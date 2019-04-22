20+ необъяснимых событий, которые произошли во время съемок популярных фильмов
В журналистике понятие «про́клятый фильм» появилось еще в начале прошлого столетия. Так стали называть ленты, во время съемок которых происходили несчастные случаи или необъяснимые события. В число подобных картин входят, например, такие популярные фильмы, как «Полтергейст», «Супермен» и «Омен». Мы изучили феномен проклятого кино и хотели бы рассказать об известных нам случаях странных событий, которые произошли во время съемок таких картин.
Не думайте, что редакция AdMe.ru склонна к суеверию, но от рассказов о некоторых происшествиях даже у нас по спине пробежали мурашки. Несмотря на то что некоторым событиям сложно найти разумное объяснение, в конце статьи мы расскажем о том, как на съемках фильма странным образом пропали 4 самолета, но причина происходящему все-таки нашлась.
Супермен
Съемки первого фильма о Супермене не обошлись без скандалов. В частности, создателям ленты Джерри Сигелу и Джо Шустеру пришлось немало попотеть, сражаясь с DC Comics за право экранизировать историю. Фанаты рассказов о сверхчеловеке считают, что в этот момент фильм и прокляли. Ведь многих исполнителей роли Супермена постигали несчастья.
- Первый человек, сумевший вжиться в роль супергероя с Криптона, Кирк Элин, сразу после съемок загубил свою карьеру. К тому же у некогда здорового и полного сил актера появились признаки болезни Альцгеймера, и умер он в безвестности.
- Джордж Ривз, исполнивший главную роль в фильме «Супермен в Скотленд-Ярде», погиб от огнестрельного ранения вскоре после выхода ленты. Официально происшествие признали самоубийством, но никто в Голливуде не поддержал эту версию.
- Кристофер Рив, который сыграл Супермена в 1978 году, был вынужден завершить актерскую карьеру, когда упал с лошади и сломал позвоночник. Артист остался прикован к инвалидной коляске до конца дней.
- Даже мальчика, исполнившего роль Супермена-младенца, несчастья не обошли стороной. В подростковом возрасте он начал страдать от токсикомании и в результате погиб в возрасте 14 лет.
Заклятие
Фильм, в основу которого легла история исследователей паронормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, успел потрепать нервы съемочной группе.
- Исполнительница одной из главных ролей Вера Фармига рассказывала журналистам, что, как только приняла предложение о съемках в картине, на экране ее ноутбука появился черный след от 3 когтей, протянувшийся через весь экран. Позже такая же метка появилась на бедре актрисы.
- Во время съемок на теле 14-летней актрисы Джоуи Кинг появились множественные синяки. И никто не мог объяснить, где девушка могла получить подобные травмы.
- Исполнитель роли Эда Уоррена актер Патрик Уилсон рассказывал, что по ночам в его доме слышался детский смех, к которому сыновья актера не имели никакого отношения. Это здорово пугало жену артиста, поэтому он решил посоветоваться с исполнительницей роли Лоррейн Уоррен. Ответ женщины был краток: «Что ж, иногда духи детей хотят играть».
- Режиссер фильма Джеймс Ван рассказывал журналистам, что однажды стал свидетелем странного движения занавесок. В комнате, где не было ни малейшего сквозняка, шторы вдруг начали двигаться сами по себе.
Полтергейст
Все люди, участвовавшие в создании фильмов про полтергейста, который терроризировал семью Боуэнов, до сих пор вспоминают процесс съемок с содроганием. Ведь съемки эти были связаны со странными событиями и трагическими смертями.
- Вскоре после выхода первого фильма из трилогии погибла исполнительница одной из главных ролей — 22-летняя Доминик Данн. Ее задушил отвергнутый возлюбленный.
- Экранная сестра Доминик 12-летняя Хейер О’Рурк скончалась после выхода третьего фильма. Причиной стал врожденный стеноз кишечника и ошибочно поставленный диагноз.
- Во время съемок первой картины едва не погиб 9-летний актер Оливер Робинс. В одной из сцен фильма на персонажа Оливера нападал игрушечный клоун. Для съемок использовалась механическая кукла, которую заклинило, и она действительно едва не задушила мальчика.
Некоторые фанаты связывают несчастья с тем, что во время съемок первого фильма использовались настоящие человеческие останки.
Омен
Вокруг ленты, повествующей о рождении Антихриста, ходит огромное количество мистических слухов. И вот лишь некоторые из них.
- Мастер по спецэффектам Джон Ричардсон, разработавший для фильма сцену с обезглавливанием персонажа, вскоре после того, как кино вышло в прокат, попал в аварию. Он выжил, но его пассажирка Элизабет Мур погибла: в результате ДТП женщине отрезало голову.
- В самолеты, на которых летели сценарист фильма Дэвид Зельцер и актер Грегори Пек, ударила молния.
- В отеле, где остановился режиссер фильма Ричард Доннер, произошел взрыв.
- Ротвейлеры, нанятые для участия в съемках, внезапно потеряли над собой контроль и стали нападать на своих хозяев.
С одной стороны, все эти истории звучат впечатляюще. С другой, половина из них может оказаться не более чем легендой.
Шесть демонов Эмили Роуз
К счастью, съемки этого фильма обошлись без трагических происшествий. Однако известно о двух странностях, напугавших съемочную группу.
- Исполнительница главной роли Дженнифер Карпентер рассказала репортерам, что в номере отеля, куда ее заселили, ей приходилось просыпаться из-за самопроизвольно включающегося радио. Оно начинало играть очень громко прямо посреди ночи, и всякий раз это была песня группы Pearl Jam «Alive».
- От такой же необъяснимой «технической активности», по словам Дженнифер, страдала ее коллега по съемочному цеху Лора Линни. Только в ее номере «сходил с ума» не радиоприемник, а телевизор.
Повелители Салема
Фильм повествует о радиодиджее по имени Хайди, которая привлекла внимание повелителей «ведьминого города» Салема, жаждущих крови. О странных событиях, происходивших на площадке, журналистам поведала художница Джениффер Спенс, работавшая в составе съемочной группы.
- По словам женщины, однажды, когда съемки проходили в многоэтажном здании в центре Лос-Анджелеса, что-то повергло в шок ее коллегу. Перепуганная девушка выбежала в коридор и сказала, что видела пугающую сущность. Она была настолько охвачена ужасом, что отказалась даже вернуться за своим кошельком, который оставила в «зловещем» помещении.
- Часть съемок проходила в больнице, которая пользовалась дурной славой у горожан. И, как утверждает художница, всем членам команды было не по себе в этом здании. Особенно жутко было в подвале. Режиссеру даже приходилось периодически прерывать работу, потому что актеры не могли находиться там слишком долго.
- На одном из этажей постоянно срабатывал звуковой сигнал, который обычно включается в тот момент, когда пациенту становится плохо. Но в том отделении не было ни одного пациента.
В итоге члены команды стали бояться оставаться в одиночестве и передвигались по больнице только группами.
Шкатулка проклятия
Фильм основан на реальной истории молодого человека, заказавшего на eBay некую шкатулку, которая якобы оказалась пристанищем диббука — злого духа из еврейского фольклора. Той самой вещицы на съемочной площадке не оказалось, однако и без нее странностей хватало. О необъяснимых событиях, происходивших во время съемок фильма, репортерам рассказал исполнитель одной из главных ролей — актер Джеффри Дин Морган.
- По словам артиста, периодически на съемочной площадке взрывались осветительные приборы. При этом никаких скачков напряжения зафиксировано не было.
- Часто члены группы ощущали порывы ледяного ветра. Люди ежились от холода даже в закрытых помещениях, в которых не было ни намека на сквозняк. Обычно это происходило во время съемки ключевых сцен.
- А по завершении работы, когда весь реквизит аккуратно собрали и оставили на складе, вдруг вспыхнул пожар. Вся бутафория, задействованная в создании фильма, сгорела дотла. Причину возгорания экспертам установить так и не удалось.
Бонус: куда делись самолеты, пропавшие на съемках фильма?
Это произошло в 1948 году, во время Арабо-израильской войны. В Англии проходили съемки фильма, повествующего о летчиках из Новой Зеландии. В первой сцене они должны были проститься с родными и взлететь в небеса. Как это часто бывает, посмотреть на съемки пришли зеваки. У них на глазах 4 самолета поднялись в воздух и улетели. Больше в Англии их никто не видел.
Нет, они не разбились и не пропали без вести, а вполне успешно приземлились на израильской военной базе. Дело в том, что, испытывая натиск со стороны хорошо вооруженной арабской армии, премьер-министр Израиля Давид-Бен Гурион был вынужден использовать фантазию, чтобы доставить на свою землю вооружение из тех стран, которые наложили эмбарго на экспорт оружия.
В частности, чтобы привезти из Англии 4 самолета «Бристоль Бофайтер», израильские агенты создали фиктивную кинокомпанию и завербовали летчиков. А под видом съемок кино они отправили самолеты в Изреельскую долину.
В истории с самолетами никакой мистики не было. Так может, и в остальных случаях всем событиям можно подобрать рациональное объяснение? Попробуем найти его вместе?
Фото на превью The Lords of Salem / Automatik Entertainment