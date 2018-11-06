20 неожиданных кадров со съемок наших любимых советских фильмов

В детстве мы до дыр засматривали эти фильмы, а наши мамы, папы и бабушки с не меньшим удовольствием бежали к экранам, стоило им только увидеть знакомые кадры. Мы решили проникнуть в закулисье этих кинолент и подсмотреть,как снимали шедевры советского кинематографа.

AdMe.ru предупреждает, что после просмотра этой статьи у вас может случиться острый приступ ностальгии.

Фильм Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро «Золушка», 1947

Фильм Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания», 1984

Фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего», 1984

Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби», 1984

Фильм Леонида Гайдая «12 стульев», 1971

Фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966

Фильм Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964

Фильм Юрия Чулюкина «Девчата», 1962

Фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», 1986

Фильм Александра Серого «Джентльмены удачи», 1971

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с Легким паром», 1975

Фильм Владимира Бортко «Собачье сердце», 1988

Фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979

Фильм Георгия Кропачева и Константина Ершова «Вий», 1967

Фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», 1979

Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», 1977

Фильм Эльдара Рязанова «Гараж», 1979

Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», 1968

Фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

Бонус: юная София Ротару на съемках фильма Василия Селезинки «Червона рута», 1972

А какой ваш самый любимый фильм? Расскажите нам в комментариях.

15 На склад!
8 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!