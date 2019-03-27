20+ неголливудских красавиц-актрис, от которых захватывает дух

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Ежегодно крупнейшие издания составляют списки самых привлекательных актрис. В основном туда входят лишь голливудские красавицы. Однако мировой кинематограф буквально пестрит прекрасными представительницами всех национальностей из самых разных стран.

Просматривая очередные топы самых красивых актрис, мы в AdMe.ru решили разнообразить их и внести туда побольше новых имен со всего мира.

Дипика Падуконе, Индия

Лора Вандервурт, Канада

Дебора Насименту, Бразилия

Одейя Раш, Израиль

Инес Паломбо, Аргентина

Тония Сотиропулу, Греция

Мария Эрих, Германия

Хейда Рид, Исландия

Тара Ли, Ирландия

Лотта Вербек, Нидерланды

Назанин Бониади, Иран

Клара Лаго, Испания

Женевьева Наджи, Нигерия

Иса Кальсадо, Филиппины

Алис Исааз, Франция

Скарлет Грубер, Венесуэла

Криста Косонен, Финляндия

Мини Анден, Швеция

Кико Мидзухара, Япония

Катринель Менгия, Румыния

Кая Скоделарио, Англия

Фильм с чьим участием вы бы посмотрели? Кого бы добавили в этот список?

Фото на превью Wuthering Heights / Ecosse Films

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