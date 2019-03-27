20+ неголливудских красавиц-актрис, от которых захватывает дух
Ежегодно крупнейшие издания составляют списки самых привлекательных актрис. В основном туда входят лишь голливудские красавицы. Однако мировой кинематограф буквально пестрит прекрасными представительницами всех национальностей из самых разных стран.
Просматривая очередные топы самых красивых актрис, мы в AdMe.ru решили разнообразить их и внести туда побольше новых имен со всего мира.
Дипика Падуконе, Индия
- Айшвария (рейтинг IMDb — 5,7)
- Рам и Лила (рейтинг IMDb — 6,4)
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Падмавати (рейтинг IMDb — 7,0)
Лора Вандервурт, Канада
- Сверхновая звезда (рейтинг IMDb — 7,6)
- Беспредел (рейтинг IMDb — 4,9)
- Кофейня (рейтинг IMDb — 5,8)
Дебора Насименту, Бразилия
- Тропический рай (рейтинг IMDb — 7,0)
- Поколение Бразилии (рейтинг IMDb — 5,7)
- Лето 90-х (рейтинг IMDb — 8,2)
Одейя Раш, Израиль
- Странная жизнь Тимоти Грина (рейтинг IMDb — 6,6)
- Холостяки (рейтинг IMDb — 6,8)
Пышка (рейтинг IMDb — 6,7)
Инес Паломбо, Аргентина
- Мятежный дух (рейтинг IMDb — 7,3)
- Папа на один день (рейтинг IMDb — 4,8)
- Ночь чихуахуа (рейтинг IMDb — 7,5)
Тония Сотиропулу, Греция
- Прохлада (рейтинг IMDb — 4,5)
- Студия звукозаписи «Берберян» (рейтинг IMDb — 6,2)
- Все замечательно (рейтинг IMDb — 8,1)
Мария Эрих, Германия
- Мой братик — собачка (рейтинг IMDb — 5,3)
- Зажигай! (рейтинг IMDb — 4,6)
- Таймлесс. Рубиновая книга (рейтинг IMDb — 6,2)
Хейда Рид, Исландия
- Вампирская сага (рейтинг IMDb — 4,1)
- Лавовое поле (рейтинг IMDb — 6,8)
- Полдарк (рейтинг IMDb — 8,4)
Тара Ли, Ирландия
- Жители Ист-Энда (рейтинг IMDb — 4,9)
- Странная жизнь Тимоти Грина (рейтинг IMDb — 6,6)
- Лунные псы (рейтинг IMDb — 7,7)
Лотта Вербек, Нидерланды
- Ничего личного (рейтинг IMDb — 7,1)
- В вашем имени (рейтинг IMDb — 6,0)
- Дивизион 19 (рейтинг IMDb — 7,0)
Назанин Бониади, Иран
- Влюбленная Шайрин (рейтинг IMDb — 5,1)
- Танцующий в пустыне (рейтинг IMDb — 6,2)
- Отель Мумбаи: Противостояние (рейтинг IMDb — 7,2)
Клара Лаго, Испания
- Бункер (рейтинг IMDb — 7,4)
- Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу (рейтинг IMDb — 7,0)
- Орбита 9 (рейтинг IMDb — 5,9)
Женевьева Наджи, Нигерия
- Движение (рейтинг IMDb — 7,2)
- Дорога во вчерашний день (рейтинг IMDb — 6,2)
- Львиное сердце (рейтинг IMDb — 5,6)
Иса Кальсадо, Филиппины
- Белый дом (рейтинг IMDb — 4,7)
- Блаженство (рейтинг IMDb — 7,7)
- Расстояние (рейтинг IMDb — 8,1)
Алис Исааз, Франция
- Этот неловкий момент (рейтинг IMDb — 6,3)
- Виды под угрозой исчезновения (рейтинг IMDb — 6,4)
- Тайна Анри Пика (рейтинг IMDb — 6,9)
Скарлет Грубер, Венесуэла
- Апостол Сантьяго (рейтинг IMDb — 7,5)
- Vikki RPM (рейтинг IMDb — 7,7)
- Земля королей (рейтинг IMDb — 8,2)
Криста Косонен, Финляндия
Мини Анден, Швеция
- Point & Shoot (рейтинг IMDb — 6,6)
- Следующий! (рейтинг IMDb — 4,5)
- Механик (рейтинг IMDb — 6,6)
Кико Мидзухара, Япония
Норвежский лес (рейтинг IMDb — 6,4) Семья Кодай (рейтинг IMDb — 5,8)
- Парень, который хотел стать Окудой Тамио, и девушка, которая свела всех мужчин с ума (рейтинг IMDb — 5,6)
Катринель Менгия, Румыния
- Все шумы моря (рейтинг IMDb — 5,5)
- Идеальный город (рейтинг IMDb — 6,5)
- Кто эти люди? (рейтинг IMDb — 6,5)
Кая Скоделарио, Англия
- Молокососы (рейтинг IMDb — 8,2)
- Бегущий в лабиринте (рейтинг IMDb — 6,8)
- Дом тигра (рейтинг IMDb — 5,2)
- Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (рейтинг IMDb — 6,6)
Фильм с чьим участием вы бы посмотрели? Кого бы добавили в этот список?
Фото на превью Wuthering Heights / Ecosse Films