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20+ фильмов, которые в открытую нарушают законы логики, а мы и не замечаем

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В психологии существует термин «слепота невнимания». Он описывает явление, когда мы не замечаем чего-то прямо у нас перед глазами. Эта особенность используется иллюзионистами, чтобы ввести зрителя в заблуждение. Видимо, этот же эффект срабатывает, когда мы не видим явных нестыковок в кадре, когда смотрим любимые фильмы.

Мы в AdMe.ru прочитали комментарии самых внимательных зрителей, и вот какие киноляпы им удалось обнаружить.

«В фильме „Билли Мэдисон“ персонаж Адама Сэндлера задирает футболку. Если присмотреться, то справа можно увидеть микрофонный провод»

© Billy Madison / Universal Pictures, © OmNamahShivayah / Reddit

«Гарри Поттер в „Философском камне“ говорит, что хранилище 713 вскрыли, хотя в газете не упоминается его номер»

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. Pictures, © JohnC_92 / Reddit

«В „Трое“ две ламы бегут за пастухом с рынка. Но откуда им там взяться, если в то время туда не были завезены эти животные?»

© Troy / Warner Bros., © mucow / Reddit

«В „Полицейском из Беверли-Хиллз“ во время первой погони в одной из машин можно увидеть встроенную камеру»

© Beverly Hills Cop / Paramount Pictures, © papwned / Reddit

«В фильме „50 оттенков серого“ Анастейша никак не может решить, как ей держать руки: сначала держит их сзади, а через секунду уже спереди»

© Fifty Shades of Grey / Focus Features, © FusionCinemaProd / Reddit

«У лейтенанта Альдо Рейна в „Бесславных ублюдках“ на воротнике знак отличия спецназа. Но весь цимес в том, что спецназ армии США был создан в 1951 году»

© Inglourious Basterds / Universal Pictures, © TheMonarK / Reddit

Примечание редакции: спецназ армии США был создан в 1952 году.

«В „Отеле „Гранд Будапешт““ на справке Густава можно заметить загнутый уголок, но в следующем кадре она оказывается совершенно ровной»

© The Grand Budapest Hotel / Studio Babelsberg, © ZomberBomber / Reddit

«Эта сцена происходит в 2014 году, а Майлз держит в руках IPhone X, который поступил в продажу только в 2017-м»

© Living with Yourself / Jax Media, © Navin_Ad / Reddit

«В „Трансформерах“ часы на заднем плане в каждом кадре показывают разное время»

© Transformers: Dark of the Moon / Paramount Pictures, © MarvelousBumfuzzle / Reddit

«Огромную ошибку допустили режиссеры „Титаника“. В фильме 4 трубы выпускают пар от моторов, на самом же деле последняя труба служила лишь украшением»

© Titanic / 20th Century Fox, © KingBob619 / Reddit

«В фильме „Оно“ 2017 года, когда Беверли подписывает книгу для Бена, она держит колпачок во рту, но на несколько кадров он исчезает, а затем появляется вновь»

© It / Vertigo Entertainment, © Deleted / Reddit

«В фильме „Тристан и Изольда“ 2006 года лорд Марк говорит о том, что сегодня полнолуние, но всего пару секунд назад появляется кадр с убывающей луной»

© Tristan + Isolde / 20th Century Fox, © Cosmologicon / Reddit

«В „Джанго освобожденном“ Стивен выписывает чек, и при крупном плане цифры меняются с 68 на 65»

© Django Unchained / Columbia Pictures, © NinjaGM / Reddit

«В фильме „Люди в черном“ агент K в поиске указывает город Труро на окраине Кейп-Код, а система выдает город Сэндвич в Массачусетсе»

© Men in Black / Columbia Pictures Corporation, © hckykjb18 / Reddit

«В „Братстве кольца“ столпы Аргоната поднимают левую руку, но уже через несколько кадров статуи меняются местами — и одна из них держит правую»

© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / The Saul Zaentz Company, © RedBayBandit / Reddit

«В очках Курта Рассела в „Звездных вратах“ можно увидеть всю съемочную команду»

© Stargate / Canal+, © Aver3 / Reddit

«Надеюсь, эта девушка из „Блондинки в законе“ утолила жажду»

© Legally Blonde / Metro-Goldwyn-Mayer, © spyzyroz / Reddit

«В фильме „Человек-паук: Возвращение домой“ на нижней палубе корабля „Статен-Айленд Ферри“ находятся автомобили, хотя там запрещена перевозка транспорта»

© Spider-Man: Homecoming / Columbia Pictures, © Cheap_Cheap77 / Reddit

«В фильме „Джон Уик 3“ оператор печатает на Commodore VIC-20, но справа заметно, что компьютер не подключен к питанию. Индикатор указывает, что аппарат выключен»

© John Wick: Chapter 3 - Parabellum / 87Eleven, © gbojan74 / Reddit

«Немецкий солдат в фильме „Ярость“ появляется в кадре со светодиодным фонариком. Это понятно по характеру света: он белый, хотя должен быть желтым»

© Fury / Columbia Pictures Corporation, © DauphDaddy / Reddit

«Посмотрите на телевизор»

© Sex and the City / HBO, © Margo2010 / Pikabu

«Когда ты суперагент, но так и не понял, как держать телефон...»

© Jason Bourne / Captivate Entertainment

Кожа Эдварда должна сверкать на солнце, но в последней сцене, когда Эдвард и Белла сидят на солнечной поляне, его кожа не сверкает

© The Twilight Saga: Eclipse / Lionsgate

Сразу после второго испытания в ленте «Гарри Поттер и Кубок огня» Гермиона укутывает Гарри в полотенце. Но между кадрами оно оказывается то снова на Гермионе, то на Гарри

© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros

А вы замечали какие-нибудь недочеты в любимых фильмах?

Фото на превью The Twilight Saga: Eclipse / Lionsgate
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