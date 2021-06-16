20+ наших звезд, которые подарили свои голоса известным мультяшкам, а мы их не узнали

Когда мы наслаждаемся просмотром зарубежного мультфильма, не задумываемся, какому количеству людей пришлось потрудиться, чтобы герои заговорили на нашем языке. А за всем этим строит кропотливая работа переводчиков, авторов синхронного текста, режиссеров дубляжа, звукорежиссеров и, конечно же, актеров дубляжа. А иногда в студию приглашают известных телеведущих, киноартистов и звезд эстрады.