20 неожиданных кадров со съемок наших любимых советских фильмов
В детстве мы до дыр засматривали эти фильмы, а наши мамы, папы и бабушки с не меньшим удовольствием бежали к экранам, стоило им только увидеть знакомые кадры. Мы решили проникнуть в закулисье этих кинолент и подсмотреть,как снимали шедевры советского кинематографа.
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Фильм Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро «Золушка», 1947
Фильм Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания», 1984
Фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего», 1984
Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби», 1984
Фильм Леонида Гайдая «12 стульев», 1971
Фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966
Фильм Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964
Фильм Юрия Чулюкина «Девчата», 1962
Фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», 1986
Фильм Александра Серого «Джентльмены удачи», 1971
Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с Легким паром», 1975
Фильм Владимира Бортко «Собачье сердце», 1988
Фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979
Фильм Георгия Кропачева и Константина Ершова «Вий», 1967
Фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», 1979
Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», 1977
Фильм Эльдара Рязанова «Гараж», 1979
Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», 1968
Фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», 1973
Бонус: юная София Ротару на съемках фильма Василия Селезинки «Червона рута», 1972
А какой ваш самый любимый фильм? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм