаемое. © dlloyd505 / IMDb
- «Брат» (1997). Все о «странной русской душе» есть в этом фильме. Многие говорят, что главный герой — жертва неоднозначного исторического периода, но это не так. Напротив, он находится в единственно комфортной для себя среде. У него есть предназначение. Никакая зарплата и работа в офисе не смогут компенсировать это. Да, он гангстер, но без всего того, что несет в себе этот термин, без клиентов и боссов. Он получает приказы только из Космоса. © jeeap / IMDb
- «Стиляги» (2008). Это мой первый российский фильм-мюзикл, и он мне очень понравился. Кино о парне, который устал соответствовать общепринятым нормам и сделал прическу а-ля Помпадур. Я думаю, из этой истории получилось бы неплохое бродвейское шоу. Не удивлюсь, если кто-то уже работает на этим. © mchenrykrm / IMDb
- «Идиот» (2003). Я увлекаюсь русской литературой, и «Идиот» Достоевского — мой любимый роман. Я видела все его экранизации, но эта — лучшая. Также я не могла не заметить, что российские актеры идут на целые мили впереди иностранных, когда дело касается экранизаций классики. Миронов вообще произвел колоссальное впечатление в роли князя Мышкина. Я мечтаю, чтобы сериал достойно перевели для англоязычной аудитории. Он действительно заслуживает более широкого охвата. © vip-danii / IMDb
- «Он — дракон» (2015). Это было неожиданно. Я готовился наблюдать за клишированным противостоянием рыцаря и дракона, но столкнулся с любопытным переосмыслением классической истории любви. Я надеюсь, что Голливуд никогда не узнает про этот фильм и не сделает свою версию. Он просто все испортит. © jimvandemoter-50236 / IMDb
- «Бригада» (2002). Сериалом наслаждался вместе со своей русской женой и чувствовал досаду, когда история подходила к концу. Уже много лет у меня не было такого азарта при просмотре. Хотелось бы побольше таких проектов! Достойный ответ России «Крестному отцу». Просто превосходно. © tim-haines / IMDb
- «О чем говорят мужчины» (2010). Возьмите сериал «Секс в большом городе», замените главных героинь русскими мужчинами, добавьте наблюдений как у Вуди Аллена о взаимоотношениях с противоположным полом, и у вас получится этот фильм. Кино достаточно забавное и умное, чтобы в глазах зрителя быть на ранг выше клишированных комедий. © nlrz / IMDb
- «Неадекватные люди» (2010). Посчастливилось увидеть фильм на Неделе российского кино в Нью-Йорке, и определенно это не было пустой тратой времени. Двое странных главных героев вынуждены взаимодействовать с разными чудаками, чтобы в итоге найти способ соприкоснуться своими разбитыми сердцами. Можно счесть фильм столь же неадекватным, как и его название, но он стоит 90 минут досуга. © entity2000 / IMDb
- «Ночной дозор» (2004). Этот фильм — как глоток свежего воздуха в душном смраде фильмов в жанре фэнтези с безупречными внешне персонажами. У главного героя Антона нет ни длинных когтей, ни крыльев. Он не сверхумен, быстр или силен. Антон плывет по сюжету, борясь с болезненными воспоминаниями и изо всех сил стараясь помочь другим. Потерпев неудачу, он встает на ноги и начинает сначала, даруя нам веру в людей. © jleticia29 / IMDb
- «Свадьба» (2000). Эта лента доказывает, что подход с душой, а не использование спецэффектов делает фильм по-настоящему хорошим. Свадебное торжество — прекрасный фон для этой то ли драмы, то ли комедии, повествующей о невзгодах обычной шахтерской семьи. Реалистичность картины заставляет зрителей почувствовать себя частью праздника. © jluis1984 / IMDb
- «Метро» (2013). Вот таким должен быть фильм-катастрофа. Нет всемогущего спасителя, который в одиночку решает проблемы собратьев по несчастью, здесь каждый отвечает сам за себя. Есть напряжение, интересные взаимодействия персонажей, а также очень красивые героини. Недостатки незначительны, и связаны они в основном лишь с актерской игрой, а так кино удерживает внимание от начала до конца. © siderite / IMDb
- «Особенности национальной охоты» (1995). Говорили, нужно быть русским, чтобы понять эту кинокартину. И хоть я не русский, все равно считаю фильм гениальным. Его просмотр — это такое же беззаботное времяпровождение, как и отдых на природе в компании веселых друзей. © hte-trasme / IMDb
- «Лед» (2018). Сюжет фильма является прекрасным примером стойкости перед лицом невзгод и непоколебимой веры в силу человеческого духа. Он напоминает, что у нас есть волшебная сила, чтобы воплощать мечты и менять жизнь к лучшему. © Dr_Mark_ODoherty / IMDb
С отзывами на какие фильмы вы согласны на все сто? А какие картины, на ваш взгляд, иностранные зрители неправильно поняли?
Фото на превью Стиляги / Канал Россия
Поделиться этой статьёй