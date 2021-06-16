20+ наших звезд, которые подарили свои голоса известным мультяшкам, а мы их не узнали
Когда мы наслаждаемся просмотром зарубежного мультфильма, не задумываемся, какому количеству людей пришлось потрудиться, чтобы герои заговорили на нашем языке. А за всем этим строит кропотливая работа переводчиков, авторов синхронного текста, режиссеров дубляжа, звукорежиссеров и, конечно же, актеров дубляжа. А иногда в студию приглашают известных телеведущих, киноартистов и звезд эстрады.
Мы в AdMe.ru выяснили, кто из наших знаменитостей подарил свой голос анимационным персонажам.
Григорий Антипенко — Флин Райдер, «Рапунцель: Запутанная история»
Полина Гагарина — Мэйвис, «Монстры на каникулах»
Александр Пушной — Джонатан, «Монстры на каникулах»
Дмитрий Харатьян — Джон Смит, «Покахонтас»
Вадим Андреев — Осел, «Шрек»
Натали — Радость, «Головоломка»
Олеся Железняк — Печаль, «Головоломка»
Дмитрий Нагиев — Гнев, «Головоломка»
Ксения Собчак — Брезгливость, «Головоломка»
Максим Виторган — Бинго-Бонго, «Головоломка»
Сергей Бурунов — Реми, «Рататуй»
Дмитрий Назаров — Гюсто, «Рататуй»
Михаил Боярский — Плевака, «Как приручить дракона»
Ян Цапник — Марлин, «В поисках Немо»
Станислав Дужников — Ральф, «Ральф»
Борис Смолкин — Кобра Бабблс, «Лило и Стич»
Оскар Кучера — Марти, «Мадагаскар»
Александр Цекало — Мелман, «Мадагаскар»
Алиса Гребенщикова — Тигрица, «Кунг-фу панда»
Анна Семенович — Гадюка, «Кунг-фу панда»
Мария Аронова — мисс Барашкис, «Зверополис»
Юлия Высоцкая — Колетт, «Рататуй»
А вы всегда узнаете голоса знаменитостей, когда смотрите мультфильмы?
Поделиться этой статьёй