20 недочетов в известных фильмах, которые мы все дружно проморгали

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Даже великие и могучие киноделы Голливуда могут допускать в своих картинах глупые, а порой и забавные ляпы. А зрители, заметив подобные недочеты один раз, уже никогда не смогут их развидеть.

AdMe.ru внимательно пересмотрел несколько известных фильмов и нашел 20 любопытных оплошностей. Но даже несмотря на киноляпы, эти картины все равно не перестанут нам нравиться.

Титаник

Съемки фильма с рекордным для своего времени бюджетом сопровождались массой трудностей, в числе которых было и воздвижение декораций. Видимо, киношники слегка перемудрили с ними: в одной из сцен мы видим Джека стоящим на носовой части корабля, но когда он приводит туда Роуз (та самая культовая сцена), дизайн все той же носовой части выглядит уже заметно другим.

Сцена, в которой Роуз решила спрыгнуть с «Титаника» в ледяные воды океана. Во время ее разговора с Джеком в ушах девушки можно заметить симпатичные сережки, но когда молодой человек спасает Роуз и она падает на палубу, сережки таинственным образом исчезают.

«Титаник» начал тонуть ночью, и зрители видят, что корабль со всех сторон окружен ночной мглой. Только вот непонятно, откуда в этой сцене появился яркий дневной свет, бьющий прямо в окна?

Марсианин

Когда Марк составляет список блюд, он зачем-то дважды упоминает курицу в кисло-сладком соусе.

Марс находится от Солнца в 1,5 раза дальше, чем Земля, но почему-то оно здесь светит так же ярко.

Подпись, оставленная на стене красным маркером, загадочным образом меняется вместе с планом.

Суперсемейка

Сцена в офисе Боба: сначала стакан стоит ровно посередине стола, но буквально в следующем кадре плюхается с самого края на пол.

В сцене семейного ужина прическа Шастика претерпевает множество изменений: за пару секунд можно увидеть как минимум 3 ее вариации.

Матрица

Помните сцену в первом фильме трилогии, когда Нео и Морфеус перемещаются на крышу? На общем плане хорошо видно, что герои стоят как минимум в нескольких метрах от небольшого строения, но в следующем кадре мы видим это же строение прямо за спиной Нео.

В фильме «Матрица: Революция» как минимум в двух сценах на пару мгновений хорошо видно, как вместо Нео в кадре оказываются какие-то незнакомые мужчины: знакомьтесь, это дублеры Киану Ривза.

Волк с Уолл-стрит

В сцене, где главный герой сидит за столом со своим первым боссом, количество бокалов для мартини постоянно меняется: сначала видно только один, потом появляется второй, при смене плана снова остается один бокал.

В одной из сцен Джордан Белфорт по-отечески кладет руку на плечо сотрудника: сначала это левая рука, а в правой он держит микрофон. Через мгновение руки меняются: микрофон оказывается в левой руке, а правая располагается на плече юноши.

Фантастические твари и где они обитают

В сцене, где разбивается витрина с украшениями, ожерелья летят прямо в героев, но им удается ловко от них уворачиваться. А спустя мгновение Ньют и Ковальски уже обвешаны украшениями с ног до головы. Магия!

Когда Куини приходит в булочную к Ковальски, хорошо видно, что в заведении полным-полно людей. Но когда мы оказываемся внутри, то все люди испаряются — наверное, чтобы эта парочка спокойно могла пообщаться.

Алиса в Стране чудес

Роспись на потолке сначала практически незаметна, но буквально в следующей сцене становится гораздо ярче и отчетливее.

На протяжении фильма цвет сердечка на глазу Стейна меняется: то он черного цвета, то красного. Это забавно, ведь Стейн — Валет Червей, а значит, сердечко должно быть только красного цвета.

Шерлок Холмс

В одной из сцен цепочка на шее Ирэн загадочным образом то появляется, то исчезает. Как вам такое, Шерлок Холмс?

Доктор Ватсон и Ирэн раскладывают на полу карту и прижимают ее края при помощи подсвечника и кружки. Все бы хорошо, но зачем они дважды повторяют одно и то же действие?

Гарри Поттер и философский камень

Гарри Поттер забирает первое письмо из Хогвартса и несет его в гостиную, где письмо попадает в руки дядюшки Вернона. За это короткое время печать не только заметно искривилась, но еще и сдвинулась с места и залезла на герб Хогвартса.

Сцена, в которой Оливер Вуд рассказывает Гарри о квиддиче и показывает мячи. На крупном плане за спиной Гарри хорошо видна дорожка, а на общем вокруг ребят нет ничего, кроме газона.