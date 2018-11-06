20 неожиданных кадров со съемок наших любимых советских фильмов

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В детстве мы до дыр засматривали эти фильмы, а наши мамы, папы и бабушки с не меньшим удовольствием бежали к экранам, стоило им только увидеть знакомые кадры. Мы решили проникнуть в закулисье этих кинолент и подсмотреть,как снимали шедевры советского кинематографа.