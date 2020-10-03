20 неожиданных фактов о сериале «Клон», в успех которого не верил практически никто
За любовными перипетиями Жади и Лукаса в «Клоне» наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Поклонницы сериала настолько полюбили его, что искали украшения, которые были бы похожи на драгоценности Жади, и даже записывались на курсы танцев живота. Помимо прочего, сериал стал уникальным явлением своего времени, ведь была затронута довольно серьезная тема клонирования. Меж тем перед съемками мало кто верил в будущий успех «Клона».
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Изначально на телевидении не верили в то, что сериал, затрагивающий серьезную тему клонирования, завоюет популярность. Однако сценаристке Глории Перез удалось склонить руководство на свою сторону. Она планировала отдать режиссирование сериала Денизе Сарачени, однако той не понравилась история о мусульманах. Тогда Перез решила взять в команду режиссера Жайме Монжардиму, который стал практически единственным, кто поверил в идею.
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Мало кто из актеров, на которых рассчитывала Перез, дал добро на участие в этом проекте. В роли Жади Глория Перез сразу же увидела актрису Летисию Спилер, однако та от съемок отказалась, отдав предпочтение работе в театре. Ответил решительным отказом и Фабио Асунсан, который мог сыграть Лукаса. Актер не поверил в идею.
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Производством сериала занимался главный бразильский телеканал Globo. Для этого медиагиганта «Клон» стал одним из самых дорогих проектов. Одни украшения героинь стоили порядка нескольких сотен тысяч долларов.
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География съемок была довольно обширной. Сериал снимали в Бразилии, Марокко и в пустыне Сахара. Действие первых серий разворачивалось в Марокко. Съемки одной «марокканской» серии обходились в 100 тыс. реалов (около $ 20 тыс.), но бюджет отбили легко с помощью рекламы, 30 минут которой стоили порядка 150 тыс. реалов (около $ 30 тыс.).
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В Сахаре съемочная группа работала в условиях 50-градусной жары. От такой температуры растекался грим на лицах актеров, техника выходила из строя и плавились подошвы обуви. Выручали сандалии, которые члены группы приобрели у местных, — лишь такая обувь помогала выдерживать этот зной. В Сахаре снимали по 10 сцен в день.
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В Рио-де-Жанейро было построено 2 съемочных города — первый имитировал средневековый марокканский город, второй стал копией многолюдного района Сао Кристовао в Рио. Площадь этих «городов» составляла 830 кв. м.
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Заключительные серии также должны были сниматься в Сахаре, однако из жаркой пустыни их решили перенести в Бразилию. Кстати, съемки перенесли не только из-за зноя, но и из-за скорпионов и ядовитых змей, которые в первых сериях не «стеснялись» забираться в палатку во время любовных сцен Жади и Лукаса.
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Действие нескольких сцен в сериале разворачивалось в Египте, но на самом деле героев перенесли туда при помощи компьютерной графики.
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Создатели сериала консультировались с генетиками, учеными-биологами, посещали клиники искусственного оплодотворения, чтобы не допустить серьезных медицинских ошибок.
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Перед съемками по настоянию режиссера все актеры освоили арабские жесты, особенности мимики и даже некоторые фразы. Танцу живота в картине уделялось особое внимание. Ему пришлось научиться не только исполнительнице главной роли, но и 12-летней Карле Диас (Хадижа).
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Автор музыкальной композиции «Urga» к сериалу — известнейший российский композитор-электронщик Эдуард Артемьев. Изначально эта музыкальная тема использовалась в фильме Никиты Михалкова «Урга — территория любви». Голос, звучащий за кадром в «Клоне», принадлежит китайской актрисе монгольского происхождения Бадеме. Кстати, песня исполняется на ее родном языке.
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Исполнительница роли Ивети Вера Фишер начинала свою карьеру как модель. В 1969 году на конкурсе красоты она завоевала титул «Мисс Бразилия».
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Перед 31-летним Мурилу Бенисиу стояла непроста задача: он должен был сыграть и 40-летнего Лукаса, и 18-летнего Лео. Нужного эффекта добивались с помощью грима, одежды, изменения манер и даже осанки актера.
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Исполнители ролей главных героев Мурилу Бенисиу и Джованна Антонелли так прониклись друг другом на съемочной площадке, что перенесли свою любовь и в реальную жизнь. Спустя несколько месяцев после съемок они поженились, а в 2005-м у пары родился сын Пьетро. Однако в 2006 году супруги развелись. Позднее актер начал встречаться с Деборой Фалабеллой, которая сыграла в сериале Мел.
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Неуза Боржес, исполнившая роль Далвы, экономки дома Феррасов, в молодости была танцовщицей и даже сыграла в сериале «Рабыня Изаура», который впервые был показан на ТВ в 1976–1977 годах.
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С 201-й по 207-ю серии Дебору Фалабеллу, исполнившую роль Мел, заменяла ее сестра Синтия: актриса попала в больницу с менингитом, а режиссер не хотел останавливать съемки.
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Засветились в сериале и знаменитости мирового масштаба. Так, многие помнят чувственный поцелуй Алессандро Сафина с Верой Фишер, а также неожиданное появление футболистов Рональдиньо и Пеле.
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«Клон» показали в более чем 90 странах мира. Однако международную версию решили растянуть до 250 серий против 221 серии оригинального варианта.
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В 2010 году на экраны вышла испаноязычная версия сериала, в которой практически повторялся основной сюжет оригинальной версии, но отсутствовали второстепенные линии. Поэтому в ней и меньшее количество серий — 184 против 250. Автором сценария стала та же Глория Перез.
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«Клон» поспособствовал тому, что в испано-, португалоязычных странах и даже в США какой-то период времени невероятно популярным было имя Жади. А в Португалии возник небывалый интерес к курсам танца живота.
Смотрели ли вы этот сериал? Кому из героев симпатизировали больше всего?