20 неожиданных фактов о сериале «Клон», в успех которого не верил практически никто

За любовными перипетиями Жади и Лукаса в «Клоне» наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Поклонницы сериала настолько полюбили его, что искали украшения, которые были бы похожи на драгоценности Жади, и даже записывались на курсы танцев живота. Помимо прочего, сериал стал уникальным явлением своего времени, ведь была затронута довольно серьезная тема клонирования. Меж тем перед съемками мало кто верил в будущий успех «Клона».