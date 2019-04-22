20+ необъяснимых событий, которые произошли во время съемок популярных фильмов

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В журналистике понятие «про́клятый фильм» появилось еще в начале прошлого столетия. Так стали называть ленты, во время съемок которых происходили несчастные случаи или необъяснимые события. В число подобных картин входят, например, такие популярные фильмы, как «Полтергейст», «Супермен» и «Омен». Мы изучили феномен проклятого кино и хотели бы рассказать об известных нам случаях странных событий, которые произошли во время съемок таких картин.

Не думайте, что редакция AdMe.ru склонна к суеверию, но от рассказов о некоторых происшествиях даже у нас по спине пробежали мурашки. Несмотря на то что некоторым событиям сложно найти разумное объяснение, в конце статьи мы расскажем о том, как на съемках фильма странным образом пропали 4 самолета, но причина происходящему все-таки нашлась.

Супермен

Съемки первого фильма о Супермене не обошлись без скандалов. В частности, создателям ленты Джерри Сигелу и Джо Шустеру пришлось немало попотеть, сражаясь с DC Comics за право экранизировать историю. Фанаты рассказов о сверхчеловеке считают, что в этот момент фильм и прокляли. Ведь многих исполнителей роли Супермена постигали несчастья. Первый человек, сумевший вжиться в роль супергероя с Криптона, Кирк Элин, сразу после съемок загубил свою карьеру. К тому же у некогда здорового и полного сил актера появились признаки болезни Альцгеймера, и умер он в безвестности.

Джордж Ривз, исполнивший главную роль в фильме «Супермен в Скотленд-Ярде», погиб от огнестрельного ранения вскоре после выхода ленты. Официально происшествие признали самоубийством, но никто в Голливуде не поддержал эту версию.

Кристофер Рив, который сыграл Супермена в 1978 году, был вынужден завершить актерскую карьеру, когда упал с лошади и сломал позвоночник. Артист остался прикован к инвалидной коляске до конца дней.

Даже мальчика, исполнившего роль Супермена-младенца, несчастья не обошли стороной. В подростковом возрасте он начал страдать от токсикомании и в результате погиб в возрасте 14 лет.

‎‎‎Заклятие

Фильм, в основу которого легла история исследователей паронормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, успел потрепать нервы съемочной группе. Исполнительница одной из главных ролей Вера Фармига рассказывала журналистам, что, как только приняла предложение о съемках в картине, на экране ее ноутбука появился черный след от 3 когтей, протянувшийся через весь экран. Позже такая же метка появилась на бедре актрисы.

Во время съемок на теле 14-летней актрисы Джоуи Кинг появились множественные синяки. И никто не мог объяснить, где девушка могла получить подобные травмы.

Исполнитель роли Эда Уоррена актер Патрик Уилсон рассказывал, что по ночам в его доме слышался детский смех, к которому сыновья актера не имели никакого отношения. Это здорово пугало жену артиста, поэтому он решил посоветоваться с исполнительницей роли Лоррейн Уоррен. Ответ женщины был краток: «Что ж, иногда духи детей хотят играть».

Режиссер фильма Джеймс Ван рассказывал журналистам, что однажды стал свидетелем странного движения занавесок. В комнате, где не было ни малейшего сквозняка, шторы вдруг начали двигаться сами по себе.

Полтергейст

Все люди, участвовавшие в создании фильмов про полтергейста, который терроризировал семью Боуэнов, до сих пор вспоминают процесс съемок с содроганием. Ведь съемки эти были связаны со странными событиями и трагическими смертями. Вскоре после выхода первого фильма из трилогии погибла исполнительница одной из главных ролей — 22-летняя Доминик Данн. Ее задушил отвергнутый возлюбленный.

Экранная сестра Доминик 12-летняя Хейер О’Рурк скончалась после выхода третьего фильма. Причиной стал врожденный стеноз кишечника и ошибочно поставленный диагноз.

Во время съемок первой картины едва не погиб 9-летний актер Оливер Робинс. В одной из сцен фильма на персонажа Оливера нападал игрушечный клоун. Для съемок использовалась механическая кукла, которую заклинило, и она действительно едва не задушила мальчика. Некоторые фанаты связывают несчастья с тем, что во время съемок первого фильма использовались настоящие человеческие останки.

‎Омен

Вокруг ленты, повествующей о рождении Антихриста, ходит огромное количество мистических слухов. И вот лишь некоторые из них. Мастер по спецэффектам Джон Ричардсон, разработавший для фильма сцену с обезглавливанием персонажа, вскоре после того, как кино вышло в прокат, попал в аварию. Он выжил, но его пассажирка Элизабет Мур погибла: в результате ДТП женщине отрезало голову.

В самолеты, на которых летели сценарист фильма Дэвид Зельцер и актер Грегори Пек, ударила молния.

В отеле, где остановился режиссер фильма Ричард Доннер, произошел взрыв.

Ротвейлеры, нанятые для участия в съемках, внезапно потеряли над собой контроль и стали нападать на своих хозяев. С одной стороны, все эти истории звучат впечатляюще. С другой, половина из них может оказаться не более чем легендой.

Шесть демонов Эмили Роуз

К счастью, съемки этого фильма обошлись без трагических происшествий. Однако известно о двух странностях, напугавших съемочную группу. Исполнительница главной роли Дженнифер Карпентер рассказала репортерам, что в номере отеля, куда ее заселили, ей приходилось просыпаться из-за самопроизвольно включающегося радио. Оно начинало играть очень громко прямо посреди ночи, и всякий раз это была песня группы Pearl Jam «Alive».

От такой же необъяснимой «технической активности», по словам Дженнифер, страдала ее коллега по съемочному цеху Лора Линни. Только в ее номере «сходил с ума» не радиоприемник, а телевизор.

Повелители Салема

Фильм повествует о радиодиджее по имени Хайди, которая привлекла внимание повелителей «ведьминого города» Салема, жаждущих крови. О странных событиях, происходивших на площадке, журналистам поведала художница Джениффер Спенс, работавшая в составе съемочной группы. По словам женщины, однажды, когда съемки проходили в многоэтажном здании в центре Лос-Анджелеса, что-то повергло в шок ее коллегу. Перепуганная девушка выбежала в коридор и сказала, что видела пугающую сущность. Она была настолько охвачена ужасом, что отказалась даже вернуться за своим кошельком, который оставила в «зловещем» помещении.

Часть съемок проходила в больнице, которая пользовалась дурной славой у горожан. И, как утверждает художница, всем членам команды было не по себе в этом здании. Особенно жутко было в подвале. Режиссеру даже приходилось периодически прерывать работу, потому что актеры не могли находиться там слишком долго.

На одном из этажей постоянно срабатывал звуковой сигнал, который обычно включается в тот момент, когда пациенту становится плохо. Но в том отделении не было ни одного пациента. В итоге члены команды стали бояться оставаться в одиночестве и передвигались по больнице только группами.

Шкатулка проклятия

Фильм основан на реальной истории молодого человека, заказавшего на eBay некую шкатулку, которая якобы оказалась пристанищем диббука — злого духа из еврейского фольклора. Той самой вещицы на съемочной площадке не оказалось, однако и без нее странностей хватало. О необъяснимых событиях, происходивших во время съемок фильма, репортерам рассказал исполнитель одной из главных ролей — актер Джеффри Дин Морган. По словам артиста, периодически на съемочной площадке взрывались осветительные приборы. При этом никаких скачков напряжения зафиксировано не было.

Часто члены группы ощущали порывы ледяного ветра. Люди ежились от холода даже в закрытых помещениях, в которых не было ни намека на сквозняк. Обычно это происходило во время съемки ключевых сцен.

А по завершении работы, когда весь реквизит аккуратно собрали и оставили на складе, вдруг вспыхнул пожар. Вся бутафория, задействованная в создании фильма, сгорела дотла. Причину возгорания экспертам установить так и не удалось.

Бонус: куда делись самолеты, пропавшие на съемках фильма?

Это произошло в 1948 году, во время Арабо-израильской войны. В Англии проходили съемки фильма, повествующего о летчиках из Новой Зеландии. В первой сцене они должны были проститься с родными и взлететь в небеса. Как это часто бывает, посмотреть на съемки пришли зеваки. У них на глазах 4 самолета поднялись в воздух и улетели. Больше в Англии их никто не видел. Нет, они не разбились и не пропали без вести, а вполне успешно приземлились на израильской военной базе. Дело в том, что, испытывая натиск со стороны хорошо вооруженной арабской армии, премьер-министр Израиля Давид-Бен Гурион был вынужден использовать фантазию, чтобы доставить на свою землю вооружение из тех стран, которые наложили эмбарго на экспорт оружия. В частности, чтобы привезти из Англии 4 самолета «Бристоль Бофайтер», израильские агенты создали фиктивную кинокомпанию и завербовали летчиков. А под видом съемок кино они отправили самолеты в Изреельскую долину.

В истории с самолетами никакой мистики не было. Так может, и в остальных случаях всем событиям можно подобрать рациональное объяснение? Попробуем найти его вместе?