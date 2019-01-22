20+ неудачных дублей, которые не стали вырезать. И правильно сделали

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Съемки — тяжелый процесс, который часто идет не плану. В неподходящий момент рушатся декорации, разбивается реквизит, текст вылетает из головы. Но находчивые актеры даже в неблагоприятой обстановке остаются профессионалами. Они стойко терпят боль от настоящих травм, не выходя при этом из роли, вместо забытой реплики на ходу придумывают новую, которая часто оказывается даже лучше. Некоторые идут еще дальше и выполняют все трюки без каскадеров. Благодаря таким незапланированным моментам сцена часто только выигрывает и именно «испорченный» дубль входит потом в финальную версию фильма.

AdMe.ru приоткрывает завесу тайны и предлагает взглянуть на киносцены, которые оказались результатом находчивости и импровизации актеров.

1. Сорокалетний девственник

Помните момент, когда герою Стива Карелла делают депиляцию груди воском? Так вот, изначально режиссер собирался обойтись спецэффектами и гримом, но актер предложил на самом деле удалить волосы.Так что все его эмоции и реакции в этой сцене настоящие.

2. Форрест Гамп

В одной из сцен в ответ на реплику «Мое имя — Бенджамин Баффорд Блу. Люди зовут меня Бабба» герой Тома Хэнкса отвечает: «Мое имя — Форрест Гамп. Люди зовут меня Форрест Гамп». На самом деле актер оговорился, но режиссеру «неудачный» дубль понравился, и именно он вошел в финальную версию фильма.

3. Предместье

Эпизод, в котором герой сам затаскивает каталку в машину скорой помощи, Том Хэнкс придумал на ходу.

4. Карты, деньги, два ствола

Знаменитая сцена, в которой Ник Пузырь так неловко поставил стакан, что разбил стеклянный столик, не была запланирована. Это вышло случайно, поэтому удивление и страх актера были неподдельными. Инцидент так понравился режиссеру, что он оставил его в фильме.

5. Запах женщины

Чтобы убедительно сыграть слепого Фрэнка Слэйда, Аль Пачино долго учился ни на чем не останавливать свой взгляд. В конце концов он так вжился в роль, что и правда мало что видел перед собой. Сцена, в которой он спотыкается о мусорную корзину и падает, не была запланирована, актер действительно упал, но этот момент решили не вырезать.

6. Быть Джоном Малковичем

В фильме есть эпизод, где Малкович идет по дороге, а из проезжающей мимо машины в него кидают банку с криком: «Эй, Малкович, думай быстрее!» На самом деле машина попала в кадр случайно, в ней сидел один из актеров массовки, который к тому моменту был изрядно пьян. Режиссеру сцена понравилась, и ее решено было оставить.

7. Цельнометаллическая оболочка

Эпизод, в котором сержант Хартман муштрует новобранцев, был полностью сымпровизирован. Ли Эрми на самом деле бывший инструктор по боевой подготовке, все свои отборные ругательства он придумывал на ходу.

8. Красота по-американски

Эффектная сцена со швырянием тарелки в стену — заслуга Кевина Спейси. Во время съемок скандала за ужином он так разошелся, что немного отошел от сюжета и сымпровизировал.

9. Одержимость

Актерам, играющим главных героев, никак не удавалась сцена с пощечиной. Тогда Джонатан Симмонс решил ударить Майлза Теллера по-настоящему, и именно этот момент вошел в фильм.

10. Вечное сияние чистого разума

В фильме есть эпизод, где героиня Кейт Уинслет внезапно исчезает. Джима Керри об этом не предупредили, поэтому его удивление было настоящим.

11. Счастливое число Слевина

По сюжету Линдси заходит в комнату именно в том момент, когда Слевин снимает единственное, что на нем есть, — полотенце. Но актрису никто не предупредил, что все будет по-настоящему, ее удивление и смущение непритворны.

12. Чужой

В культовой сцене рождения Чужого мы видим, как сильно напуганы герои. В действительности актеры вовсе не изображали страх, они по-настоящему его испытывали. Режиссер специально не сказал им, что именно будет происходить, чтобы добиться неподдельных эмоций.

13. Выживший

В сцене, где герой Леонардо Ди Каприо жадно вгрызается в печень бизона, актер действительно ест сырое мясо. Он настолько вжился в роль, что решил сделать все по-настоящему.

14. Бриллиантовая рука

В конце фильма есть момент, когда крюк подъемного крана бьет Горбункова по шее. Сцена не была постановочной, Юрий Никулин действительно получил сильный удар, но из роли не вышел. Режиссеру эпизод понравился, и его решили не вырезать.

Легендарную фразу «Шуба подождет!» Нина Гребешкова придумала сама.

15. Гарри Поттер и Кубок огня

Во время съемок актер, игравший Барти Крауча, сымпровизировал и по-змеиному высунул язык. Жест показался удачным и был впоследствии применен Бренданом Глисоном, исполнявшим роль Грюма.

16. Копы в глубоком запасе

В фильме есть эпизод, в котором герой Марка Уолберга говорит: «Будь мы животными, я бы на тебя напал. Даже будь я лев, а ты тунец, я бы заплыл в океан и съел тебя». В ответ Аллен Гэмбл, которого сыграл Уилл Феррелл, больше минуты объясняет, почему лев, плывущий в океане, — это глупо. На самом деле актер не должен был ничего говорить, но он не удержался и сымпровизировал. Уолберг позднее признался, что изо всех сил старался не засмеяться.

17. Миссис Даутфайр

Помните эпизод, когда маска миссис Даутфайр выпала из окна и герой, чтобы хоть как-то скрыть свое лицо, «упал» им в торт? Во время съемок крем на лице вдруг стал таять и стекать вниз. Робин Уильямс не растерялся и, когда очередная порция упала прямо в чашку с чаем, пошутил: «Вот и сливки с сахаром — настоящий капучино!»

18. Крик

В фильме есть сцена, в которой герой Мэттью Лилларда узнает о пропаже пистолета и говорит: «Э-э-э... Хьюстон, у нас проблема». В действительности реплика является импровизацией актера.

19. Ирония судьбы, или С легким паром!

Легендарные фразы «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» и «О, тепленькая пошла!» Юрий Яковлев придумал на ходу.

20. Матрица

Сцена, в которой Нео вылезает из окна многоэтажного здания и ходит по карнизу, была выполнена самим актером. Он не только отказался от услуг каскадеров, но даже не воспользовался страховкой.

21. Грязные танцы

Знаменитый эпизод, в котором герои ползут навстречу друг другу, не был запланирован. Актеры просто дурачились перед съемками, но режиссеру так понравились эти кадры, что решено было оставить их в фильме.