AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ наших звезд, которые подарили свои голоса известным мультяшкам, а мы их не узнали

22256
918

Когда мы наслаждаемся просмотром зарубежного мультфильма, не задумываемся, какому количеству людей пришлось потрудиться, чтобы герои заговорили на нашем языке. А за всем этим строит кропотливая работа переводчиков, авторов синхронного текста, режиссеров дубляжа, звукорежиссеров и, конечно же, актеров дубляжа. А иногда в студию приглашают известных телеведущих, киноартистов и звезд эстрады.

Мы в AdMe.ru выяснили, кто из наших знаменитостей подарил свой голос анимационным персонажам.

Григорий Антипенко — Флин Райдер, «Рапунцель: Запутанная история»

Полина Гагарина — Мэйвис, «Монстры на каникулах»

Александр Пушной — Джонатан, «Монстры на каникулах»

Дмитрий Харатьян — Джон Смит, «Покахонтас»

Вадим Андреев — Осел, «Шрек»

Натали — Радость, «Головоломка»

Олеся Железняк — Печаль, «Головоломка»

Дмитрий Нагиев — Гнев, «Головоломка»

Ксения Собчак — Брезгливость, «Головоломка»

Максим Виторган — Бинго-Бонго, «Головоломка»

Сергей Бурунов — Реми, «Рататуй»

Дмитрий Назаров — Гюсто, «Рататуй»

Михаил Боярский — Плевака, «Как приручить дракона»

Ян Цапник — Марлин, «В поисках Немо»

Станислав Дужников — Ральф, «Ральф»

Борис Смолкин — Кобра Бабблс, «Лило и Стич»

Оскар Кучера — Марти, «Мадагаскар»

Александр Цекало — Мелман, «Мадагаскар»

Алиса Гребенщикова — Тигрица, «Кунг-фу панда»

Анна Семенович — Гадюка, «Кунг-фу панда»

Мария Аронова — мисс Барашкис, «Зверополис»

Юлия Высоцкая — Колетт, «Рататуй»

А вы всегда узнаете голоса знаменитостей, когда смотрите мультфильмы?

Фото на превью Tangled / Walt Disney Studios, Не родись красивой / Амедиа, Shrek / DreamWorks Animation, Я знаю твои секреты / Приор Продакшн
22256
918
Поделиться этой статьёй