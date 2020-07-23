20+ фильмов, которые в открытую нарушают законы логики, а мы и не замечаем

В психологии существует термин «слепота невнимания». Он описывает явление, когда мы не замечаем чего-то прямо у нас перед глазами. Эта особенность используется иллюзионистами, чтобы ввести зрителя в заблуждение. Видимо, этот же эффект срабатывает, когда мы не видим явных нестыковок в кадре, когда смотрим любимые фильмы.

Мы в AdMe.ru прочитали комментарии самых внимательных зрителей, и вот какие киноляпы им удалось обнаружить.

«В фильме „Билли Мэдисон“ персонаж Адама Сэндлера задирает футболку. Если присмотреться, то справа можно увидеть микрофонный провод»

«Гарри Поттер в „Философском камне“ говорит, что хранилище 713 вскрыли, хотя в газете не упоминается его номер»

«В „Трое“ две ламы бегут за пастухом с рынка. Но откуда им там взяться, если в то время туда не были завезены эти животные?»

«В „Полицейском из Беверли-Хиллз“ во время первой погони в одной из машин можно увидеть встроенную камеру»

«В фильме „50 оттенков серого“ Анастейша никак не может решить, как ей держать руки: сначала держит их сзади, а через секунду уже спереди»

«У лейтенанта Альдо Рейна в „Бесславных ублюдках“ на воротнике знак отличия спецназа. Но весь цимес в том, что спецназ армии США был создан в 1951 году»

Примечание редакции: спецназ армии США был создан в 1952 году.

«В „Отеле „Гранд Будапешт““ на справке Густава можно заметить загнутый уголок, но в следующем кадре она оказывается совершенно ровной»

«Эта сцена происходит в 2014 году, а Майлз держит в руках IPhone X, который поступил в продажу только в 2017-м»

«В „Трансформерах“ часы на заднем плане в каждом кадре показывают разное время»

«Огромную ошибку допустили режиссеры „Титаника“. В фильме 4 трубы выпускают пар от моторов, на самом же деле последняя труба служила лишь украшением»

«В фильме „Оно“ 2017 года, когда Беверли подписывает книгу для Бена, она держит колпачок во рту, но на несколько кадров он исчезает, а затем появляется вновь»

«В фильме „Тристан и Изольда“ 2006 года лорд Марк говорит о том, что сегодня полнолуние, но всего пару секунд назад появляется кадр с убывающей луной»

«В „Джанго освобожденном“ Стивен выписывает чек, и при крупном плане цифры меняются с 68 на 65»

«В фильме „Люди в черном“ агент K в поиске указывает город Труро на окраине Кейп-Код, а система выдает город Сэндвич в Массачусетсе»

«В „Братстве кольца“ столпы Аргоната поднимают левую руку, но уже через несколько кадров статуи меняются местами — и одна из них держит правую»

«В очках Курта Рассела в „Звездных вратах“ можно увидеть всю съемочную команду»

«Надеюсь, эта девушка из „Блондинки в законе“ утолила жажду»

«В фильме „Человек-паук: Возвращение домой“ на нижней палубе корабля „Статен-Айленд Ферри“ находятся автомобили, хотя там запрещена перевозка транспорта»

«В фильме „Джон Уик 3“ оператор печатает на Commodore VIC-20, но справа заметно, что компьютер не подключен к питанию. Индикатор указывает, что аппарат выключен»

«Немецкий солдат в фильме „Ярость“ появляется в кадре со светодиодным фонариком. Это понятно по характеру света: он белый, хотя должен быть желтым»

«Посмотрите на телевизор»

«Когда ты суперагент, но так и не понял, как держать телефон...»

Кожа Эдварда должна сверкать на солнце, но в последней сцене, когда Эдвард и Белла сидят на солнечной поляне, его кожа не сверкает

Сразу после второго испытания в ленте «Гарри Поттер и Кубок огня» Гермиона укутывает Гарри в полотенце. Но между кадрами оно оказывается то снова на Гермионе, то на Гарри