20 обидных ляпов из фильмов 2019 года, которые мы все дружно проморгали

27 7 5 833

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже такие мастера, как Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, допускают ошибки в своих шедеврах, стоящих многие миллионы. И не только они: ежегодно пользователи сети находят сотни киноляпов во всевозможных фильмах, и 2019-й год не стал исключением.

Мы в AdMe.ru пересмотрели многие из новинок 2019 года и с помощью наблюдений настоящих киноманов заметили целый ряд непростительных киноляпов. А в качестве бонуса добавили видео с ошибкой, которую уже окрестили «новым стаканчиком Starbucks из „Игры престолов“».

При смене кадров в фильме «Та еще парочка» часы на руке героини Шарлиз Терон находятся в разном положении.

Зеркало заднего вида в автомобиле, которым управляет герой Брэда Питта из фильма «Однажды в Голливуде...», то появляется, то исчезает.

Прическа Рика Далтона укладывается сама по себе, хотя герой явно ее не поправляет.

В ленте «Мстители: Финал» у агента Ситуэлла слишком современный телефон. В сцене из 2012 года он общается по Samsung Galaxy S6, выпущенному в 2016-м. В Marvel помнят, что продвигают этот южнокорейский бренд, но забыли использовать более раннюю модель.

Во время поцелуя в фильме «Оно-2» ухо Билла сначала находится между средним и безымянным пальцами Беверли, а при смене ракурса оно уже между указательным и средним. Когда же ракурс становится прежним, положение пальцев также возвращается в исходное.

Не обошлось без ошибок и во флешбэках. В сцене, когда дровосек гонится за Эдди, очки чудесным образом пропадают на несколько секунд, но в следующем кадре они снова появляются.

Бен с трудом влезает боком в свой шкафчик, однако уже внутри он стоит свободно. А чуть позже там находится место еще и для клоуна.

В том же фильме «Оно-2» странная ситуация произошла в парке аттракционов. Билл зашел внутрь днем, пробыл в лабиринте не более часа, а когда вышел, на улице было уже темно.

В любимой фанатами сцене танца из «Джокера» герой Хоакина Феникса стоит на самом верху лестницы с зажженной сигаретой во рту. Далее он ее выкидывает, а когда оказывается внизу, мы видим его с той же сигаретой.

В «Аладдине» Гая Ричи у главного героя, которого только что вытащили из воды, абсолютно сухая одежда, хотя и мокрое лицо.

А когда служанка помогает снять Жасмин ожерелье, в следующем кадре можно заметить, что с принцессы исчезают и массивные серьги.

Героиня Нуми Рапас (Лиззи) из фильма «Ангел мой» фотографирует свою предполагаемую дочь. Примечательно, что снимки делались тайно и с одного ракурса. Позже мы видим девочку в другой позе и даже ее портретное фото.

А после того, как Лиззи попила, воды в стакане стало больше. В это же время в тарелке явно прибавилось стручков фасоли.

При игре в моторбол Алита из одноименного фильма сбивает парня в красном. Когда же она забрасывает мяч в лунку, мы видим его держащимся за голову сзади девушки. В следующем кадре парень снова лежит, причем, как видно по сливной решетке, в другом месте.

В ленте «Битва за Землю» героиня поджигает автомобиль, обливая его бензином снаружи. Но позже становится видно, что воспламенение произошло в салоне.

В офисе из фильма «Люди в черном: Интернэшнл» стулья почему-то передвинулись на метр против часовой стрелки, когда свое место занял герой Криса Хемсворта.

Позже агент Эйч дважды пробегает мимо одного и того же статиста.

После того как Молли положила себе в карман Пешкина, он успел пропасть оттуда, а затем снова там появиться.

Маленький Пумба из мультфильма «Король Лев» совсем не похож на детеныша бородавочника. Видимо, художники решили придать малышу привлекательности.

Ошибка монтажа в «Ирландце». Когда стрелок напал на Джимми Хоффу, мы видим, что пока тот дает отпор, его сын держит врага сзади. С другого ракурса кадры отличаются: герой Аль Пачино уже завалил нападавшего, а его сын только успел встать с кресла.

Бонус: «Мандалорец»

Если присмотреться, то в верхней части экрана можно увидеть неожиданно появившийся микрофон. Конечно, ляп не настолько серьезен, как появление стаканчика Starbucks в «Игре престолов», но фанаты успели пошуметь по этому поводу.

Anyone else catch the boom mic in The Mandalorian at the top right of episode 4!? 😱 pic.twitter.com/dgYePSlhpD — Angel Amaral (@BluRayAngel) November 29, 2019

Мы увидели микрофон в сцене из фильма «Мандалорец» лишь с 6-й попытки. А сколько потребовалось вам?